Violettrot warnende Wetterkarten und der Schwindel mit den “Hitzetoten“

Warnungen vor Hitze und Schüren von Todesangst haben dieser Tage, wo es wieder sommerlichste Temperaturen hat, neue Hochkonjunktur. Die Klimawandelprofiteure lassen mit steigendem Thermometer sogleich wieder den Angstdrachen steigen. Der Grund liegt auf der Hand: Grüne Klimapolitik steht vor dem Aus, da sie sich immer mehr als Ideologie und Propaganda erweist und ihre kolossalen wirtschaftlichen Schäden inzwischen niemandem mehr verborgen bleiben. Also drückt man erst recht mächtig aufs Angstmachergaspedal. In der öffentlichen Debatte wird die normale saisonale Sommersterblichkeit gerne als Beleg für die “Hitzebedrohung“ infolge der “Klimakrise” präsentiert. Die Angstpropaganda suggeriert, wärmere Temperaturen würden massenhaft Tote fordern.

Wer sich jedoch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und die Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) ohne ideologische Brille ansieht, erkennt ein deutlich nüchterneres und weniger dramatisches Bild. Die absolute Mehrheit der Sterbefälle in den Sommermonaten – Juni bis August – wäre immer schon auch bei durchschnittlichem oder kühlerem Wetter eingetreten. Es handelt sich überwiegend um hochbetagte Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Die demographische Realität – die starke Zunahme der Hochaltrigen durch die Alterung der Babyboomer-Generation – treibt die Gesamtzahlen seit Jahren nach oben, unabhängig von der Jahreszeit.

Kälte weitaus gefährlicher

Dieser strukturelle Effekt dominiert bei weitem. Die Menschen sterben vorwiegend aus Altersgründen, also an und mit Hitze. In den Totenscheinen ist Hitze als Ursache so gut wie nie vermerkt. Wem kommt das bekannt vor? Saisonal betrachtet sterben in Deutschland im Winter – Dezember bis Februar – ohnehin deutlich mehr Menschen als im Sommer. Die Monate Dezember bis März zeigen regelmäßig die höchsten Sterberaten, oft bis zu 9–10 Prozent über dem Jahresdurchschnitt. Kälte, Grippewellen und Atemwegserkrankungen tragen dazu bei. Die Sommermonate liegen dagegen meist spürbar darunter – selbst in Jahren mit Hitzeperioden. Das passt natürlich nicht ins Bild.

Die vom RKI geschätzte “hitzebedingte Übersterblichkeit” (in heißen Sommern einige Tausend Fälle) ist zwar real, betrifft aber einen kleinen Anteil der Gesamtmortalität und zumeist unter 2 Prozent aller Sterbefälle. Sie tritt vor allem bei vulnerablen Personen auf und beschleunigt oft nur einen ohnehin nahenden Tod. Kältebedingte Effekte sind demgegenüber quantitativ bedeutsamer. Hinzu kommt: Sollten die Winter insgesamt milder ausfallen, reduziert sich die kältebedingte Übersterblichkeit tendenziell. Dieser Effekt ist nachweisbar, bleibt jedoch begrenzt und wird durch die demographische Entwicklung klar überlagert.

Demographie statt CO2

Die Fakten sprechen gegen die gängige Klimawandelangstpropaganda. Wer jede zusätzliche Hitzewoche als Katastrophe darstellt, blendet die demographische Grundlast und die jahrzehntelangen saisonalen Muster aus. Das ist allerdings das Geschäftsmodell der Grünen und der Industrie, die dahinter steht. Viele Menschen verdienen mit dem Klima-Alarmismus viel Geld. Wiederum andere wollen mit dem „Klimaschutz“ mehr Kontrolle, mehr Eingriffe in die Freiheit der Bürger und mehr eigene Macht durchsetzen. Die Realität aber kontert die Propaganda mit ernüchternden Erkenntnissen: Die Alterung der Bevölkerung ist der entscheidende Treiber steigender Todeszahlen.. Hitzeperioden können zusätzliche Risiken schaffen – doch sie erklären weder den langfristigen Trend noch die Mehrheit der Todesfälle. Sachliche Statistik statt ideologischer Angstmache wäre für seriöse Politik hier dringend angebracht.

Am Ende dieser Deutung öffentlich zugänglicher Zahlen sollte die Erkenntnis stehen: Den politisch propagierten “tödlichen Klimawandel” kann man ganz einfach beenden – indem man ihn abwählt.