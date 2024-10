Verschwörungstheorien, Hass & Hetze, Desinformation: Vor 2016 war all das erstaunlicherweise kein Thema

Dass heute nicht nur pausenlos von “Faschismus”, “Demokratiefeindlichkeit”, “Unterwanderung”, vor allem aber auch “Hass und Hetze”, “Verschwörungstheorien”, “Fake-News” und “Desinformation” die Rede ist, liegt nicht daran, dass diese Gummi- und Totschlagbegriffen irgendeine reale Grundlage hätten, sondern schlicht daran, dass anstelle politischer Debatte und demokratischem Streit die Verleumdung einer politischen Richtung getreten ist – nämlich praktisch der gesamten konservativen, bürgerlichen, staatsskeptischen und liberalen Opposition – durch ein herrschendes linkes Milieu, das Regierungen und Medien gekapert hat. Während all diese Schlagworte früher nie oder allenfalls sehr sparsam gebraucht wurden in der politischen Auseinandersetzung, dienen sie heute als Wurfgeschosse, zur Brandmarkung und Stigmatisierung eines erheblichen Teils des politischen Spektrums und der damit der Wähler.

Auch in den USA ist diese Entwicklung in Zeiten von Political Correctness und Wokismus, fast noch schlimmer als in Deutschland, auf dem Vormarsch. Dass es sich dabei um keine Fehleinschätzung handelt, sondern einen realen, wissenschaftlich belegbaren Befund, zeigte nun der US-Datenanalyst David Rozado auf. Rozado wies auf mehrere Statistiken hin, die zeigen, dass die Berichterstattung über angebliche „Verschwörungstheorien“ in führenden US-Medien wie „New York Times“, „Washington Post“; „Los Angeles Times“, den Sendern CNN und CBS, aber auch in akademischen Publikationen seit 2016 geradezu explosionsartig angestiegen ist – während der Begriff “Verschwörungstheorie“ selbst bis in den vorherigen gut 45 Jahren – im Untersuchungszeitraum seit 1970 – nur eine geringe Rolle spielte:

Eine fast identische Entwicklung, so Rozado, zeigt sich auch bei den Begriffen „Mis- oder Desinformation“. Der Grund für den Anstieg ausgerechnet seit 2016 dürfte im damaligen Wahlsieg von Donald Trump zu suchen sein, allerdings auch im immer weiteren Einsickern des woken Wahns in die US-Gesellschaft. Die Verleumdung von Gegner als „Verschwörungstheoretiker“ und die Orwell’sche Verdrehung von Wahrheit zu „Desinformation“, die inzwischen sogar in die EU-Gesetzgebung Eingang gefunden hat, ist eine bewährte Methode der linkswoken “Eliten”, um sich der kritischen Auseinandersetzung über ihren politikbestimmenden ideologischen Dogmatismus zu entziehen; eine Auseinandersetzung, zu der angesichts unliebsamer empirischer Fakten und fehlender Sachargumente gar nicht fähig sind – zumal sich der Wahnsinn, den sie in Fragen wie Transgender oder “Klimarettung” proklamieren, ohnehin jeder rationalen Diskursfähigkeit entzieht.

Die von Rozado ausgewerteten Statistiken zeigen, wie Begriffe, die jahrzehntelang eine Randerscheinung waren – weil sie sich damals eben überwiegend noch auf tatsächliche „Verschwörungstheorien“ oder „Desinformationen“ bezogen (so wie in Deutschland mit “rechtsextrem” oder ”Nazi” früher noch die wenigen echten unbelehrbaren NS-Anhänger gemeint waren, nicht ein Viertel bis Drittel der Bevölkerung) – in den letzten gut zehn Jahren eine Dominanz in den Medien und dem akademischen Betrieb entwickelt haben. Also just in den Institutionen, die am schlimmsten vom Virus der Gesinnungsdiktatur befallen sind und das Gift der Spaltung gezielt in die Gesellschaft hineintragen. Der gnadenlose Hass auf Donald Trump, dem man in aller Regel schon „Desinformation“ vorwirft, wenn er nur den Mund aufmacht, hat dabei noch einmal zum inflationären Gebrauch dieses Wortes beigetragen, ebenso wie der Kampf gegen Impf- und Coronakritiker während der P(l)andemie. Eine statistische Auswertung in Deutschland würde wohl ähnliche Resultate hervorbringen, da es auch hierzulande längst Usus geworden ist, missliebige Meinungen mit inhaltsleeren Etikettierungen zu “flaggen”, statt sich mit ihnen auseinanderzusetzen.