Verzweiflungsakt geglückt: Macrons Burgfrieden mit Linksextremen verhindert Le Pen

Erst Großbritannien, jetzt Frankreich: Der seit Jahren herbeigeredete „Rechtsrutsch“ in Europa scheint zum zweiten Mal binnen weniger Tagen einem tatsächlichen Linksrutsch gewichen zu sein – trotz anhaltenden Stimmungsumschwungs und Aufwachprozesses der Bevölkerungen. Nachdem die linke Labour-Partei am Donnerstag 14 Jahre konservative Regierung in Großbritannien beendet hat, hat nun auch die neu gegründete linksradikale „Neue Volksfront“ in Frankreich am Sonntag die Stichwahl der Parlamentswahlen gewonnen. Nur für Ahnungslose und öffentlich-rechtliche Medienkonsumenten “überraschend” landete das rechte Rassemblement National (RN), das die erste Runde eine Woche zuvor noch gewonnen hatte, nur mehr auf Platz drei – während die „Volksfront“ auf 177 bis 198 der 577 Sitze kam ist fortan stärkste0 Kraft sein wird. Macrons Mitte-Lager erhält voraussichtlich 152 bis 169 Mandate. Das RN gewinnt zwar Sitze hinzu, kommt letztlich aber nur auf 135 bis 145 Abgeordnete.

Hinter dieser plötzlichen Trendwende steckt in Frankreich ein taktisches Bündnis linker Systemparteien gegen Le Pen, wie es sich zunehmend auch in Deutschlands Parteienlandschaft gegen die AfD formiert: Inhaltliche Diskrepanzen und einst noch so antagonistische Positionen untereinander werden schlichtweg ausgeblendet und sollen zurücktreten gegenüber dem einzigen Wahlziel der Verhinderung der “Populisten” und “Antidemokraten“. In Frankreich wurde dies nur durch den antidemokratischen Kuhhandel möglich, den Präsident Macron nach dem ersten Wahlgang vor einer Woche, in Erwartung einer andernfalls aufgrund des französischen Mehrheitswahlrechts zu erwartenden RN-Mehrheit, mit den Linksextremisten vereinbart hatte: Beide Lager beschlossen, in jedem Wahlkreis den Kandidaten zurückzuziehen, der schlechtere Chance gegen das RN hatte, und den jeweils stärkeren dort im zweiten zu unterstützen. So kam dieses Ergebnis zustande, bei dem am Ende keines der drei großen Lager eine Mehrheit hat. Dass das RN trotz dieser miesen Tricks immerhin noch über ein Viertel der Sitze für sich entscheiden konnte, ist gleichwohl beachtlich.

Ein Pyrrhussieg

Während Premierminister Gabriel Attal für heute seinen Rücktritt ankündigte, ist somit das einzige, was Macron mit diesem Manöver seiner vorgezogenen Neuwahlen erreicht hat, die Büchse der Pandora zu öffnen und dazu beizutragen, ein Bündnis aus Kommunisten, Sozialisten, Grünen und der Bewegung „La France insoumise“ des 72-jährigen ultraradikalen Israel- und Deutschlandhassers Jean-Luc Mélenchon, der eine Art Öko-Diktatur errichten will und schier grenzenlose Staatsausgaben für Mindestlohn und anderes plant, salonfähig zu machen. Mélenchon und andere Mitglieder der „Volksfront“ forderten denn auch sogleich die Übertragung der Regierung durch Macron ein.

Die faule Front der Musterdemokraten – die in Frankreich noch weit skrupelloser als die Systemparteien in Deutschland bereit sind, über politische Leichen gehen, um jeglichen Politikwechsel zu verhindern, der die globalistische Agenda in Gefahr bringen könnte – hat es also wieder einmal geschafft, obwohl langsam alle Pfeile im Köcher verschossen sind. Die seit Jahrzehnten geschürte Angst vor dem angeblich rechtsextremen RN hat also wieder einmal gewirkt; durch wahltaktische Absprachen wurde der Wählerwille absichtlich verfälscht. Für Macron kann sich dies jedoch schnell als Pyrrhussieg erweisen. Noch in der Nacht kam es landesweit zu Ausschreitungen, bei denen Linksradikale Polizisten angriffen. Die Linke wird ihren unverhofften Triumph auch auf der Straße verteidigen und das Land noch mehr ins Chaos stürzen. Insofern wird sich das Ergebnis sich mittelfristig durchaus positiv für das RN auswirken – zumal die Fortsetzung der bisherigen Politik das politische Pendel immer weiter nach rechts schwingen lassen wird.

Deutsche Journaille ganz aus dem Häuschen

Die politische Lage ist dermaßen instabil und die Probleme in Frankreich – vor allem durch die noch weiter als in Deutschland fortgeschrittene Islamisierung – derart drängend, dass die Verantwortung für alles, was fortan passieren wird, erst recht auf Macron und die Linken zurückfällt, aus deren Reihen er nun wohl einen Premierminister auswählen muss. Allerdings hat Frankreich eigentlich genauso wie Deutschland gar keine Zeit mehr, um ein weiteres Mal abzuwarten, bis die Linke sich an der Macht wieder einmal zerlegt hat. Mit jedem Tag verkleinert sich das Zeitfenster, in dem der Kurs noch halbwegs gewaltfrei und ohne größeres Blutvergießen zurückgedreht werden kann (das gilt übrigens auch für Deutschland). Marine Le Pen sprach denn auch von einem „aufgeschobenen” Sieg des RN, und bemühte eine denkwürdige Metapher: „Die Flut steigt. Sie ist dieses Mal nicht hoch genug gestiegen, aber sie steigt weiter und deshalb ist unser Sieg nur aufgeschoben. Ich habe zu viel Erfahrung, um von einem Ergebnis enttäuscht zu sein, bei dem wir unsere Anzahl an Abgeordneten verdoppeln.”

Deutsche Journalisten, vor allem in der Hauptstadt, sind natürlich ganz aus dem Häuschen, dass nach England (wo die Linken ihren Sieg vor allem der Unterstützung der in der Labour-Partei organisierten Islamisten verdanken) nun auch Frankreich dank demokratieverachtender Verhinderungsallianzen die verhassten “Rechten” von der Macht ferngehalten werden. Sie berichten in ihrer Verzückung sogar völlig unkritisch über die radikale „Neue Volksfront“ – wobei ihnen deren wirtschaftlich desaströse Forderungen und eingefleischter Israel-Hass freilich wieder mal kein kritisches Wort wert sind; Hauptsache, der rechte Popanz ist wieder einmal beschworen und „besiegt“ worden (vorerst jedenfalls). Alles andere ist unwichtig. Bei der “Tagesschau” fehlt darf umgekehrt natürlich das Etikett „rechtsradikal“ bei keiner Erwähnung des RN fehlen, während für die Gegenseite lediglich neutral von einem „Linksbündnis“ die Rede ist. Es ist dieselbe manipulative Berichterstattung, die man auch aus Deutschland kennt. Das Triumphgeheul könnte den Linken und ihren Hofmedien dies- und jenseits der Vogesen aber schon sehr bald im Hals stecken bleiben… denn die Polarisierung in Frankreich wird durch Macrons verantwortungsloses Vabanque-Spiel noch erheblich zunehmen.