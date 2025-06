Vor dem Oberlandesgericht München läuft derzeit der Prozess gegen das irakische Ehepaar Twana H. S. (43) und Asia R. A. (29), die beide wegen Völkermordes und Versklavung jesidischer Mädchen angeklagt sind. In dem am 19. Mai 2025 begonnenen Verfahren legt die Bundesanwaltschaft dem Duo schwerwiegende Verbrechen zur Last: Beteiligung am Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Versklavung und Folter, Kriegsverbrechen, Menschenhandel, sexueller Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern sowie Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Angeklagten sollen zwischen 2015 und 2017 zwei jesidische Mädchen im Alter von fünf und zwölf Jahren als Sklavinnen gehalten, schwer misshandelt und sexuell missbraucht haben.

Die Anklage beschreibt, wie Twana H. S. nach der Eheschließung nach islamischem Recht im Jahr 2015 ein fünfjähriges jesidisches Mädchen als „Brautgabe“ für seine damalige 19-jährige Frau Asia R. A. kaufte. 2017 erwarb das Paar eine weitere Zwölfjährige. Beide Kinder wurden gezwungen, Hausarbeit zu verrichten, islamische Gebete zu lernen und wurden mehrfach vergewaltigt. Die Mädchen wurden geschlagen, gedemütigt und mit heißem Wasser verbrüht, um sie gefügig zu machen. Ende 2017 gab das Paar die Kinder an andere IS-Mitglieder weiter. Während die ältere Jesidin von ihrer Familie für etwa 12.000 US-Dollar freigekauft wurde, ist der Verbleib des jüngeren Mädchens bis heute unklar.

Fall für das deutsche Völkerstrafgesetzbuch

Der Prozess wirft zum einen ein Schlaglicht auf den im “Wertewesten” inzwischen so gut wie verdrängten Völkermord an den Jesiden, einer religiösen Minderheit im Nordirak, die ab 2014 systematisch vom IS verfolgt wurde. Tausende wurden getötet, verschleppt oder versklavt, wobei Frauen und Mädchen besonders betroffen waren von sexueller Ausbeutung und gezielten Massenvergewaltigungen. Die UN schätzen, dass 5.000 bis 10.000 Jesiden ermordet und über 7.000 entführt wurden.

Der Bundestag erkannte diese Verbrechen zwar 2023 als Völkermord an, doch die öffentliche Rezeption blieb erstaunlich gering – auch, weil viele der Täter inzwischen unbehelligt als “Flüchtlingen” in Deutschland leben und weil gegenüber dem Islam eine generelle mediale Beißhemmung besteht. Immerhin schuf die Bundestagsresolution die Grundlage für die Anwendung des deutschen Völkerstrafgesetzbuchs, das seit 2002 auch die Verfolgung ausländischer Täter wegen im Ausland begangener Verbrechen von Amts wegen vorsieht.

In Münchner Moschee radikalisiert

Vor allem aber ist an diesem Fall so verstörend wie aufschlussreich, dass sich Twana H. S., der bereits 2019 wegen IS-Mitgliedschaft zu über vier Jahren Haft verurteilt wurde, laut den Ermittlungen in Deutschland, genauer: München, radikalisiert hat. Nach einem ausschweifenden westlichen Lebensstil mit Oktoberfestbesuchen und Kokainkonsum fand er schließlich über die vom Verfassungsschutz beobachtete Darul-Quran-Moschee zum IS. Der Prozess, der bis Januar 2026 angesetzt ist, hat für die jesidische Gemeinschaft enorme Bedeutung, da er eine symbolische Gerechtigkeit für die Opfer herstellen soll. Aktivisten wie die als türkischstämmige Jesidin aufgewachsene Journalistin Düzen Tekkal betonen seit langem die Notwendigkeit, die Gräueltaten aufzuarbeiten.

Die Verhandlung wurde kurz nach Beginn unterbrochen, weil Twana H. S. zunächst einmal versuchte, die übliche Opferklaviatur zu spielen: Der IS- warf der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen, wo er einsitzt, “Misshandlungen” vor, was das Gericht est prüfen musste – kein schlechter Scherz des einstigen islamistischen Mörderschergen, sondern eine übliche Verzögerungstaktik. Doch der irdischen Gerechtigkeit, wie milde auch immer sie in Deutschland am Ende ausfallen mag, wird er mit solchen Fisimatenten kaum entkommen – denn dieser Prozess markiert einen wesentlichen Schritt in der globalen Strafverfolgung von IS-Verbrechen und unterstreicht Deutschlands Rolle bei der Ahndung von Völkerrechtsverbrechen.