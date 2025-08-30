Verstößt das Grundgesetz gegen das Grundgesetz?

Die aktuellen Pläne des Bundesverteidigungsministeriums für einen Wehrdienst verschärfen den verfassungsrechtlichen Spannungsbogen zwischen Gleichheit und Ausnahme im Grundgesetz: Im Rahmen einer Gesetzesinitiative soll jede Person im wehrfähigen Alter einen digitalen Fragebogen ausfüllen, der ihre Motivation, körperliche Eignung und grundsätzliche Bereitschaft zur Landesverteidigung erfasst. Diese Befragung ist verpflichtend für Männer, während Frauen lediglich freiwillig teilnehmen.

Diese unterschiedliche Pflichtenlast wirft eine grundlegende Frage auf: Ist eine derart geschlechterselektive Regelung mit dem Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz vereinbar, wenn zugleich Artikel 12a GG historisch nur Männer zur Wehrpflicht heranzieht? Die folgende Analyse untersucht, wie Artikel 3 GG, Artikel 12a GG und das Selbstbestimmungsgesetz zusammenwirken und welche verfassungsrechtlichen Schlüsse daraus zu ziehen sind.

Widerspruch infolge des Selbstbestimmungsgesetzes

Die deutsche Verfassung garantiert in Artikel 3 GG umfassend die Gleichheit der Geschlechter. Zugleich enthält Artikel 12a GG eine Ausnahmebestimmung, die Männer zur Wehrpflicht verpflichtet und Frauen davon befreit. Diese Ausnahme war von Beginn an ein Fremdkörper im System der Grundrechte: Während die Gleichheitsgarantie seit 1949 konsequent ausgebaut und durch Rechtsprechung wie Gesetzgebung fortentwickelt wurde, verharrte Artikel 12a GG in einer überkommenen Rolle. Mit dem Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes verschärfte sich dieser Widerspruch erheblich: Wenn die amtliche Geschlechtszugehörigkeit frei gewählt werden kann, verliert eine ausschließlich an “Männer” anknüpfende Pflicht jede normative Konsistenz und praktische Vollziehbarkeit. Die Frage lautet daher: Kann Artikel 12a GG unter den heutigen Bedingungen überhaupt noch Bestand haben?

Die normative Ausgangslage

Artikel 3 GG, Absatz 2 besagt: “Männer und Frauen sind gleichberechtigt.” Absatz 3 ergänzt: “Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden.” Diese Normen statuieren eine umfassende Gleichheitsgarantie. Sie verbieten jede staatliche Bevorzugung oder Benachteiligung aufgrund des Geschlechts, sowohl in Bezug auf Rechte als auch auf Pflichten. In Artikel 12a GG, Absatz 1 heißt es: “Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet werden.” Und in Absatz 4 desselben Artikels steht, Frauen “…dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten.” Damit etabliert Artikel 12a GG eine geschlechtsbezogene Differenzierung: Männer können zum Wehrdienst verpflichtet werden, Frauen sind hiervon ausgenommen.

Die Einführung von Artikel 12a GG ist im historischen Kontext zu sehen: Über Jahrhunderte hinweg war es politisch und gesellschaftlich unvorstellbar, Frauen zum Waffendienst zu verpflichten. Der Wehrdienst galt als genuin männliche Aufgabe. Rechtlich betrachtet stand diese Differenzierung jedoch bereits 1949 in einem Spannungsverhältnis zu Artikel 3 GG. Die Verfassungsgeber entschieden sich bewusst für einen Bruch der eigenen Gleichheitslogik, um ein historisch empfundenes Tabu abzusichern.

Systematischer Widerspruch in der Gegenwart

Diese widersprüchliche verfassungsrechtliche Lage hat dazu geführt, dass Frauen heute in allen Funktionen der Bundeswehr dienen können, bis hin zu höchsten Führungspositionen. Sie können Befehle erteilen, die Männer in lebensgefährliche Einsätze führen. Zugleich können sie nicht verpflichtet werden, denselben Dienst selbst zu leisten. Dies bedeutet: Frauen besitzen gleichwertige Rechte, sind aber von zentralen Pflichten befreit. Eine solche Asymmetrie widerspricht dem Prinzip der Gleichheit in Rechten und Pflichten.

Während Gleichstellung in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen gefordert und durchgesetzt wird, endet sie dort, wo mit erheblichen Belastungen und Risiken zu rechnen ist. Gleichberechtigung wird damit selektiv beansprucht: Vorteile ja, Pflichten nein. Diese Rosinenpickerei in der Gleichberechtigungsfrage ist ist nicht nur gesellschaftlich problematisch, sondern verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen.

Verfassungsrechtliche Analyse

Man könnte argumentieren, Artikel 12a GG stelle eine lex specialis, also eine spezielle Ausnahme gegenüber Artikel 3 GG dar. Doch selbst dann gilt der Grundsatz: Ausnahmevorschriften sind eng auszulegen. Die Ausnahme “Frauen dürfen nicht gegen ihren Willen zum Waffendienst verpflichtet werden” rechtfertigt nicht die vollständige Befreiung von jeglicher Form der Pflicht, insbesondere nicht von vorbereitenden Maßnahmen wie Erfassung, Musterung oder Fragebogenpflicht.

Unterzieht man die Rechtslage einer Gleichheitsprüfung nach Artikel 3 GG, so stellt die ausschließlich an Männer gerichtete Pflicht eine unmittelbare Ungleichbehandlung dar:

Legitimer Zweck: Wehrgerechtigkeit, Verteidigungsfähigkeit.

Geeignetheit: Auch durch eine geschlechtsneutrale Pflicht erreichbar.

Erforderlichkeit: Ausschließliche Belastung von Männern ist nicht erforderlich, da gleiche Effektivität durch Einbeziehung aller Geschlechter erzielt werden kann.

Angemessenheit: Wehrgerechtigkeit verlangt eine gleichmäßige Lastenverteilung. Die alleinige Belastung der Männer ist nicht verhältnismäßig.

Fazit: Der Gleichheitstest wird nicht bestanden.

Neue Dimension durch das Selbstbestimmungsgesetz

Das Selbstbestimmungsgesetz erweitert den Widerspruch zu einem praktischen Vollzugsproblem: Jeder Mensch kann den amtlichen Geschlechtseintrag ändern. Damit verliert der Staat die Möglichkeit, eindeutig zwischen “Mann” und “Frau” für wehrpflichtrechtliche Zwecke zu unterscheiden. Personen könnten sich durch Änderung ihres Eintrags einer ausschließlich männlich adressierten Pflicht entziehen. Die Wehrpflicht für „Männer“ ist damit nicht nur verfassungsrechtlich bedenklich, sondern auch faktisch nicht mehr durchsetzbar.

Das Gebot praktischer Übereinstimmung verlangt, kollidierende Verfassungsnormen so auszulegen, dass beide möglichst weitgehend zur Geltung kommen: Artikel 3 GG fordert die Gleichbehandlung aller Menschen. Artikel 12a GG schützt historisch das Verbot der zwangsweisen Heranziehung von Frauen zum Waffendienst. Praktische Übereinstimmung bedeutet – für den Fall, dass der Waffendienst von Frauen weiterhin als unzulässig betrachtet wird –, dass Frauen zwar nicht zum aktiven Dienst an der Waffe gezwungen werden dürfen, wohl aber in allen vorbereitenden Pflichten gleichbehandelt werden müssen. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz wird zudem deutlich, dass eine Anknüpfung ausschließlich an „Männer“ unpraktikabel ist.

Zwingende Konsequenzen

Es gibt somit nur zwei konsistente Lösungen: Entweder die Abschaffung von Artikel 12a GG und die vollständige Aufhebung staatlicher Zwangsdienste – oder die Neufassung von Artikel 12a GG als geschlechtsneutrale Regelung, die alle Staatsbürger gleichermaßen erfasst und lediglich unter engen Voraussetzungen einen Schutz vor zwangsweisem Waffendienst vorsieht. Ansonsten widerspräche dies sowohl der inneren Logik des Grundgesetzes als auch seiner praktischen Anwendbarkeit im Lichte des Selbstbestimmungsgesetzes.

Artikel 12a GG ist ein historisches Relikt, das sich mit der Gegenwart nicht mehr vereinbaren lässt. Das Grundgesetz darf nicht selektiv gelesen werden. Wer Gleichheit ernst nimmt, muss sie in Rechten und Pflichten anerkennen. Eine Wehrpflicht, die ausschließlich Männer erfasst, während Frauen in gleicher Weise über Rechte, Chancen und Macht in der Bundeswehr verfügen, ist ein Anachronismus. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz wird sie zudem vollzugsunfähig. Die Politik steht vor einer klaren Entscheidung: Entweder wird Artikel 12a GG ersatzlos gestrichen, oder er wird modernisiert und geschlechtsneutral gefasst. Alles andere bedeutet die Fortführung einer Ungleichheit, die dem Geist und Buchstaben des Grundgesetzes widerspricht.