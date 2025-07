Vertuschungssache NGO-Förderung: Wie die CDU vom Aufklärer zum Komplizen wurde

CDU-Außenminister Joachim Wadephul erklärt alle Detailinformationen zur NGO-Förderung seines Ministeriums zur “Verschlusssache”. Nach RKI-Files, AfD-Geheimgutachten und Spahn-Maskenbericht versuchen sie es jetzt erneut. Soviel zur Lage “unserer” Rest-Demokratie. „Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger verantwortlich.“ Das stellte einst Gustav Heinemann klar, der dritte Bundespräsident der Bundesrepublik. Heute müsste man dieses Zitat eigentlich als Mahnschild an jedes Ministeriumstürschild nageln – in roter Schrift, unterlegt mit dem Kontoauszug des Steuerzahlers.

Denn was wir derzeit erleben, ist die schleichende Umkehr des demokratischen Prinzips: Der Bürger hat zu zahlen, zu schweigen, zu glauben. Die Regierung hingegen hat zu herrschen, zu verbergen, zu rechtfertigen – sich selbst, versteht sich. Transparenz? Nur, solange sie nicht gefährlich wird. Verantwortung? Gilt nur für die anderen. 551 Fragen stellte die CDU noch als Oppositionspartei, an die Ampelregierung, zur Finanzierung ideologischer NGOs mit Steuergeld. Und heute, in Regierungsverantwortung? Wird genau diese Liste als „Verschlusssache“ deklariert. Das ist Witz – und auch nicht, dass ausgerechnet der neue CDU-Außenminister den Vorhang zuzieht.

Ohne jede demokratische Grundlage

Was für ein Hohn: Erst die Aufklärer, jetzt die Aktenvernichter. Erst die großen Moralisten, jetzt die schmutzige Brühe aus Angst, Mitschuld und Machtkalkül. Offenbar ist das neue Koalitionsverständnis: Wir decken dich, wenn du uns deckst. Aber – und das ist entscheidend – wir Bürger bitten nicht um gnädige Transparenz; nein, wir haben ein Recht auf sie. Denn das Geld, um das es hier geht, stammt nicht von der Partei, nicht vom Herrn Minister, nicht aus einem dunklen Geheimfonds. Nein: Es stammt von uns! Vom Steuerzahler, der Monat für Monat über Lohnsteuer, Mehrwertsteuer, Grundsteuer, Energiesteuer, Soli und CO2-Abgabe ausgepresst wird – und das wozu? Damit sich der Apparat füttert und uns dann auch noch das Maul verbietet.

Ein Staat, der dem Bürger das Recht auf Einsicht verweigert, entzieht sich selbst jede demokratische Grundlage. Es reicht nicht, Wahlen abzuhalten, wenn der Bürger danach zum zahlenden Zaungast degradiert wird. Transparente Buchführung ist keine Gnade; sie ist Pflicht. Und wenn diese Pflicht verletzt wird, ist das keine Lappalie, sondern ein demokratischer Notfall. Dann sind diejenigen, die Vertuschung betreiben, schlicht fehl am Platz – in ihren Ämtern und insgesamt in ihrer moralischen Selbstüberschätzung.

Es wird eng in diesem System

Und noch eins: Wer sich heute weigert, Rechenschaft über NGO-Geldflüsse, Corona-Milliarden oder politische Netzwerke abzulegen, der macht sich nicht nur lächerlich; er macht sich verdächtig. Die CDU regiert jetzt mit – beziehungsweise von Gnaden – der SPD. Daraus folgt: Wer regierungsgefährdende Wahrheiten kennt, muss sie gemeinsam vor dem Volk verbergen.

NGO-Verschlusssache, Hakenkreuz-Affäre um den SPD-Vizepräsidenten Born im baden-württembergischen Landtag, Sabotage und Zensur beim Sommerinterview: E wird eng in diesem System, immer enger. Und jeder weiß es. Doch wir sollten dabei eines nie vergessen: Der Bürger schuldet der Regierung kein Gehorsam. Sondern die Regierung schuldet ihm Transparenz unter Kontrolle. Und wenn sie das vergisst, ist es unsere Pflicht, sie daran zu erinnern.