Visa-Affäre: Immer tiefere Abgründe in Baerbocks Ministerium

In ARD und ZDF wie auch den anderen Linksmedien der selektiven Wirklichkeit findet die skandalöse und immer extremere Ausmaße an den Tag legende Visa-Affäre um Annalena Baerbock und ihre Erfüllungsgehilfen im Auswärtigen Amt (AA) schlechterdings so gut wie nicht statt. Tatsächlich zieht sie immer weitere Kreise: Nicht nur, dass Beamte die illegale Einreise von Migranten forciert haben, obwohl in den jeweiligen Botschaften massive Bedenken bestanden und keine oder offensichtlich gefälschte Papiere vorlagen; nun soll auch noch eine Rechtsanwältin, die auf Ausländer- und internationales Familienrecht spezialisiert ist und Afghanen vertritt, die in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Visa beantragen, ohne offizielle Ausschreibung Aufträge vom Auswärtigen Amt erhalten haben. So erstellte sie etwa ein Gutachten zum afghanischen Eherecht und gab Online-Kurse für Botschaftsmitarbeiter, die Visa-Entscheidungen treffen – alles satt dotiert auf Steuerzahlerkosten. Zudem durfte die Juristin auch noch ihr Buch mit einer eigenen Lesung im Auswärtigen Amt bewerben.

Das Ministerium begründete die fehlende Ausschreibung mit der angeblichen „unbestrittenen Expertise“ der Anwältin. Damit nicht genug, handelt es sich bei dieser auch noch um die Ehefrau eines hohen Beamten im Auswärtigen Amt, der bis Mitte 2022 stellvertretender Leiter des Referats 508 war, dort zuständig für „Ausländer- und Visumrecht, langfristige Aufenthalte, migrationspolitische Grundsatzfragen“. Aktuell ist der Mann im auch für Afghanistan zuständigen Nahost-Referat tätig. Die Anwältin hatte mehrfach „Sondertermine“ für ihre Mandanten angefordert. Zudem vertritt sie sowohl Mandanten, die eventuell gegen Visumentscheidungen des AA klagen als auch Botschaftsmitarbeiter, die diese Entscheidungen treffen.

Zügellose grüne Vetternwirtschaft

Dieser lupenreine und offenkundige Interessenkonflikt sorgt in den deutschen Botschaften seit Jahren für Ärger: Im Juli 2023 protestierte die Auslandsvertretung in Islamabad bei der Berliner Zentrale und äußerte die konkrete Befürchtung, dass die bewusste Anwältin durch ihren Mann möglicherweise Zugang zu internen Daten und vertraulichen Informationen erhalten könnte. Daraufhin wurde zwar eine interne „Prüfung des Sachverhalts und etwaiger Maßnahmen“ angekündigt; über das Ergebnis könne man „aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen“ jedoch keine Angaben machen, so Baerbocks Untergebene.

Tatsächlich lag es wohl vor allem daran, dass es schlichtweg kein Ergebnis gab: Die Anwältin und ihr Mann können weiterhin über Bande spielen, um die Einreise von Afghanen zu erleichtern – und genau dies ist ja auch im allerhöchsten Sinne der Außenministerin Annalena Baerbock. Hier offenbart sich, neben der verbrecherischen Flutung Deutschlands mit immer neuen Migranten durch diese verantwortungslose Ministerin des Äußersten, auch wieder einmal die zügellose Vetternwirtschaft der angeblich so hypermoralischen Grünen. Das, was – natürlich ebenfalls ohne irgendwelche persönlichen Konsequenzen und unter maximaler Schonung durch die linksgrünen Hausmedien – in Robert Habecks Wirtschaftsministerium mit der mafiösen Installierung des klimafanatischen „Graichen-Clans“ vorexerziert wurde, wiederholt sich nun in Baerbocks Ressort. Diese unfähigste, schädlichste und wohl auch kriminellste deutsche Regierung seit 1945 kommt mit allem durch.