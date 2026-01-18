Villen zu Asylheimen!

Der offene Brief, in dem der Berliner AfD-Bundestagsabgeordnete Pierre Lamely vorschlägt, die Villen prominenter „refugees welcome“-Unterzeichner zu Erstaufnahmeeinrichtungen für Afghanen zu machen, ist ein klassischer Fall politischer Ironie – und zugleich weit mehr als ein Gag auf Kosten von Luisa Neubauer, Jan Böhmermann & Co. Denn er legt mit einem einzigen gedanklichen Dreh offen, worauf die ganze humanitär aufgeladene Migrationsrhetorik der letzten Jahre tatsächlich ruht: Auf der Bereitschaft, alle anfallenden Kosten, Risiken und Zumutungen systematisch auf andere abzuwälzen. Laut “Junge Freiheit” (JF) haben mehr als 250 Organisationen und Prominente die Bundesregierung aufgefordert, weitere Afghanen aufzunehmen; der AfD-Abgeordnete antwortet darauf mit der höflichen, aber schneidenden Frage, warum dafür nicht zunächst die üppigen Privatimmobilien der moralischen Wortführer zur Verfügung gestellt werden?

Damit wird ein Widerspruch sichtbar, den Millionen Bürger seit Jahren spüren: Diejenigen, die in offenen Briefen und Talkshows die grenzenlose Aufnahmebereitschaft Deutschlands beschwören, wohnen selten dort, wo die Turnhallen belegt sind, wo Schulklassen explodieren, wo Erstaufnahmeeinrichtungen und Asylheime zu Hotspots von Gewalt und Verwahrlosung werden und wo Kommunen um jeden Euro für Infrastruktur kämpfen. Sie residieren stattdessen in frisch sanierten Altbauten und Stadtvillen, ihre Kinder besuchen oftmals Privatschulen oder moderat durchmischte Gymnasien mit allenfalls Kindern von gut integrierten und wohlhabenden Migranten in gentrifizierten Vierteln, und ihr Kontakt mit der Asylrealität besteht in der Regel aus Bildern, Hashtags und Spendenquittungen.

Nerv getroffen

Der AfD-Brief dreht diese Konstellation um: Wer von „Deutschland“ noch mehr Aufnahme fordert, soll sich zuerst einmal selbst beim Grundbuchamt melden. Plötzlich ist das große moralische „Wir“ kein abstraktes Kollektiv mehr, sondern eine sehr konkrete Liste von Besitzern mit Garten, Gästezimmern und Einliegerwohnungen. Die Forderung trägt Parallelen zu einer Aktion der republikanischen Gouverneure von Florida und Texas aus dem Jahr 2022, die illegale Migranten in Bussen von der US-Südgrenze auf die noble US-Ostküsteninsel Martha’s Vineyard karren und dort vor den Villen schwerreicher demokratischer Politiker aussteigen ließen – im Habitat jener Eliten also, die sich einem konsequenten Grenzschutz widersetzen, aber selbst mit den Folgen der Massenzuwanderung keine Berührungspunkte haben.

Die scharfen Reaktionen auf Lamelys Brief – in den etablierten Medien (ebenso wie die damalige US-Aktion) als „zynisch“ und „menschenverachtend“ verurteilt, in den Kommentarspalten der konservativen Leserschaft hingegen überwiegend zustimmend goutiert (teils mit der sarkastischen Forderung, man möge doch sofort mit der Villa von Familie Neubauer beginnen) – zeigen, dass hier ein Nerv getroffen wurde. Die bittere Süffisanz, die man zwischen den Zeilen spürt, ist kein Kalauer, sondern das erleichterte Aufatmen derer, die endlich sehen, dass hier endlich jemand die doppelte Buchführung der deutschen Migrationsmoral benennt: Humanität als Prestigeprojekt nach außen, räumliche und soziale Distanz zu den Folgen nach innen.

Den eigenen Maßstab zurückgespiegelt

Rechtskonservativ gelesen, markiert dieser Brief einen legitimen Punkt: In einer Republik, in der die Aufnahme weiterer Tausender Afghanen als moralischer Mindeststandard verhandelt wird, muss man die Frage stellen dürfen, wer im konkreten Leben dafür geradestehen soll. Es ist kein Zynismus, sondern Ehrlichkeit, darauf hinzuweisen, dass jeder „Schutzsuchende“, der irgendwo „in Sicherheit gebracht“ wird, auch eine Wohnung, Kita-Plätze, Schulraum, Sprachkurse, medizinische Versorgung und soziale Integration braucht – und dass diese Ressourcen nun einmal begrenzt und endlich sind. Das moralische Pathos der 250 Organisationen, die die Regierung auffordern, „jetzt zu handeln“, bleibt solange billig, wie es die negativen Begleiterscheinungen der “humanen Geste” anonymisiert und kollektiviert. Erst wenn die Unterzeichner mit Name und Adresse bereit sind, konkrete Verantwortung zu übernehmen, bekommt ihre Empörung einen substanziellen Kern. Dass das ausbleibt, entlarvt ihre Scheinheiligkeit.

Gleichzeitig darf man sich von der satirischen Eleganz des AfD-Briefs natürlich nicht blenden lassen. Er ist ein sauber gesetzter Schlag gegen heuchlerische Eliten – aber er ersetzt keine Politik. Dass ein AfD-Abgeordneter der linkswoken Szene ihren eigenen Maßstab zurückspiegelt, ist nur konsequent, doch die eigentliche Frage ist, wie es in Deutschland überhaupt so weit kommen konnte, dass die migrationspolitische Schieflage nur noch über solche symbolischen Manöver sichtbar gemacht werden kann – Hier kommt die Union ins Spiel, und hier beginnt die zweite, unbequemere Dimension der Doppelmoral. Denn die CDU ist in dieser Konstellation beides: Moralisierte Gegenspielerin der AfD und zugleich Mitarchitektin genau jener Politik, die nun zu immer neuen Aufnahmeappellen und Unterbringungsnöten führt. Unter Merkel hat sie die Grenzen faktisch geöffnet, das Asylrecht politisch und kommunikativ entgrenzt, Rückführungen verschleppt und jede harte Kurskorrektur als „unverantwortlich“ gebrandmarkt. Unter Merz und Wüst gibt sie sich leicht kritischer, hält aber an der Brandmauer zur AfD fest – und damit an einer Struktur, die echte Mehrheiten für einen Kurswechsel blockiert.

Müdigkeit gegenüber ritualisiertem Empörungstheater

Die Union empört sich über Neubauer und Böhmermann, schimpft über NGOs, die aus aller Welt Forderungen an die deutsche Aufnahmebereitschaft richten, und beklagt mit großem Ernst die Überforderung der Kommunen. Aber sie ist nicht bereit, die einzige logische arithmetische Konsequenz zu ziehen: Eine politische Zusammenarbeit dort zuzulassen und Mehrheiten zu formen, wo diese Mehrheiten für Grenzschutz, konsequente Abschiebung und Leistungskürzungen für illegale Einwanderer gemeinsam mit der AfD – und nur mit ihr – sofort zu organisieren wären.

Gerade in den Leserkommentaren zu dem JF-Artikel spiegelt sich dieses Misstrauen gegenüber der alten bürgerlichen Rechten. Viele loben Lamely dafür, dass er „endlich Klartext“ spricht, andere gehen einen Schritt weiter und fragen, warum die AfD sich überhaupt noch symbolische Gefechte liefern müsse, statt die Union zu zwingen, Farbe zu bekennen: Entweder sie lässt die moralische Kooperation mit dem grünen Milieu fallen und macht sich an eine echte Wende in der Asylpolitik – oder sie soll aufhören, sich als Alternative zum linken Kurs zu verkaufen. Zwischen den Zeilen liest man hier eine Müdigkeit gegenüber dem ritualisierten Empörungstheater heraus, in dem CDU-Politiker vor laufenden Kameras die Konsequenzen einer Politik beklagen, die sie selbst jahrzehntelang nicht nur mitgetragen, sondern aktiv mitgestaltet haben.

Nächster Schritt: Aus der Satire Ernst machen

In diesem Licht zeigt der offene Brief des AfD-Bundestagsabgeordneten zwei Dinge zugleich: Er entlarvt die Heuchelei der „refugees welcome“-Klasse, die Humanität einfordert und bei jeder geplanten Asylunterkunft im eigenen Straßenzug eine Bürgerinitiative gründet. Und er macht sichtbar, dass es im Bundestag nur eine Kraft gibt, die bereit ist, diese Heuchelei nicht nur zu benennen, sondern zuzuspitzen und ad absurdum zu führen: Die AfD. Das ist politisch riskant und stilistisch nicht jedermanns Geschmack; aber es ist notwendig, um in einer verlogenen Debatte überhaupt wieder so etwas wie Realitätssinn zu erzeugen. Konservativ gesprochen, wäre der nächste Schritt klar: Man muss aus der Satire Ernst machen, allerdings nicht im wörtlichen Sinne (Deutschland braucht keine Enteignungsorgie in den Villenvierteln), sondern im politischen: Wenn das Land nicht zu einer einzigen riesigen Erstaufnahmeeinrichtung werden soll, reicht es nicht, Aktivisten mit Briefen zu provozieren.

Dann müssen Gesetze geändert, Grenzen kontrolliert, Fehlanreize abgebaut, Rückführungsabkommen erzwungen werden. Und das geht nur mit stabilen Mehrheiten, nicht mit moralischen Gesten. Solange die CDU lieber den Applaus der Neubauer-Fans sucht als die Zusammenarbeit mit der AfD, bleibt Lamelys offene Brief eine zwar kluge, aber letztlich folgenlose Pointe. Die Villen bleiben, wo sie sind. Und die Afghanen auch – nur eben nicht in den Vorgärten der Unterzeichner, sondern in den Turnhallen der deutschen Provinz.