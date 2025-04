Völlig irre: US-Senator will Schwerkriminellen aus El Salvador zurückholen

Der demokratische Senator Chris van Hollen aus Maryland produziert zur Zeit in Den USA Schlagzeilen der besonders irrwitzigen Art: Er machte sich gestern auf den Weg nach El Salvador, um den – seiner Meinung nach natürlich ungerechtfertigt abgeschobenen – Berufskriminellen Kilmar Abrego Garcia abzuholen und „nach Hause“ zu bringen. Garcia wird in den verlogenen linksgrünen US-Medien mittlerweile als „Maryland Man“ gehyped und als Vorzeigeopfer von Donald Trumps ach so unmenschlicher Abschiebepolitik präsentiert – weil er angeblich doch ein rundum anständiges Mitglied der Gemeinschaft und treusorgender Ehemann und Vater sei.

Die Sache hat aber nicht nur einen, sondern gleich mehrere Haken: Am Donnerstag ließ Tulsi Gabbard, amtierende Direktorin der US-Geheimdienste, auf der Webseite ihrer Behörde einen Teil der Strafakte Garcias veröffentlichen. Alleine dieser – sogar nur unvollständige – Auszug zeigt deutlich, dass der „Maryland Man“ alles andere als ein wertvoller Teil seiner “Community” war. Noch nicht einmal als fürsorglicher Ehemann seiner amerikanischen Frau kann er punkten – denn die wurde von ihm mehrfach verprügelt, wofür sie ihn selbst anzeigte.

Bandenmitglied und Menschenschmuggler

Dass Garcia außerdem Mitglied der berüchtigten und ultrabrutalen salvadorianischen Gang MS-13 ist, die als eine der gefährlichsten und mörderischsten Banden der Welt gilt, wurde in zahlreichen Ermittlungsverfahren festgestellt. Dass Garcia trotz einer endlosen Liste krimineller Aktivitäten im Land verbleiben durfte, hatte er allein der Biden-Regierung zu verdanken, unter der das FBI sogar aktiv die Strafverfolgung unterband.

So war Garcia im Dezember 2022 dabei erwischt worden, wie er sieben illegale Flüchtlinge von Texas nach Maryland transportierte. Einen gültigen Führerschein besaß der “Maryland Man“ dabei natürlich nicht. Weil Menschenschmuggel über die Grenzen von Bundesstaaten eine Straftat nach Bundesrecht ist, übergab der zuständige State Trooper in Tennessee den Gangster dem FBI – welches ihn unverzüglich gehen ließ und keinerlei weitere Ermittlungen mehr anstellte.

In Salvador prompt abgeblitzt

Senator van Hollen, Asyllobbyist und typischer Vertreter des auch in den USA verbreiteten Gutmenschentums, verließ sich vermutlich auf fragwürdige Leumundszeugen des Berufsverbrechers, als er mit großem Getöse in den Medien ankündigte, nach El Salvador zu reisen, um dieses „wertvolle“ Mitglied der “Community” in deren Schoß zurückzuführen.

Doch dann die Ernüchterung: In Garcias Heimat El Salvador, wo man für flüchtige Schwerkriminelle wenig Sympathien übrig hat, blitzte von Hollen ab. Ein Treffen mit seinem Schützling im dortigen Gefängnis wurde ihm verweigert. El Salvadors Vizepräsident ließ ihn außerdem kühl wissen, dass er sein Begehr den salvadorianischen Behörden über die Trump-Regierung zur Kenntnis geben müsse, da man derartige Angelegenheiten “nicht mit Privatpersonen” diskutieren würde. Mittlerweile lacht das ganze Land über die irrwitzige Aktion des Senators. Verwundert ist indes – außerhalb der linken Blase – kaum einer darüber, dass sich die “DemocRats” immer wieder aufs Neue mit solchen entlarvenden über ihr angeblich humanitäres Denken und Handeln entblöden.

