1990 hieß es: „Not one Inch eastward!“. Die Parole bezieht sich auf Zusicherungen westlicher Politiker gegenüber dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow während der Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990. US-Außenminister James Baker prägte diesen Satz, um Gorbatschow zu versichern, dass die NATO ihren Einflussbereich nicht über Deutschland hinaus nach Osten ausdehnen würde. Realitätscheck: 1999 treten Polen, Ungarn und Tschechische Republik der NATO bei, 2004 dann sieben weitere Länder: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. 2009 werden Albanien und Kroatien Mitglieder. 2017 tritt Montenegro der NATO bei. 2020 wird Nordmazedonien aufgenommen, 2023 Finnland. 2024 wird auch Schweden Mitglied.

2007: In einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz wendet sich Präsident Wladimir Putin entschieden gegen die weitere Osterweiterung der NATO und eine mögliche Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz. Er argumentiert, dass das Vorgehen der NATO eine direkte Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität Russlands darstelle. Putin betont, dass Russland die “notwendigen Maßnahmen” ergreifen wird, um seine nationalen Interessen zu schützen und die regionale Sicherheit zu wahren. Seine Rede wird im Westen verspottet, statt ernst genommen zu werden.

Früh den Boden für den Umsturz bereitet

1991 bis Ende 2013: Die USA geben laut Victoria „Fuck the EU“ Nuland, die im US-Außenministerium für die Ukraine zuständig ist, fünf Milliarden Dollar für so genannte zivile, politische und “Medienprojekte” in der Ukraine aus, was wohl eine der größten Psy-Ops in der jüngeren Geschichte darstellt (nicht eingerechnet sind dabei die Budgets für militärische, paramilitärische oder verdeckte Aktionen sowie die Gelder von privaten Oligarchen-NGOs wie denen von Soros, Omidyar, Gates und Thiel). Der Boden für einen politischen Umsturz ist bereitet.

Im Jahr 2014 wird die demokratisch gewählte ukrainische Regierung nach gelenkten Massendemonstrationen, die vom Westen unterstützt und gefördert werden, durch einen gewaltsamen, von den USA unterstützten Putsch in Kiew gestürzt und durch ein ultranationalistisches, russophobes Bandera-Regime ersetzt. Dessen Militär, Polizei und Geheimdienste ist von Neonazis unterwandert, die kurz darauf mit der Bombardierung der russischsprachigen Bevölkerung im Osten beginnen und Tausende von Zivilisten töten. Dabei setzen die ukrainischen Regierungstruppen zum Beispiel in dicht besiedelten Gebieten wie dem Donbas, etwa in der Stadt Donezk, Streumunition ein, wie auch Human Rights Watch (HRW) berichtete. HRW fügte hinzu, dass „der Einsatz von Streumunition in bewohnten Gebieten aufgrund des wahllosen Charakters der Waffe gegen das Kriegsrecht verstößt und möglicherweise ein Kriegsverbrechen darstellt.“ Parallel und als militärische Antwort annektiert Russland die – ethnisch mehrheitlich russische – Krim.

Ebenfalls noch 2014 unterzeichnen die Ukraine, Russland und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) das von Frankreich und Deutschland vermittelte Abkommen Minsk -I, das im Wesentlichen einen sofortigen Waffenstillstand und den Abzug schwerer Waffen von der Frontlinie im Osten der Ukraine durch das Kiewer Regime vorsieht. Dieses hält sich jedoch nicht an die Vereinbarung – und setzt seine Aggression gegen die Bevölkerung des Donbas unvermindert fort.

Das von denselben Parteien im Februar 2015 unterzeichnete Abkommen Minsk-II fixiert ebenfalls einen sofortigen und umfassenden Waffenstillstand in den Regionen Donezk und Luhansk im Osten, siwue den Abzug schwerer Waffen und die Einrichtung von Sicherheitszonen. Außerdem sieht es auch Verfassungsreformen vor, die den von russischsprachigen Menschen bewohnten Gebieten in der Donbas-Region Selbstverwaltung gewähren und so ihre Rechte – einschließlich der Ausübung der russischen Sprache und Kultur – besser schützen.

Auch an diese Vereinbarung hält sich Kiew nicht. Wie der ehemalige ukrainische Präsident Poroschenko, die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Hollande, die alle an den Verhandlungen teilnahmen, Jahre später zugaben, diente Minsk-II es lediglich dazu, Zeit zu gewinnen und die Ukraine auf einen offenbar geplanten Stellvertreterkrieg gegen Russland vorzubereiten.

Dezember 2021: Russland, das sich von der NATO eingekreist und bedroht fühlt, bekräftigt seine Forderung nach einer Sicherheitsarchitektur in Europa. In seinem Brief an den US-Präsidenten und den NATO-Generalsekretär fordert Präsident Putin im Wesentlichen, dass es keine weitere NATO-Erweiterung geben soll: Insbesondere ein Verbot des NATO-Beitritts der Ukraine und anderer ehemaliger Sowjetstaaten wie etwa Georgien. Putins Verhandlungsangebot trägt den Titel „Abkommen über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation und der Mitgliedstaaten der Nordatlantikvertrags-Organisation“ und ist bis heute auf der Homepage des russischen Außenministeriums öffentlich nachzulesen (da der Zugang in der EU gesperrt ist, muss es mit einem VPN gelesen werden). Aber der Westen will nicht verhandeln. Die Folge: Putins Initiative bleibt unbeantwortet, die Sicherheitsbedenken Russlands werden erneut völlig ignoriert.

Russische Sicherheitsbedenken fortlaufend ignoriert

Februar 2022: Nachdem Washington und die NATO zum wiederholten Mal die russischen Sicherheitsbedenken ignoriert haben, startet Russland seine „militärische Sonderoperation“ im Donbas. Das militärische Hauptziel ist es, die Ukraine am Beitritt zur NATO zu hindern und dem Gemetzel an der russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine, als deren Schutzmacht sich Russland fühlt, ein Ende zu setzen. Es geht auch darum, die erwarteten NATO-Raketen entlang der 2.000 Kilometer langen gemeinsamen Grenze mit Russland zu verhindern, die Moskau und andere russische Städte innerhalb von Minuten erreichen und auslöschen könnten, was in Russland als existenzielle Bedrohung angesehen wird.

März 2022: Moskau, das den Krieg ursprünglich nicht wollte, kontaktiert aktiv Kiew, um Frieden zu schließen. In Istanbul, Türkei, finden Friedensverhandlungen statt, die zu einem Friedensabkommen führen, das von den Parteien paraphiert und von den Präsidenten der Ukraine und Russlands unterzeichnet werden soll. Im Wesentlichen erklärt sich die Ukraine mit einem neutralen Status einverstanden – das heißt, sie wird nicht Mitglied der NATO –, und Russland erklärt sich bereit, keine Gebiete von der Ukraine zu übernehmen. Der Status der Krim wird für spätere Verhandlungen offen gelassen.

Der sabotierte Friede

9. April 2022: Der britische Premierminister Boris Johnson übt im Namen der NATO Druck auf Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew aus, das paraphierte Friedensabkommen mit Russland nicht zu unterzeichnen. Selenskyj lenkt ein und beschließt, den Krieg mit Unterstützung der NATO fortzusetzen und zu eskalieren, „so lange es nötig ist“. Der Fraktionsvorsitzende der Partei Selenskyjs im ukrainischen Parlament, Davyd Arakhamia, welcher der Hauptverhandlungsführer bei den Friedensgesprächen in Istanbul war, stellt in einem Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur “1+1” klar, dass – so wörtlich „Johnson Selenskyj geraten hat, einfach weiterzukämpfen!“ Der ehemalige erste stellvertretende Außenminister der Ukraine, Oleksandr Chalyi, war Mitglied der ukrainischen Verhandlungsdelegation in Istanbul. Er bestätigt in diesem Video ab Minute 28:29 : „Es ist uns gelungen, einen echten Kompromiss zu finden… Putin wollte wirklich eine friedliche Einigung mit der Ukraine erreichen.“

Oktober 2022: Präsident Selensjyk erlässt ein Dekret, das weitere Verhandlungen mit Russland verbietet.

2025 wird der Krieg wohl enden – so oder so

Juli 2023: Der US-Präsident und andere NATO-Staats- und Regierungschefs vereinbaren auf dem NATO-Gipfel in Vilnius, den Weg der Ukraine zur Mitgliedschaft zu beschleunigen. Die USA und andere westliche Staats- und Regierungschefs hatten bereits Jahre zuvor beschlossen, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden sollte (und damit die „rote Linie“ Russlands endgültig überschritten).

Aktueller Stand: Das Dekret der Ukraine, das Verhandlungen mit Russland verbietet, ist weiterhin in Kraft. Statt einer diplomatisch ausgehandelten Konfliktlösung dauert der Krieg, der leicht hätte vermieden werden können, bis heute an – da wesentliche Teile der NATO immer noch glauben, ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine gewinnen zu können. Präsident Bidens Nachfolger Donald Trump, einer der wenigen realistischen westlichen Führer, will den Krieg beenden, der ebenso vermeidbar war, wie er ungewinnbar ist. Die meisten informierten Beobachter gehen mittlerweile davon aus, dass der Krieg entweder diplomatisch oder auf dem Schlachtfeld (durch die vorrückenden russischen Streitkräfte) im Jahr 2025 beendet sein wird. Sollten sich die Vorwürfe von großangelegten Massakern an russischen Zivilisten durch die ukrainischen Streitkräfte in der russischen Region Kursk bewahrheiten, dürfte sich die Haltung Russlands nochmals erheblich verhärten – mit unabsehbaren Folgen. Aktuell häufen sich bereits die Medienberichte in Russland, in denen es heißt: „Es wurde der Befehl gegeben, Menschen zu töten, die Russisch sprachen. AFU (ukrainische) Kommandeure in der Region Kursk organisierten den Völkermord nach sprachlichen Gesichtspunkten, sagen Experten.“