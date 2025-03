Verurteilung und Entrechtung von Marine Le Pen: Justiz als weltanschauliche Waffe

In Frankreich wurde heute erneut ein Meilenstein gesetzt, der verdeutlicht, wie sehr die ideologische Durchdringung einer durch und durch politischen Justiz bereits fortgeschritten ist: Die heutige Verurteilung von Marine Le Pen wegen der Veruntreuung von EU-Geldern stellt eine Zäsur dar – nicht nur für die Vorsitzende des Rassemblement National (RN) persönlich, sondern auch für die Demokratie in Europa. Das Pariser Gericht sprach Le Pen schuldig, Millionen Euro durch angebliche Scheinbeschäftigungen im Europaparlament zweckentfremdet zu haben. Mit einer Strafe von vier Jahren Haft (zwei davon auf Bewährung), einer Fußfessel, 100.000 Euro Geldbuße und einem fünfjährigen Verbot politischer Ämter wird Le Pen faktisch von der Präsidentschaftswahl 2027 ausgeschlossen.

Die politischen Implikationen und Signalwirkung dieses Urteils gehen jedoch weit über die justizielle Unerbittlichkeit, die man bei ungleich schwerwiegenderen Fällen von Betrug und Missbrauch zu Lasten öffentlicher Institutionen etwa im Fall von Christine Lagarde oder vor allem Ursula von der Leyens Pfizer-Affäre vergeblich suchte, hinaus. Einen Hinweis darauf, was wirklich hinter diesem Schauprozess und Urteil stand, geben bereits die feixenden und johlenden Reaktionen voller Genugtuung auf die heutige Pariser Entscheidung: Ex-SPD-Europapräsident Martin Schulz brüstete sich damit, Le Pen zu Fall gebracht zu haben.

Gleichgeschaltete Parlamente und Gerichte

Die Vertreter aller sogenannten “demokratischen” Parteien der globalistischen Linken in Brüssel, Straßburg und Deutschland sind aus dem Häuschen – wie immer, wenn an sich rechtsstaatliche Institutionen mit Willkür und Machtanmaßung missbraucht werden, um die nationalen und patriotischen Kräfte der vermaledeiten “Rechten” zu schikanieren. Weil man selbst auf immer verlorenerem Posten steht und sich die Wähler an den Urnen von den etablierten Parteien ebenso abwenden wie die Öffentlichkeit nach und nach von den Mainstreammedien, und weil man sich demokratisch nicht mehr behaupten kann, bringt man eben gleichgeschaltete Parlamente und Gerichte in Stellung.

In diesem Sinne richtet sich der Schlag gegen Le Pen gegen alle Vertreter des patriotischen und bürgerlich-freiheitlichen Lagers in Europa – und entsprechend alarmiert sind auch die Parteiführer in anderen EU-Ländern. Matteo Salvini sprach von einer “Kriegserklärung”, Victor Orban sieht die rechtsstaatliche Grundlage Europas bedroht, Jordan Bardella, spricht von einer „Hinrichtung der Demokratie”. Auch Geert Wildes äußerte sich schockiert.

Rivale ausgeschaltet

Dabei sind die Vorwürfe inhaltlich an sich reine Bagatellen – und nicht wenige jener EU-Bonzen und auch Abgeordneten in Berlin und Brüssel, die sich nun entrüstet über Le Pen erheben, sollten besser zweimal überlegen, ob sie unter Anlegung derselben Maßstäbe nicht für exakt dasselbe unter die Räder kommen könnten: Assistenten wie Le Pens Leibwächter Thierry Légier oder ihre Sekretärin Catherine Griset sollen für die Partei gearbeitet haben, nicht fürs EU-Parlament. Das Gericht bauschte diese – im Vergleich zu den sonstigen hochkorrupten EU-Machenschaften geradezu lächerlichen – Fehlabrechnungen zu einem „organisierten System“ zur “Bereicherung des RN” auf, das über ein Jahrzehnt gelaufen sei. Le Pen bestreitet dies und spricht von einem politischen Angriff. Nicht von ungefähr ist der Zeitpunkt des Urteils für die Gegner “günstig” gewählt: Le Pen galt als Favoritin für 2027, und ihre Disqualifikation könnte das politische Feld zugunsten des Establishments kippen.

Auch rein objektiv betrachtet zeigt der Fall erhebliche Schwächen im System. Warum wurden fast identische Praktiken anderer Parteien, wie der MoDem, milder geahndet? Die sofortige Vollstreckung des Wahlverbots, trotz Berufungsmöglichkeit, wirkt wie ein Präzedenzfall, der Justiz als Machtinstrument etablieren könnte. Zudem: Der Vorwurf an Le Pens, öffentliche Gelder zu missbrauchen und so “die Demokratie” zu untergraben, fällt auf die sonstigen Hüter dieser “Demokratie” gleich mehrfach zurück – doch diese werden eben von gleichgesinnten Gerichten notorisch geschont. Die Frage jedenfalls, ob hier heute Recht gesprochen oder ein Rivale ausgeschaltet wurde, ist allenfalls rhetorisch.