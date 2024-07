Verschwörungstheorien zu Trump: Irgendetwas ist seltsam…

Schon spannend: Die Leute, die normalerweise Verschwörungstheoretiker aus dem Internet verbannen wollen, mutieren gerade zu welchen… und diejenigen, die sonst strikt auf der Freiheit bestehen, so etwas hinterfragen zu dürfen – etwa das US-Komikerduo “Hodgetwins“, fordern plötzlich, dass Verschwörungstheorien rund ums Thema Trump-Attentat so bestraft werden sollten, wie Alex Jones bei Sandy Hook bestraft wurde (sie also finanziell komplett zu ruinieren). Ich persönlich kann mit diesem Konzept “Feuer mit Feuer bekämpfen” ehrlich gesagt nichts anfangen. Alex Jones hätte nicht für seine Worte existenziell vernichtet werden sollen, und die Linken sollten es jetzt auch nicht werden. Aber ich muss nach dem ersten Schock und der Aufregung ganz offen sagen: Je mehr ich mich mit dem Trump-Attentat beschäftige, umso weniger weiß ich mit der ganzen Nummer etwas anzufangen. Irgendwie ist alles daran seltsam. Vieles passt überhaupt nicht zusammen, manches dagegen viel zu gut.

Beispiel Sicherheitsdienst: Die offensichtliche Frage ist natürlich, wie der Schütze trotz Warnungen mehrerer Anwesender seelenruhig auf dem Dach liegen konnte, um seine Schüsse abzufeuern. Mein erster Gedanke als bekennender Verschwörungstheoretiker ist selbstverständlich auch die nach einem möglichen LIHOP (“let it happen on purpose“): Wollte man es geschehen lassen? Auf der anderen Seite frage ich mich dann wiederum, wie das bitte in der Realität abgelaufen sein soll: Hat man sich bei Secret Service etwa – überspitzt formuliert – schon vorher darauf geeinigt: “Wenn wir mal einen Scharfschützen entdecken, lassen wir ihn gewähren?” Noch eine Variante krasser wäre ein MIHOP (“make it happen on purpose“) – hat man es genau so geplant? Aber wenn es geplant gewesen wäre – warum nimmt man sich dann einen Schützen mit offensichtlich überschaubarer Zielgenauigkeit und keinen Profi?

LIHOP oder MIHOP?

Laut Google treffen professionelle Scharfschützen auch aus ein bis zwei Kilometern ihr Ziel; hier waren es nur 140 Meter, freie Sicht und jede Menge Fahnen, die die Windrichtung angezeigt haben. Warum sollte man überhaupt das ganze live im Fernsehen durchziehen, bei offensichtlichen Versagen des Secret Service – was dann ja auf die jetzige Administration zurückfällt und einen Bürgerkrieg provoziert? Warum lässt man dann nicht eher Trumps Auto verunglücken, vergiftet ihn oder wählt irgendeine sonstige Anschlagsform, bei der sich eine Beteiligung leichter abstreiten lässt? Warum also ausgerechnet diese medienwirksamste aller Varianten? Warum sollte man das tun? Ein MIHOP ist also eher unwahrscheinlich

Wenn man sich für die Variante LIHOP entschieden hätte, wäre es aber nicht minder seltsam, weil man dann ja offensichtlich den Entschluss gefasst hätte, Trump zu beseitigen – aber das ganze mehr oder weniger dem Zufall überlassen hätte, ob und wann es dazu kommt. Man kann ja nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass irgendwo irgendwann schon einmal einer mit einer AR15 auftauchen wird – auch wenn die Bedrohungslage für Trump selbstverständlich immer da war und ist und sie sich, mit den jüngst (seit Joe Bidens Entzauberung im TV-Duell als dezenter Greis) rapide angestiegenen Siegeschancen für Trump nochmals deutlich verschärft hatte. Selbstverständlich wollen viele Menschen den “ultimativen Dämon” Donald Trump, nach jahrelanger Stimmungsmache der linken Medien im In- und Ausland, tot sehen. Und trotzdem bliebe es dann reine “Glückssache” (aus Sicht der Trump-Gegner), ob es wirklich durchgezogen wird. Ist das also wahrscheinlich? Wenn du wirklich jemanden loswerden willst, wartest du doch nicht auf gut Glück ab, ob dir ein anderer die Arbeit abnimmt…

Fokus auf Ungereimtheiten

Was mich ebenfalls skeptisch macht, ist die Art und Weise, wie auch medial auf das Versagen des Secret Service hingewiesen wird. Die BBC hatte den inzwischen berühmten rothaarigen Trump-Supporter interviewt, und in der “Welt” erschien ein Artikel mit der titelgebenden Frage: “Warum haben sie ihn nicht von der Bühne geholt?” Die Frage ist aus Sicht von Verschwörungstheoretikern berechtigt – doch gerade Medien sind eben nicht als solche bekannt. Meiner Erfahrung nach wird in solchen Fällen normalerweise eher zu vertuschen versucht; stattdessen wird hier bewusst der Fokus auf diese offensichtliche “Ungereimtheit” gelegt – wohlgemerkt von Mainstreammedien. Fast schon so, als wolle man, dass auch Leute wie ich darauf anspringen.

Ich will auf der anderen Seite aber auch nicht so tun, als hätte ich selbst keine Fragen dazu, was da in Butler, Pennsylvania auf der Bühne passiert ist. Auf YouTube existiert ein Video von einem Wahlkampfauftritt in Reno, Nevada von 2016, auf dem zu sehen ist, wie Trump schnell und ohne mit der Wimper zu zucken vom Secret Service von einer Bühne gebracht wird, nachdem der Verdacht aufkam, ein Zuschauer hätte eine Waffe (was sich als falsch raustellte). Da wird Trump von den Agents geschnappt und im Eiltempo weggezerrt; keine große Erklärung, nichts. Zack und weg! So hab ich es mir tatsächlich auch immer vorgestellt.

Fast schon zu perfekt

Aber vorgestern? Da fallen Schüsse, Trump wird getroffen – aber der Secret Service hat es überhaupt nicht eilig, lässt sich von Trump sogar sagen, dass sie warten sollen, damit er die Faust für das (inzwischen schon legendäre) Foto emporrecken und noch seine Schuhe anziehen (?) kann. Zu dem Zeitpunkt konnte man jedoch gar nicht wissen, ob es nicht eventuell noch einen zweiten Schützen gibt… und trotzdem stellen sie ihn auf und lassen ihn noch einmal eine gefühlte Ewigkeit als erneute Zielscheibe posieren. Das ist schon seltsam. Dieses ikonische Foto konnte ausschließlich entstehen, weil die eingesetzten Agents entweder hoffnungslos inkompetent sind – oder weil dieses Foto entstehen sollte. Ich halte beides für möglich und lege mich noch nicht fest.

Dieses Foto, Blut im Gesicht, die Faust in der Luft mit der US-Flagge im Hintergrund: Der eine oder andere wird es nicht nicht gerne hören… aber mir ist das ehrlich gesagt fast schon zu perfekt. Trump als der ultimative Märtyrer! Ob es nun “Inszenierung” war, Schicksal oder riesiges Glück – Tatsache ist jedenfalls: Man hätte kein perfekteres Foto schießen können, selbst wenn man es noch sehr gewollt hätte. Und das macht mich skeptisch. Wie gesagt, ich bin mir absolut nicht sicher, was ich von dem Ganzen zu halten habe, und mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich wohl nie erfahren werde, was an diesem Tag genau passiert ist. Was hingegen schon jetzt absehbar und todsicher ist: Die gesellschaftlichen Gräben sind seit Samstag in den USA noch unüberbrückbarer geworden – und zwar unabhängig von der Tatsache, dass Trumps Wiederwahl spätestens jetzt gesichert sein dürfte.