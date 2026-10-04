Viel eingezahlt, nix zurückbekommen: USA steigen aus europäischem Antikorruptionsgremium “GRECO“ aus

Es bewegt sich was in den USA. Und zwar wieder mal – wie man das von Trump seit Beginn seiner zweiten Amtszeit gewohnt ist – weg von der unendlichen Finanzierung internationaler Wohlfühl-Posten, hin zu Rationalität und besonnenem Umgang mit öffentlichen Mitteln: Die USA haben offiziell ihren Rückzug aus dem sogenannten Europäischen Antikorruptionsgremium (GRECO) verkündet. Dabei handelt es sich um EU-typische, vom Steuerzahler finanzierte Schwatzbude, die viel Geld einsammelt und rein NICHTS liefert.

Die Devise aus Washington ist kristallklar: “The era of writing blank checks to int’l bureaucracies is over.“ Zu deutsch: Die Ära der Blankoschecks für internationale Bürokratien ist vorbei! Schlechte Nachrichten für die EU-Apparatschiks mit ihren Versorgungsposten: Jahrelang durften sich aufgeblähte Sesselpupser in irgendwelchen europäischen Gremien mit US-Geldern finanzieren, während am Ende oft nicht viel mehr als teure Berichte und hehre Worte herauskamen.

Merkliche Abkühlung

Und so ganz nebenbei hat man, wo und wann es nur ging, jede Menge Dreck in Richtung USA und Donald Trump abgelassen – und damit ausgerechnet die Hand gebissen, von der man sich füttern lässt. Es ist wie mit allem, ob bei technischen Innovationen oder der Verteidigung: die USA werden angefeindet, man profitiert aber ungeniert und schamlos von ihnen, während man kein gutes Hahn an ihnen lässt. Auch das ist eine Ursache der merklichen Abkühlung und Entfremdung zwischen den transatlantischen Partnern.

Jetzt zieht man in den USA die Reißleine: Der Geldhahn ist abgedreht. Man darf gespannt sein, wann dieser gesunde Realismus auch im restlichen Westen einzieht – und Institutionen, die offensichtlich keinen Nutzen haben (oder erbringen), “defunded” oder am besten gleich aufgelöst werden. Bis dahin bleibt uns zumindest die amüsante Vorstellung, wie schockiert wohl die Gesichter der Brüsseler und Straßburger Beamten aussehen, wenn ihnen nun plötzlich dämmert, dass das Geld der Steuerzahler womöglich doch nicht auf Bäumen wächst…

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