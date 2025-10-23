Vernunft kaputt: Eine Rote Greisengarde Ungedienter hetzt für die NATO

Die politisch-mediale Blase, die Deutschland trotz längst gegenläufigem Wählerwillen noch immer fest im Griff hat, ist für die Demontage der politischen Vernunft jedes Mittel aber auch jedes Personal recht. Wer glaubte, dass ein Anton Hofreiter auf seinem grünen Feldherrnhügel der Gipfel der zeitgenössischen Realsatire darstellt, sieht sich seit letztem Sonntag in erheblichem Maße getäuscht. In Frankfurt hob man da einen gewissen Karl Schlögel aufs Podest, der seit Beginn des schlimmen Kriegs in der Ukraine in Talkshows so zuverlässig wie unversöhnlich gegen Russland hetzt. Putins Verantwortung an diesem Krieg ist evident, aber es ist handelt sich ebenso evident um keine Alleinverantwortung.

Während Kriegstreiberei in anderen Ländern ordensbehängten Veteranen zufällt, ist es für diese Aufgabe bei uns offenbar heute Voraussetzung, noch nie auch nur einen Soldatenstiefel geschnürt zu haben. Denn Sachverstand und Mitgefühl für tote Helden können nur stören. Bei Anton Hofreiter war angeblich für den Wehrdienst ein Bein zu kurz. Er hat es dann aber trotz eines zu langen Beins in die Politik geschafft. Karl Schlögel entschied sich seinerzeit für den Zivildienst.

Altkommunisten drehen groß auf

Wen darf man in der Roten Greisengarde ungedienter Militaristen und altmaoistischer Transatlantiker noch erwähnen? Ralf Fücks etwa, der uns in seinem jüngsten Buch erklärt, wie man totalitär die Freiheit verteidigt? Sein einstiger Kumpane vom Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW), Winfried Kretschman, der als “The-Länd-”esvater in Baden-Württemberg zielsicher Industrie und Schulen ruiniert hat und sich jüngst zusammen mit Robert Habeck ebendarüber amüsierte, ist mit seinem abgeleistetem Wehrdienst eine bemerkenswerte Ausnahme. Die vormalige Orientierung der KBW-Veteranen an Mao, Pol Pot und Idi Amin ermöglicht im Zuge der Mobilmachung Deutschlands totalitäre Zweit- oder besser Drittkarrieren.

Als sich Anfang der 1980er Jahre die von der DDR finanzierten K-Gruppen auflösten und sich viele versprengte Genossen in einer Sammlungsbewegung namens “Die Grünen” wiederfanden, schrieb Schlögel mit Genosse Willi Jasper unter dem Titel “Partei kaputt” einen Abgesang auf ihre maoistische KPD-Sekte. In noch früheren Zeiten war Schlögel übrigens auch für die linksradikale Postille “Agit 883” schreibend tätig, die auch Pamphlete der RAF veröffentlichte. Der spätere Grünen-Politiker und überführte Stasi-IM Dirk Schneider war Mitherausgeber.

Damals Mao, heute NATO

Noch heute wird “Partei kaputt” bei Amazon feilgeboten. In der einzigen Rezension, offenbar verfasst von einem vormaligen Mitglied der Jugendorganisation KSV, lesen wir Folgendes: “Gerade als gebranntes Kind sollte man darauf verzichten, sich eilig einem neuen unreifen Totalitätsanspruch gesamtgesellschaftlicher Krisenlösung zu unterwerfen, gleich aus welcher Richtung er kommt.” Ein Satz, der in die Paulskirche gepasst und der gesessen hätte. Stattdessen wurde dort die Hassrede eines für seinen angeblichen Pazifismus prämierten Altmaoisten auf sein wiedergekäutes Feindbild abgespult.

Damals Sowjetunion, heute Russland. Damals Mao, heute NATO. “Wer in dieser Weltsicht drinsteckte, brauchte lange, um sich von diesem Wahn zu lösen…”, heißt es in der oben erwähnten Rezension weiter. Manche schaffen es offenbar nie. Im Hinblick auf die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen an einen Kriegstreiber möchte man sagen: “Vernunft kaputt“!