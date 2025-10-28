Versteckte Stromkosten

Strom soll billiger werden. Doch mit Subventionen und Überwälzung von Kosten auf den Bundesetat kann und wird das nicht gelingen. Es handelt sich nur eine Umbuchung, aber keine Verbilligung. Was es stattdessen braucht, ist eine Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Lösungen – was zwangsläufig zum Ende der “Energiewende” führen wird.

Netzkosten sollen in Zukunft vom Steuerzahler aus der Bundeskasse bezahlt werden. Das geschieht bereits seit zwei Jahren mit der EEG-Umlage, die die Verluste zwischen den hohen Einspeisevergütungen nach dem “Erneuerbare-Energien-Gesetz” (EEG) und den niedrigen Werten der Fakepower – unbeständiger Wind- und Solarstrom – ausgleichen. Die Aufwendungen dafür liegen bei knapp 20 Milliarden Euro im Jahr (!). Auf diese Weise soll die Stromrechnung der Haushalte künstlich verringert werden; dies wurde als Entlastung der Haushalte von fast allen Medien verkauft.

Strom wird hofiert, Gas verdammt

Doch der Strom wird dadurch nicht preiswerter, im Gegenteil: die „Einsparungen“ müssen statt von den Stromverbrauchern nun eben von der Gemeinschaft über erhöhte Steuern aufgebracht werden. Es handelt sich um nichts anderes als um eine Aufteilung der Stromkosten –aber mit ungleich höherem Verwaltungsaufwand. Beim Umweg über Steuern steigen die Kosten um 20 bis 30 Prozent; Verwaltung ist eben teuer. Gleichzeitig warnen die Medien vor höheren Erdgaspreisen im kommenden Jahr, denn die CO2-Abgaben für den Klimaschutz sollen weiter steigen. Die Entlastung durch den Wegfall der Gasspeicher-Umlage um 0,3 Cent pro Kilowattstunde (entsprechend durchschnittlich 60 Euro pro Haushalt im Jahr) ist dagegen vernachlässigbar.

Die Regierung will mit der optischen Verbilligung des Stroms die “Energiewende” weiter vorantreiben. Doch die Stromkosten steigen mit jeder neuen Fakepower-Anlage immer schneller – weil immer mehr teuer vergüteter Strom bei Sonnenschein und Starkwind verschenkt oder unter Zuzahlung entsorgt wird (Stichwort negative Strompreise), während immer mehr teurer Strom bei Dunkelflauten importiert werden muss. Die Übernahme von Stromkosten in den Bundeshaushalt soll die waren Kosten der Energiewende verschleiern. Denn hohe Stromkosten mindern die Absatz von Elektroautos und die Installation von Wärmepumpen. Die weiter steigenden Stromkosten können jedoch auf Dauer nicht versteckt werden. Es dürfte für viele „Klimaretter“ ein böses Erwachen geben, wenn sie die wahren Strompreise bezahlen müssen.

Wirtschaftsfeindliche CO2-Abgaben

Zur Stützung der politischen Geisterfahrt namens “Energiewende” sollen Erdgas, Kohle und Erdöl künstlich immer mehr verteuert werden. Der Hebel dazu sind steigende CO2-Abgaben. Angeblich sollen diese der “Weltklimarettung” dienen – doch dabei wird in keiner Weise hinterfragt, ob der Mensch überhaupt einen Einfluss auf das Klima hat. Diesbezüglich werden nur Behauptungen mit erschreckenden Zukunftsbildern ständig wiederholt – und viele Menschen glauben dieser Panikmache.

Diese Propaganda ist überhaupt die Basis der “Energiewende”, die uns unweigerlich in den wirtschaftlichen Abgrund führt. Strom kann man nicht mit politischen Vorgaben und Subventionen verbilligen. Dazu sind optimale Techniken und effektive Energieträger notwendig.

Flächen und Rohstoffe für die Energiewende fehlen

Energieverluste auf dem Weg zum Verbraucher müssen gering gehalten werden. Nach diesen Kriterien sind Kohle und Kernbrennstoffe die optimalen Energieträger für die Stromversorgung. Zum Heizen sind Erdgas und Erdöl optimal. Eine Energieversorgung nur mit Fakepower und Wasserstoff ist nicht bezahlbar. Rohstoffe für die Anlagen sind weltweit nicht vorhanden.

Das gilt auch für die Flächen in Deutschland: Selbst wenn alle Wälder durch Windturbinen ersetzt wären würde das nicht reichen, denn wenn der Wind nicht weht, bleiben 10 Windräder ebenso still stehen wie 100.000 Windräder, so wie auch nachts oder bei ausbleibendem Sonnenschein Photovoltaikanlagen keinen Solarstrom produzieren können. Es ist ein großes Ärgernis, dass ausgerechnet die großen Naturschutzorganisationen BUND und Nabu gemeinsam mit den Grünen stehen hinter der “Energiewende“ stehen, die die Wirtschaft ultimativ zerstört. Ideologische Klimarettung ist offensichtlich wichtiger als sinnvoller Umweltschutz…