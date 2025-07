Verschrumpelte Journalistenhirne im Glutsommer 2025: Klimapanikmache immer lächerlicher

Drei Tage sommerlich heißer Temperaturen von über 30 Grad haben bereits wieder genügt, um das mediale Panikorchester auf Hochtouren zu bringen. RTL verschob vorgestern sogar die Ausstrahlung von „Bauer sucht Frau“ nach hinten, um stattdessen eine Sondersendung unter dem lächerlich-reißerischen Titel „Glutofen Deutschland – Wie umgehen mit der Extrem-Hitze?“ auszustrahlen. Bereits am Montagabend gab es Sondersendungen im WDR und SWR zum gleichen Thema. Die vorgestrige 20-Uhr-“Tagesschau” brachte es fertig, in den ersten acht (!) Minuten praktisch nur Hitze, Wetter und vor allem “Klimawandel” zu thematisieren.

Wie auch andere Panikmedien unterhält inzwischen sogar die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) einen eigenen Liveblog zur „Hitzewelle“. Darin beklagt einer der Kommentatoren unter der Überschrift „Deutschland im Hitzestau“, dass in Umfragen der Klimawandel erst auf dem sechsten Platz der Sorgen der Deutschen rangiere – nach Einwanderung, Inflation, Armut, Kriminalität und militärische Konflikten. „Was ist mit Fridays for Future? War da nicht mal etwas? Nun ist die erste Hitzewelle des Jahres da, und ganz Deutschland ächzt und stöhnt. Noch nie war es so früh so heiß. Das lässt sich nicht als Wetterphänomen abtun. Die Zunahme der Hitzetage und Hitzewellen ist dem Klimawandel zuzuschreiben“, geht das hysterische Gejammer weiter. Mehr noch: Fachleute der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie würden in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse davor warnen, „dass Temperaturen um die 40 Grad über mehrere Tage hinweg Zehntausende Hitzetote zur Folge haben könnten… Vermeidbare, wohlgemerkt“, so der altkluge FAZ-Mann im Hitzewahn.

Dasselbe Spiel wie bei den “Corona-Toten”

Nüchternere Gemüter und auch Wissenschaftler, deren Synapsen in der allgegenwärtigen Klima-Psychose offenbar noch nicht völlig durchgeschmort sind, können über solche Aussagen nur den Kopf schütteln. Der Facharzt, Epidemiologe und EU-Abgeordnete Friedrich Pürner stellt klar, dass die Kategorie „Hitzetod“ medizinisch gar nicht existiert, und erklärt stattdessen, wie solche Panikmeldungen zustande kommen: „Sie zählen an einem Ort über einen Zeitraum hinweg täglich 100 Todesfälle. Und an einem bestimmten Tag sind es plötzlich 120. Dann fragen Sie sich natürlich: Woran liegt das? Sie schauen aufs Thermometer und stellen fest: Es ist Sommer, es hat 32 Grad. Dann sagt man: Aha – möglicherweise sind das 20 hitzebedingte Todesfälle. Aber man kann eben nicht einfach sagen: Diese 20 sind alle durch Hitze gestorben. Deshalb rechnet man mit statistischen Modellen, die gewisse Einflussfaktoren berücksichtigen. Und so kommt man dann – ganz vereinfacht – auf die Annahme, dass zum Beispiel 70 Prozent dieser zusätzlichen Toten wahrscheinlich durch Hitzeeinwirkung früher verstorben sind, als sie es sonst wären. (…) Das ist eine Schätzung. Aber es bleibt eine Modellrechnung, kein Diagnosenachweis. Denn es gibt keinen eigenen Diagnosecode für ‚Hitzetod’“. Perner erinnert auch daran, dass nach der exakt gleichen Methode bereits bei den angeblichen „Corona-Toten“ verfahren wurde.

Den gebetsmühlenartig vorgebrachten Hinweis der Klimahysteriker, dass es seit 1960 immer heißer werde, kontert Pürner mit dem Hinweis, ein Blick auf die Wetterdaten seit 1881, dem Beginn der Aufzeichnungen, zeige, dass man immer wieder Phasen mit ähnlichen Temperaturen finde. An einem 30. Juni dürfe es ruhig 30 bis 33 Grad haben. „Das ist Sommer. Wer daraus ein Panikszenario ableitet, instrumentalisiert das Klima für andere Zwecke.“ Und genau das wird natürlich wieder einmal nach Kräften getan, und in Deutschland natürlich mit besonderer Hingabe, wie bereits ein Blick auf die unterschiedlichen aktellen Wetterkarten in der Schweiz und Deutschland zeigt:

Während die Schweizer Karte (unten) also Gebiete mit über 30 Grad in freundlichem Orange darstellt und es auch gelbe und grüne Flecken gibt, ist die deutsche Karte der “Tagesschau” (oben) ganz in dunklem Orange und höllisch dunklem Rot gehalten – als stünde das ganze Land in Flammen und der Rest Europas gleich mit. “In der Schweiz sind 34 Grad irgendwie weniger heiß als hier”, kommentiert Anabel Schunke sarkastisch.

Der Finanzprofessor Stefan Homburg verwies auf Zahlen, die zeigen, dass es bereits 1952 Temperaturen von über 40 Grad gab und man in den 60-und 70er-Jahren dennoch eine neue Eiszeit befürchtet habe, da es nie wärmer als 38 Grad geworden sei habe. Erst 1983 sei es wieder so heiß wie in den 50ern geworden. Damals, 1957, hatte „Bild“ getitelt: „56 Grad! Ganz Deutschland ein Glutofen“. 1975 lautete die Schlagzeile: „40 Grad Hitze. Jetzt wird das Wetter lebensgefährlich“. Von einem – geschweige denn menschgemachten – Klimawandel war damals allerdings nie die Rede. Und selbst das, was jeder Laie einfach nachrecherchieren kann, wird von den heutigen System-“Experten” propaganistisch ausgeblendet. 2022 behauptete etwa der Meteorologe Klaus Reingruber so frech wie falsch: „Temperaturen um die 35 Grad, das hat es früher nicht gegeben.“

Falsche Messungen, falscher Alarm

Trotz erwiesener gegenteiliger Tatsachen wird überall Panik geschürtund die Lüge verbreitet, es sei hierzulande noch nie so heiß gewesen. Die Datenlage mit vergleichenden Temperaturmessungen ist entsprechend fragwürdig, da der Wärmeinseleffekt in Städten und die manipulative Platzierung von Messfehlern an Stellen mit überproportionaler Wärmeabstrahlung (Straßen, Hauswände) teils bewusst falsche Ergebnisse liefern, die ins Narrativ passen. Und natürlich wird fachfremden Wichtigtuern die Klimakrise herbeigeschrien, um immer strengere staatliche Zwangsmaßnahmen und öffentliche Ausgaben zu rechtfertigen, von denen mittlerweile eine ganze Industrie lebt.

Man kann nur hoffen, dass es in diesem überalterten Land noch genügend Menschen gibt, die sich lange daran erinnern, dass heiße Sommer bis vor Kurzem Normalität waren. Ein Bespiel: Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 schien wochenlang ununterbrochen die Sonne, ohne dass damals jemand auf die Idee gekommen wäre, darin einen Vorboten des Weltunterganges zu erkennen. Dasselbe gilt für den glühend heißen Sommer von 2003 oder die extreme Hitze von 2018, um nur einige Jahre zu nennen. er. Noch ist der gesunde Menschenverstand der Deutschen intakt, wenn sie – zum Missmut der FAZ-Einwanderung – Inflation, Armut, Kriminalität und militärische Konflikte als ihre Hauptsorgen ansehen. Diese Probleme sind nämlich, im Gegensatz zur angeblichen „Rekordhitze“, real.