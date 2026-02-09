Verrückte Zeiten

In den nunmehr reichlich vier Jahren, in denen ich regelmäßig hier auf Ansage! Artikel veröffentliche, bin ich der Nachrichtenlage noch nie so ratlos gegenübergestanden wie in diesen Tagen. Mit dem Eindruck, in verrückten Zeiten zu leben, bin ich jedenfalls nicht allein. Der bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev äußerte sich in der Digitalausgabe der „Welt“ ähnlich und gab dabei zu bedenken, dass wir uns vielleicht erst „am Anfang des Films“ befinden. „Mindestens ein Jahrzehnt voller Chaos“ könnte uns seiner Meinung nach erwarten. Man könnte, um eine andere Perspektive als den westlichen Mainstream zu Worte kommen zu lassen, auch den russischen Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew zitieren: Ihm zufolge soll sich das Leben im Westen unter dem Einfluss von russischer Propaganda in einen „völlig verrückten Albtraum verwandeln, in dem sie nicht mehr in der Lage sein werden, wildeste Fiktion von Realität … zu unterscheiden.“ Ich halte es nicht für unmöglich, dass wir bereits nah an diesen Zustand herangekommen sind.

Wenn hier nun trotzdem eine Analyse unserer Gegenwart versucht werden soll, dann muss dabei zu allererst der Fehler vermieden werden, Sinn im allgemeinen Unsinn suchen zu wollen. Dir mir bekannten Theorien von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und internationalen Beziehungen passen anscheinend nicht mehr auf die Realität des fortschreitenden 21. Jahrhunderts. Anstatt die Wirklichkeit in solche Formen pressen zu wollen, ist es angebracht, sich zunächst einmal auf ihre angemessene Beschreibung zu konzentrieren. Ein klares Bewusstsein dessen, was ist, stellt nämlich eine notwendige Vorbedingung für jeglichen Ansatz zur Problemlösung dar.

Sinnlose Dauerkriege

Beginnen wir mit der internationalen Politik, die uns eine seltene Häufung von Schreckensszenarien darbietet: Der endlose Ukraine-Krieg hat nach durchaus seriösen Schätzungen bereits mehr als zwei Millionen Tote und Schwerversehrte produziert. In der Ukraine müssen Millionen von Menschen in einem strengen Winter ohne Heizung, Strom und Leitungswasser leben. Im Gazastreifen vegetieren hunderttausende Palästinenser in einer Trümmerwüste dahin. Im Iran wurde das Freiheitsstreben des Volkes vom islamistischen Regime mit einer schier unglaublichen Gewalt niedergeschlagen. Die wohl schlimmsten aller aktuellen Krisenherde – die Schlächterei im Sudan und das endlose Morden im Kongobecken – sind schon lange weitgehend aus den westlichen Nachrichten und damit auch aus unserem Bewusstsein verschwunden, weil sich uns diese Dauerkriege als völlig sinnlos darstellen. Nur verschwindet dadurch leider das mit ihnen verbundene menschliche Elend nicht aus der Welt.

Ich stelle dies alles hier scheinbar zusammenhanglos nebeneinander, weil meiner Meinung nach ein Gegeneinander-Ausspielen dieser Konflikte und einseitige Parteinahmen menschliches Leiden auf unangemessene Weise relativieren würden. Man kann allenfalls darauf verweisen, dass dies alles keineswegs neuartige Erscheinungen sind, die unsere Gegenwart als irgendwie besonders kennzeichnen würden. Im Gegenteil: Das 20. Jahrhundert war durch noch viel größere Scheußlichkeiten gekennzeichnet, die im Holocaust ihren absoluten Tiefpunkt erreichten. Das Erschreckende an unserer Gegenwart ist aber, dass die Menschheit anscheinend nur für einige Jahrzehnte dazu in der Lage war, aus diesem vergangenen Schrecken zu lernen und sich besser zu verhalten. Mit der Erinnerung an die Großverbrechen des letzten Jahrhunderts scheinen auch die Hemmungen gegenüber Wiederholungen solcher Zivilisationsbrüche zu schwinden. Das 21. Jahrhundert droht ein grausames Jahrhundert zu werden.

Eingerissene Ordnung

Dazu passt der durch die beiden Reizfiguren Wladimir Putin und Donald Trump verkörperte Paradigmenwechsel der internationalen Beziehungen von einem überwiegend kooperativen zu einem extrem konfrontativen und – zumindest im Falle Trumps – ausschließlich auf kurzfristige Vorteile ausgerichteten Vorgehen. Es ist auch aus meiner Sicht völlig legitim und sogar notwendig, dass Staaten in ihrer Außenpolitik vorrangig eigene Interessen verfolgen; in Vergessenheit gerät aber in diesen Zeiten immer mehr, dass dieses Eigeninteresse oftmals durch Kooperation besser befriedigt wird als durch blinde Konfrontation. Außen- und Sicherheitspolitik leben genauso von Stabilität und Verlässlichkeit wie der internationale Handel. Es ist zwar zynisch, das fast völlige Versagen der heutigen Europäischen Union damit zu rechtfertigen, dass diese Institution den Frieden in Europa bewahrt. Trotzdem sollte man an dieser Stelle einmal innehalten. Zwischen den 26 EU-Staaten gibt es keine territorialen Ansprüche an Nachbarn und deshalb auch keine Notwendigkeit, irgendeinen anderen Mitgliedstaat als potentiellen militärischen Feind zu betrachten und sich entsprechend zu rüsten.

Wenn man bedenkt, dass in den Jahrhunderten vor 1945 die europäische Geschichte fast durchgehend von genau solchen Kriegen um Territorium bestimmt war, dann ist dies eine erstaunliche Tatsache. Die ökonomische und politische Friedensdividende war und ist gewaltig. Wenn es nach 1991 gelungen wäre, Russland und die Ukraine in diese europäische Friedensordnung einzubinden, dann wären beiden Völker die riesigen Opfergänge der letzten Jahre im Namen einer letztendlich nur fiktionalen nationalen beziehungsweise imperialen „Größe“ erspart geblieben. Heute reißen Donald Trump und Wladimir Putin innerhalb relativ kurzer Zeit diese Ordnung ein, ohne eine neue an ihre Stelle setzen zu können, und rechtsnationale Europäer, die man an diesem Punkt wirklich als dumm bezeichnen muss, jubeln ihnen dabei auch noch zu. Verrückte Zeiten!

Ein riesiges Sodom und Gomorrha

In diese Verrücktheit fügt sich auch ein scheinbar ganz anderes Thema ein, nämlich die Enthüllungen aus den kürzlich veröffentlichten Epstein-Dokumenten. Noch ergibt sich hier kein klares Bild, und man sollte sehr vorsichtig gegenüber notorischen Antisemiten sein und bleiben, die jetzt endlich Beweise für die uralte und historisch verhängnisvolle Idee von einer jüdischen Weltverschwörung zu besitzen glauben. Diesen Vorstellungen wird heute mit dem Kampfbegriff „Zionismus“ lediglich ein neuer Deckmantel übergeworfen. Es scheint aber klar zu sein, dass tatsächlich eine „globale Elite“ existiert, deren gemeinsames Steckenpferd Pädophilie ist. Große Teile der internationalen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erscheinen als ein riesiges Sodom und Gomorrha. Entsprechende Verschwörungstheorien wie diejenige des Internet-Orakels „Q“ hatten in diesem Punkt offenbar durchaus recht. An einer entscheidenden Stelle lag „Q“ jedoch falsch: Donald Trump kämpft nicht als eine Art Weißer Ritter einen heroischen Kampf für die Trockenlegung dieses Sumpfes, sondern hat selbst gehörig Dreck am Stecken. Die Vorwürfe treffen Rechtsnationale und Libertäre wie Steve Bannon und Peter Thiel mindestens in demselben Maße wie die üblichen linksliberalen Verdächtigen. Nicht nur die etablierte Politik erscheint als diskreditiert, sondern auch ihre vorgebliche Alternative in Gestalt des Rechtspopulismus.

Diese schmerzliche Erkenntnis muss zu einer Renaissance der gefährlichen Vorstellung aus der „Konservativen Revolution“ der 1920er Jahre führen, dass Demokratie immer nur ein organisierter Betrug am Volk wäre, das von seinen gewählten Repräsentanten in Wirklichkeit nicht vertreten, sondern unterdrückt und ausgebeutet wird. Schon die Corona-Zeit mit ihren allgemeinen Ohnmachtserfahrungen gegenüber einer formal demokratischen Obrigkeit, die unverhohlen einen Machtrausch zelebrierte, erzeugte, wie wir heute wissen, starke antidemokratische Reflexe. Aus den Epstein-Files spricht dieselbe Stimme zu uns, die wir von den Corona-Verantwortlichen noch allzu gut kennen: „Wir dürfen alles, und ihr seid nichts!“ Die Folge von alledem könnte ein überwältigender Wunsch nach einer Erlösung von der korrupten Demokratie sein, die aber die Verhältnisse nicht bessern, sondern im Gegenteil wesentlich verschlimmern würde. Rebellische Völker würden quasi-monarchische „Cäsaren“ an die Staatsspitzen bringen, die aus Mangel an tatsächlichen Handlungsalternativen ihr Heil in einer wilden Rache an immer neuen Sündenböcken suchen könnten. Man hätte – und zwar im vollen Bewusstsein der Vergangenheit – unheilvolle Entwicklungen wiederholt, die wir zumeist mit der NS-„Machtergreifung“ des Jahres 1933 verbinden.

Cui bono?

Dass Geheimdienste bei dem ganzen Epstein-Thema eine gewichtige Rolle spielen, kann man guten Gewissens annehmen. Der untergründige, weltweite Hybridkrieg ist eine Tatsache, mag ihn der politmediale Mainstream noch so sehr leugnen. Wir sehen ihn im Zusammenhang mit den Epstein-Dokumenten einmal wieder deutlich an der Oberfläche, genauso wie im Schicksalsjahr 2020 mit der Corona-Inszenierung, “Black Lives Matter” und der putschartigen Absetzung von US-Präsident Trump zugunsten der Marionette Joe Biden. Man kann aus solchen Momenten allerdings kein vollständiges Bild der zugrunde liegenden Strukturen gewinnen. Solche Versuche haben schon zu Corona-Zeiten zu einer Produktion von offenbarem Unsinn geführt, mit dem sich die demokratische Gegenöffentlichkeit selbst schweren Schaden zugefügt hat. Ebenso wenig, wie damals das Word Economic Forum eine geheime Weltregierung war und die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Versklavung der gesamten Menschheit anstrebte, sind der Staat Israel und sein Geheimdienst Mossad Hauptursachen des weltweiten Übels. Bei der Suche nach der Wahrheit hilft oft die altrömische Frage Cui bono? – Wem nützt es? „Zionisten“ müssen nicht im Streben nach einem “Groß-Israel” unter Einschluss des Gazastreifens und des Westjordanlandes Politiker in aller Welt mittels des „Honigtopfes“ Epstein kompromittieren und sich dadurch gefügig machen – denn dieses “Groß-Israel” existiert faktisch schon seit dem Sechstagekrieg von 1967.

Auch ohne Epstein-Dokumente wird Israel als die hoch überlegene Partei des Nahostkonfliktes irgendwann allein über das weitere Schicksal der Palästinenser entscheiden. Sich auf dem Weg dorthin mit einer am Ende aufgeflogenen Epstein-Verschwörung selbst vollständig zu diskreditieren, wäre ein Risiko gewesen, das überhaupt nicht zu dem Elite-Geheimdienst Mossad passt. Dass Russland mit der Epstein-Falle auf genau den vollständigen moralischen Ruin der westlichen Eliten abzielte, den wir im Moment zu erleben scheinen, ist hingegen sehr viel plausibler. Dmitri Medwedews schon erwähnter „völlig verrückter Albtraum“ wäre dann Wirklichkeit geworden. Trotzdem will ich diese Idee hier nicht weiter verfolgen. Rationale Analysen sollten nicht in jenes sprichwörtlich gewordene „5D-Schach“ überkomplizierter und unbeweisbarer Zusammenhänge abdriften.

Dennoch soll hier noch auf eine weitere Verrücktheit unserer Tage eingegangen werden, die sich ebenfalls im Bereich der Verschwörungstheorie bewegt: Genauso wie im Frühjahr 2022 der politmediale Machtkomplex die Corona-Hysterie plötzlich und ohne medizinischen Grund zugunsten der Stimmungsmache für die Ukraine aufgab, scheint heute auf ähnlich lautlose Weise fast das gesamte Klimathema dem Streben nach neuem Wirtschaftswachstum und Aufrüstung in Europa geopfert zu werden.

Zunehmende Abstumpfung

Man sieht an diesem Punkt wieder einmal deutlich die Existenz starker Hintergrundmächte, aber kann auch hier kein klares Bild der zugrunde liegenden Informationen und Absichten gewinnen. Es tun sich nur wahre Abgründe auf, weil hierbei die aufklärerische Vorstellung von Naturwissenschaft als unbestechlicher und rationaler Grundlage menschlichen Handelns offenbar endgültig verabschiedet wird. Auch dies ist ein klares Anzeichen für verrückte Zeiten. Die Liste der Verrücktheiten ist lang, und es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, hier Vollständigkeit anzustreben. Auf dieser Liste gehört aber mit Sicherheit das gehäufte Stattfinden völlig sinnloser Gewaltverbrechen wie der U-Bahn-Mord von Hamburg und das Totprügeln eines Zugbegleiters in Rheinland-Pfalz. Angesichts einer zunehmenden Abstumpfung kommt es in solchen Fällen gar nicht mehr zu dem entsetzten Innehalten, das solche Ereignisse noch vor wenigen Jahren ausgelöst hätten. Die Vorstellung, dass „die Migranten“ oder „die Massenmigration“ die Hauptursache solcher Untaten wären, greift meiner Meinung nach viel zu kurz und schiebt die Problematik wieder einmal auf die schon erwähnten wohlfeilen Sündenböcke ab. In Wirklichkeit hat der Gewaltfuror die bundesdeutsche Gesamtgesellschaft ergriffen, also auch die Stammdeutschen. Woran dies liegt, wissen wir noch nicht, aber diese ganze beängstigende Entwicklung deutet wiederum auf dasselbe grausame 21. Jahrhundert hin, mit dem wir uns schon auf dem Feld der Außenpolitik beschäftigt haben.

Es bleibt uns also nicht erspart, in verrückten Zeiten weiterzuleben. Als politische Gegenöffentlichkeit haben wir dabei immerhin den Vorteil, dass dieses Gefühl für uns nicht neu ist. Schon die Klimahysterie des Jahres 2019 und die Corona-Panik der Folgejahre, zusammen mit einer ganzen Reihe verrückter Folgeerscheinungen, haben uns diese Stimmungslage durchleben und durchleiden lassen. Im Mainstream kommt sie, auf eine andere, aber keineswegs grundlegend verschiedene Weise, erst jetzt wirklich zum Ausbruch und erzeugt dort ebenfalls Ratlosigkeit. Trösten wir uns mit der Erkenntnis, dass verrückte Zeiten auch höchst interessante Zeiten sind.