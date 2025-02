Verschwörungstheorie und -praxis

Deep State! Der große Plan! Die neue Weltordnung! Ja oder nein? Zwei Aspekte dieser Debatte fand ich stets schwierig. Zum einen die unterstellte, teuflische, mit allerlei Blutrünstigem illustrierte Metaebene, zum anderen die damit verbundene Resignation, die zwangsläufig alle jenen verordnet wurde, die gegen die Entgleisungen der westlichen Industrienationen noch irgendwie vorgehen wollten. Gegen den Teufel ist man weitgehend machtlos. Da hilft (wie praktisch für „das Böse“!) eigentlich nur noch Beten. Es sei, wie es sei – die hinter nahezu jeder politischen Diskussion lauernde Eingangsfrage nach der Existenz eines womöglichen “Mordor der Politik” ist jetzt jedenfalls einer Antwort deutlich näher gekommen. Und man muss sagen: Sie ist im Wesentlichen zu bejahen.

Was Elon Musk mit seiner Effizienzbehörde (Department of Government Efficiency, DOGE) da jetzt schon in den ersten Tagen seiner Tätigkeit ausgegraben hat, lässt einem förmlich den Atem stocken. Es übertrifft so ziemlich alle Befürchtungen von Verschwörungstheoretikern. Was da im Nebel Konturen annimmt, dürfte die größte Geldwäschemaschine in der Geschichte der Menschheit sein. Hunderte Milliarden Dollar, vermutlich sogar noch mehr, wurden in den letzten Jahren, vorzugsweise unter demokratischen Regierungen, ausgegeben, um Steuergelder in ein linksideologisch ausgerichtetes Netzwerk von korrumpierten Regierungen, NGO’s, Medien, Verbänden, Universitäten und eilfertigen Individuen mit zweckdienlichen Reichweiten zu pumpen. Der Interessierte möge in den nächsten Tagen aufmerksam die Veröffentlichungen zu den Involvierten verfolgen. Der Musk’sche Kassensturz zur Entwicklungshilfe-Camorra namens USAID (United States Agency for International Development) dürfte am Ende jedenfalls Billionen veruntreuter Steuergelder und weltweit verursachte Schäden ausweisen, deren Ausmaß man kaum noch seriös beziffern kann. Mit dabei: Sämtliche als „woke“ in Erscheinung getretene Phänomene und Figuren.

Professionelle Trendscouts am Werk

Deren Aufgabe bestand im Wesentlichen darin, das Umverteilsystem weiter zu optimieren und sämtliche Gegner kaltzustellen. Weltweit wurden so – unter maßgeblicher Beteiligung des CIA und diverser Thinktanks – mit diesem System Wahlen und Medien manipuliert, Regime je nach Bedarf gestürzt und neu installiert, Terrorgruppen finanziert, Kampagnen lanciert, völlig aberwitzige LGBTQ- und Drogenprojekte ausgestattet; Vorhaben, gegen die die berühmten Radwege von Peru als lächerliche Petitesse erscheinen. Natürlich – die Blaupause für die weltweit aufgezogene Wokismus-Industrie stammt nicht von strammen, fremdbespielten Soldaten aus deutschen Parteischulen; da waren über Jahrzehnte professionelle Trendscouts am Werk, die es bravourös verstanden, sich am oberen Ende der Pyramide die Taschen zu füllen. Was viele deutsche Protagonisten in ihrer grenzenlosen Einfalt für ihren eigenen immanenten moralischen Entwicklungsvorsprung halten, ist nichts weiter als das Ergebnis ihrer totalen Indoktrination. Dies könnte jedem Betroffenen spätestens jetzt klar werden und auch peinlich sein… aber was ist den oberlehrerhaften Deutschen jemals peinlich gewesen? Die Banalität des Verblödeten gebührt ja nach dem Verständnis des deutschen Bessermenschen grundsätzlich immer den „Anderen“.

In deutschen Medien öffentlich-rechtlicher Provenienz findet man folgerichtig zu dem Ereignis kopernikanischer Dimension rein gar nichts. Von einem immanenten Bestandteil der aufgeflogenen Maschinerie ist dies freilich auch nicht zu erwarten. Man lässt hierzulande lieber dunkelste Traditionen aufleben: Auf Straßen und Plätzen skandieren die legitimen Nachfolger der SA zigtausendfach ihre Slogans. Bürgerlichen Kritikern werden derweil die Unterkünfte demoliert, Versammlungsorte blockiert, Mietverträge gekündigt, Konten gesperrt. Mit „Kauft nicht bei…!“-Parolen setzt man unmissverständliche „Zeichen“. Mittendrin statt nur dabei; Kirche, Gewerkschaften, Verbände. Allesamt gesichert linksextreme Organisationen – weil direkt oder indirekt abhängig von Zahlungen rotgrüner oder pseudoschwarzer Regierungen, die für die Drecksarbeit gern andere vorausschicken. Ihr schlecht versteckter Furor richtet sich inzwischen gegen alles, was sich nicht linken Dogmen unterwirft.

Vom Ostblock lernen heißt shreddern lernen

Im teuersten Staatsfunk der Welt lässt man Tag für Tag einschlägig moderierende Aktivisten die eigenen Gesinnungsgenossen interviewen, unablässig werden Umfragen und Grafiken manipuliert, Kritiker werden nur eingeladen, um vor einem Tribunal Spießruten zu laufen. Das alles wirkt derart orchestriert, gezwungen und selbstbeschädigend, dass man am Verstand der Redakteure zweifeln muss. Nun ja, die „Westbindung“ eines unsouveränen, konsequent in die Insolvenz und Selbstauflösung steuernden Staates wirkt offenbar nach. Unfassbar: Dem deutschen Untertanen gilt der versuchte Aufbau eines Internationalsozialismus, in dem bürgerliche Klassenfeinde unerbittlich verfolgt, Parteien, Justiz, Medien, Kultur und wesentliche Teile der Wirtschaft gleichgeschaltet und zensiert werden, trotz bereits apokalyptischer wirtschaftlicher Zustände noch immer als das Erfolgsmodell der Zukunft.

Auch in den USA hatten eingenordete Richter noch in letzter Sekunde versucht, den Zugriff der DOGE-Mitarbeiter auf die USAID-Daten zu verhindern und die Entlassung Tausender korrupter Mitarbeiter zu blockieren. Vergeblich. Im woken Kanada Trudeaus nahm man jetzt erstmal den Notausgang: Sämtliche Daten zur eigenen Entwicklungshilfe wurden kurzerhand dem öffentlichen Zugriff entzogen. Man kann darauf wetten, dass dies nun sukzessive auch in Europa versucht wird (für potentiell Kompromittierendes werden in der EU ja stets geeignete Reißwölfe bereitgehalten). Vom Ostblock lernen heißt – nicht nur für Ursula – Daten shreddern lernen.

Das Beutekartell hat maßlos überreizt

Die Dysfunktionalität von Gesetzgebungen und Rechtsstaatlichkeit lässt sich inzwischen überall in westlichen Gesellschaften erkennen, wenn etwa erklärten Feinden und der organisierten Kriminalität maximale Handlungsfreiheit zugestanden wird, während die noch weitgehend wehrlosen Kräften einer systemischen Erneuerung die „volle Härte unterhalb der Strafbarkeitsschwelle“ zu spüren bekommen. Diesen wird von den Vertretern des monströsen Verschiebebahnhofs gern genau das unterstellt, was man selbst mit sagenhafter Dreistigkeit praktiziert: Die Gefährdung der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Das ist insoweit erstaunlich, als man einer modernen, rechtsstaatsbasierten Demokratie mit Checks und Balances trotz erkennbarer Fehlentwicklungen bis vor kurzem immer noch einen halbwegs funktionierenden Ausgleich bestehender Interessen zugetraut hätte. Nun darf man – durchaus mit einiger Erleichterung – konstatieren: Das Beutekartell hat in seiner Gier maßlos überreizt.

Die Empörungswelle, die sich angesichts von Hunderttausenden Toten, kolossaler Verarmung ganzer Bevölkerungsteile, explodierender Bandenkriminalität und einer apokalyptisch anmutenden Drogenkrise in den USA aufgebaut hat, wurde in ihrer Kraft unterschätzt. Es bedurfte schließlich nur noch eines schrägen, aber authentisch anmutenden Cowboys mit medienwirksam zerschossenem Ohr und eines autistischen Raketenbauers und Freiheitsjunkies, um dem jahrzehntelangen irren Treiben ein Ende zu setzen. Der Versuch, eine neue globale Weltregierung und eine Zweiklassengesellschaft aus Profiteuren und weitgehend entrechteten, digital überwachten Arbeitssklaven zu errichten, darf – zumindest vorerst – als gescheitert betrachtet werden. Es wird neue Versuche geben.