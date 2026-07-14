Violettrot warnende Wetterkarten und der Schwindel mit den “Hitzetoten“

Warnungen vor Hitze und Schüren von Todesangst haben dieser Tage, wo es wieder sommerlichste Temperaturen hat, neue Hochkonjunktur. Die Klimawandelprofiteure lassen mit steigendem Thermometer sogleich wieder den Angstdrachen steigen. Der Grund liegt auf der Hand: Grüne Klimapolitik steht vor dem Aus, da sie sich immer mehr als Ideologie und Propaganda erweist und ihre kolossalen wirtschaftlichen Schäden inzwischen niemandem mehr verborgen bleiben. Also drückt man erst recht mächtig aufs Angstmachergaspedal. In der öffentlichen Debatte wird die normale saisonale Sommersterblichkeit gerne als Beleg für die “Hitzebedrohung“ infolge der “Klimakrise” präsentiert. Die Angstpropaganda suggeriert, wärmere Temperaturen würden massenhaft Tote fordern.
Wer sich jedoch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und die Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) ohne ideologische Brille ansieht, erkennt ein deutlich nüchterneres und weniger dramatisches Bild. Die absolute Mehrheit der Sterbefälle in den Sommermonaten – Juni bis August – wäre immer schon auch bei durchschnittlichem oder kühlerem Wetter eingetreten. Es handelt sich überwiegend um hochbetagte Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Die demographische Realität – die starke Zunahme der Hochaltrigen durch die Alterung der Babyboomer-Generation – treibt die Gesamtzahlen seit Jahren nach oben, unabhängig von der Jahreszeit.
Kälte weitaus gefährlicher
Dieser strukturelle Effekt dominiert bei weitem. Die Menschen sterben vorwiegend aus Altersgründen, also an und mit Hitze. In den Totenscheinen ist Hitze als Ursache so gut wie nie vermerkt. Wem kommt das bekannt vor? Saisonal betrachtet sterben in Deutschland im Winter – Dezember bis Februar – ohnehin deutlich mehr Menschen als im Sommer. Die Monate Dezember bis März zeigen regelmäßig die höchsten Sterberaten, oft bis zu 9–10 Prozent über dem Jahresdurchschnitt. Kälte, Grippewellen und Atemwegserkrankungen tragen dazu bei. Die Sommermonate liegen dagegen meist spürbar darunter – selbst in Jahren mit Hitzeperioden. Das passt natürlich nicht ins Bild.
Die vom RKI geschätzte “hitzebedingte Übersterblichkeit” (in heißen Sommern einige Tausend Fälle) ist zwar real, betrifft aber einen kleinen Anteil der Gesamtmortalität und zumeist unter 2 Prozent aller Sterbefälle. Sie tritt vor allem bei vulnerablen Personen auf und beschleunigt oft nur einen ohnehin nahenden Tod. Kältebedingte Effekte sind demgegenüber quantitativ bedeutsamer. Hinzu kommt: Sollten die Winter insgesamt milder ausfallen, reduziert sich die kältebedingte Übersterblichkeit tendenziell. Dieser Effekt ist nachweisbar, bleibt jedoch begrenzt und wird durch die demographische Entwicklung klar überlagert.
Demographie statt CO2
Die Fakten sprechen gegen die gängige Klimawandelangstpropaganda. Wer jede zusätzliche Hitzewoche als Katastrophe darstellt, blendet die demographische Grundlast und die jahrzehntelangen saisonalen Muster aus. Das ist allerdings das Geschäftsmodell der Grünen und der Industrie, die dahinter steht. Viele Menschen verdienen mit dem Klima-Alarmismus viel Geld. Wiederum andere wollen mit dem „Klimaschutz“ mehr Kontrolle, mehr Eingriffe in die Freiheit der Bürger und mehr eigene Macht durchsetzen. Die Realität aber kontert die Propaganda mit ernüchternden Erkenntnissen: Die Alterung der Bevölkerung ist der entscheidende Treiber steigender Todeszahlen.. Hitzeperioden können zusätzliche Risiken schaffen – doch sie erklären weder den langfristigen Trend noch die Mehrheit der Todesfälle. Sachliche Statistik statt ideologischer Angstmache wäre für seriöse Politik hier dringend angebracht.
Am Ende dieser Deutung öffentlich zugänglicher Zahlen sollte die Erkenntnis stehen: Den politisch propagierten “tödlichen Klimawandel” kann man ganz einfach beenden – indem man ihn abwählt.
4 Kommentare
Es läuft ähnlich wie mit der C-Propaganda 2020. Ab März 2020 muteten die meisten MSM ihren Konsumenten Graphiken zu, die mit steilen Bergflanken anfingen und sehr weit oben mit einer Zickzacklinie weiter verliefen, deren gedachte Tangente nur wenig unter dem Anstieg der glatten Bergflanke davor lag. Im Mai veröffentlichte der Hamburger Pathologe Prof. Dr. Püschel, dass bis dahin niemand in Hamburg an Covid gestorben war, der nicht ohnehin innerhalb der nächsten drei Monate gestorben wäre. Aber die Panikmache ging fröhlich weiter, und 2021 war die Bevölkerung in weiten Teilen der Welt weichgekocht genug, um sich die Teilnahme an einem riskanten, pharmakologischen Versuch aufreden zu lassen. 6 Milliarden Menschen machten mit, die meisten „freiwillig“. Die Propaganda folgte überall denselben Mustern, z.B. fand die „Pandemie der Ungeimpften“ zwar nicht in der Realität, aber gleichzeitig in vielen Sprachen statt. Wenn jetzt, wie seit langem, Klimapanikmache angesagt ist, muss die Frage wieder lauten: was wollen die in Wirklichkeit? Jedenfalls Geld und Macht. Welche tatsächlichen Risiken und Nebenwirkungen für die Mehrheit außerhalb der Milliardäre, ihrer Stiftungsvorstände und weniger weiterer, für die Milliardäre unverzichtbarer Menschengruppen nehmen sie in Kauf? Wieweit können Familien und einzelne Menschen sich vor den hässlicheren, zukünftigen Ereignissen schützen, obwohl noch unklar ist, welche Ereignisse das überhaupt sein werden? Ist die Absicht die, den Krieg unsererdemokratie gegen Russland offen, aber wenig bemerkt vorzubereiten oder geht es „nur“ darum, von den neuen Befugnissen der Geheimdienste abzulenken? Laut der NZZ dürfen VS und BND nicht nur sämtliche Bürger anlasslos ausschnüffeln, sondern auch die Texte und die digitale Buchhaltung der Bürger „verändern“, also denen, die die Dienste als gefährlich ansehen, „Beweise“ für ungeschehene Straftaten unterschieben. Die Absicht oder der Auftrag, Geld von den Konten der Bürger abzusaugen, dürfte auch risikoloser denn je umsetzbar sein. Das sind zwei mögliche Gründe, für die sich eine Hitzewelle instrumentalisieren lässt, die tatsächlich schon ungewöhnlich lange andauert.
in Alice Springs wird es auch oft sehr heiß und dort kippt kaum ein Mensch um.
( Und die fleißigen Opalschürfer kippen auch nicht um )
Übrigens gab es dort in den 90ern ( Im Vergleich zu Deutschland = Klimawandel ) keine merkwürdigen
missgebildeten Wolken, die bestätigen dass das Wetter heftig manipuliert wird.
Jetzt gibt es diese Wettermanipulationswolken auch dort.
Auch diese komischen „Rippenwolken-Felder“ was zeigt, dass da heftig elektronisch manipuliert wird.
Das viele Leute bei Hitze versterben, liegt entweder an den Impfungen, an dickem Blut wegen schlechter
Trinkgewohnheiten, Übergewicht, falscher Ernährung, schlechter Gesundheit oder Panik.
Seit Schäuble vor ca. 14 ? Jahren sagte : „Es braucht nur eine allseits umfassende weltweite Krise und die
Menschen werden die NWO freiwillig akzeptieren“, nehmen Wettermanipulations-Katastrophen katastrophal zu.
Ist doch klar, dass die sogenannte „Scheibchen für Scheibchen-Taktik“ angewendet wird.
Was wurden die Menschen auch über die Jahre hinweg für blöd verkauft und frech abgezockt : Katalysatoren, Filteranlagen, Gas ist die sauberste Heizform, usw…- da lässt sich mit dem Fake-Klimawandel ganz schön
Rubel machen.
Milionen E-Autos bauen, extrem stromverbrauchende Ki-Rechenzentren betreiben, Roboter ohne Ende, aber
Du sollst jetzt kälter waschen…
Trump ist sauer auf Spanien und plötzlich hat Spanien eine extreme Hitzewelle.
Was für ein Zufall !
Auch der Iran wurde über Jahre hinweg trockenmanipuliert.
Frankreich und Deutschland werden auch zurechtgestutzt, wahrscheinlich nicht von den Russen.
Entschlüsselt ist schon alles, jetzt muss man nur noch wie im Fall Corona den üblen Kreaturen auf die Finger kloppen.
Selbverständlich ist Hitze potentiell tödlich
Schauen wir in die wirklich heißen Regionen der Erde (Indien, Afrika u. a.), sterben dort alle den Hitzetot.
😜
@der Schwindel mit den “Hitzetoten“
ja – wie bei Corona – mit oder an „Hitze“ gestorben, mit oder ohne Sommerwärme !
Und wie bei Corona, alles Hitzetote, Einschüsse und Messerstiche sind auch an der Hitze gestorben.
Und wie bei Corona liegen hier die Straßen voll mit Toten – dieses mal wegen der Hitze und nicht wegen Corona – ich muß nur raussehen – da kann kein Autor mehr fahren !
Da hat Spritzen-Karli nicht ausreichend gewarnt – vielleicht gibt es an der Goldgrube auch eine mRNA-Spritze dagegen – ein Pieks, und sie sterben garantiert nicht an der Hitze !