Die EU und ihre unsägliche Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lassen wahrlich keine Gelegenheit verstreichen, um sich als alberne und arrogante Dilettanten zu präsentieren. Weil der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban als einziger europäischer Politiker noch Verantwortungsgefühl und staatsmännisches Format besitzt, sich der selbstzerstörerischen Nibelungentreue zur Ukraine zu verweigern und zuletzt durch Reisen nach Kiew, Moskau, Peking und ein Treffen mit Donald Trump Möglichkeiten einer Verhandlungslösung auszuloten, kündigte von der Leyen nun an, dass an künftigen informellen Ministertreffen unter der Leitung der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft in Ungarn keine EU-Kommissare, sondern nur ranghohe Beamte teilnehmen werden. Zudem verzichtet die EU-Kommission auf den traditionellen Antrittsbesuch bei der ungarischen Präsidentschaft, wie ein Sprecher mitteilte.

Mit diesen Kindergarten-Methoden reagiert von der Leyen, die Vertreterin einer undemokratischen, korrupten und zunehmend totalitären Organisation, die in ihrer gesamten Karriere nichts als Inkompetenz bewiesen hat und ausschließlich durch Kungeleien in ihr Amt gelangt ist, dort nichts als Schaden angerichtet hat und sich seit Jahren weigert, die SMS über den Impfdeal herauszugeben, den sie eigenmächtig mit Pfizer-Chef Albert Bourla abgeschlossen hat, „bestraft“ nun Orban, weil dieser mehrfach mit riesiger Mehrheit gewählte Politiker sich weigert, ihren Kamikazekurs mitzutragen. Janos Boka, der ungarische Minister für EU-Angelegenheiten, kommentierte von der Leyens beschämendes Verhalten zutreffend: „Die EU-Kommission kann sich nicht Institutionen und Minister aussuchen, mit denen sie kooperieren will. Sind alle Beschlüsse der Kommission nun auf politische Erwägungen gegründet?“ Die gesamte Friedensmission war Orban von Kritik, Flüchen und Verwünschungen aus Brüssel und europäischen Hauptstädten, vor allem Berlin, begleitet worden, wo man gebetsmühlenartig wiederholte, dass er nicht im Auftrag der EU handele.

Diplomatische Anstrengungen gelten jetzt als “Flurschaden”

Dass Orban dies nicht nur nie behauptet, sondern stets ausdrücklich klargestellt hatte, kümmerte die europäischen Kriegstreiber nicht. Es ging ihnen nur darum, unmissverständlich deutlich zu machen, dass sie auch weiterhin jede politische Lösung ablehnen. Ein Sprecher von Annalena Baerbocks bis über die Ohren in einem neuerlichen Visa-Skandal verwickelten Auswärtigen Amt hatte letzte Woche erklärt: „Das sind ungarische Alleingänge, die wir mit großer Verwunderung und Skepsis zur Kenntnis nehmen“. Die ungarische Ratspräsidentschaft habe „schon großen Flurschaden hinterlassen“. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Diplomatische Missionen, die Versuche, wieder wenigstens miteinander zu sprechen als Basis dauerhafter Lösungen, gelten jetzt für “demokratische” Politiker also als Flurschaden. Wo wir schon bei dieser Terminologie sind: Welchen Flurschaden Gestalten wie Baerbock oder von der Leyen hinterlassen haben, lässt sich übrigens gar nicht quantifizieren.

Litauen und Schweden hatten als Reaktion auf Orbans Reise bereits angekündigt, vorübergehend keine Minister zu Treffen nach Ungarn zu schicken; das ungarische Vorgehen sei “schädlich” und müsse “Konsequenzen” nach sich ziehen, ließ die schwedische EU-Ministerin und designierte EU-Kommissarin Jessika Roswall verlauten. Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen wollten ähnlich auf das ungarische Vorgehen reagieren, sagte sie weiter. Außerdem wollen mehrere Minister der EU-Staaten einen außenpolitischen Gipfel in Budapest boykottieren. Der scheidende EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will stattdessen zeitgleich einen „formellen“ Rat für auswärtige Angelegenheiten nach Brüssel einberufen. All diese Reaktionen sind an Infantilität und Peinlichkeit kaum noch zu überbieten und unterstreichen wieder einmal, welcher politische Bodensatz die EU beherrscht. Viktor Orban bleibt als Trost das Verdienst, der einzige europäische Politiker zu sein, der bei den mit dem Westen rivalisierenden Weltmächten noch als integer gilt und ernstgenommen werden kann. Und da man Frieden stets mit Feinden und nicht mit Freunden schließt – ein Grundsatz, den insbesondere die deutschen Politmoralisten vergessen haben – ist er für die Zukunft wichtiger als je.