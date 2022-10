Völlig verrückt: „World Wide Nepp“

Heute ist Sonntag, der 2. Oktober 2022, kurz nach sechs Uhr in der Früh. Einen Artikel will ich schreiben. Nicht schon wieder Nord Stream 1 & 2. In den vergangenen Tagen habe ich nur Artikel rund um die Pipeline-Schweinerei in der Ostsee geschrieben. Das bleibt schon interessant. Es gibt nichts Interessanteres. Wenn ich mit meinen Vermutungen über die Täterschaft richtig liege, dann wird es so interessant bleiben wie der Kennedy-Mord seit bald sechzig Jahren. Worüber schreibe ich also jetzt? Mein Browser liefert mit seinen Leseempfehlungen für den Tag die Antwort.

Leseempfehlung 1: Die „Neue Züricher Zeitung“ (NZZ). Schlagzeile: „Was Putin nachts wach hält: Er weiß, daß dieser Krieg schon verloren ist.“ Das ist interessant. Am 24. Februar begann die „Militärische Spezialoperation“ in der Ukraine. Erklärtes Ziel: Befreiung der Donbass-Republiken. Ende September finden die „Donbass 4“-Referenden statt und keine Woche später erklärt Russland Donezk, Luhansk, Saporischschja und Kherson zu russischem Staatsgebiet. Trotz der US-Wahlen 2020, der einkassierten MP-Wahl in Thüringen im Februar 2020 und der völlig vergeigten Bundestagswahl 2021 in der Bundeshauptstadt Berlin lautet die offizielle Sprachregelung zu den „Donbass 4“: „Scheinreferenden“. Und Putin kann nachts nicht schlafen, weil er weiß, daß er den Krieg verloren hat. Obwohl es Europa ist, das erst einmal die wirtschaftliche Lebensader gesprengt bekommen hat. Wer genau verliert den Krieg? Und warum befinden sich die europäischen NATO-Länder überhaupt im Krieg?

„Der Spiegel” über Lügen als Basiswerkzeug

Leseempfehlung 2: „Politischer Trend Dauerlüge: World Wide Nepp„. Der „Spiegel“. Ausgerechnet das von Gates gekaufte Relotiusblättchen mit seinem bauernschlauen Kognitionspsycho Stöcker: „Menschen wie Donald Trump etablieren ständiges Lügen als Basiswerkzeug ihrer Politik.“ Das ist Wahnsinn. Wie kann man ausgerechnet beim „Spiegel“ auf eine solche Schlagzeile kommen? Wie in aller Welt kann man beim „Spiegel“ auf die Idee gekommen sein, man selbst sei das Medium, dem noch irgendwer abnimmt, es sei um Wahrheit wenigstens bemüht? Da fragt man sich schon, ob die Hamburger Systembüttel den Verstand völlig gar verloren haben.

Wer das soll das überhaupt sein, diese „Menschen wie Donald Trump”? Ist der Mann nicht ein Unikum? Und wenn schon „Menschen wie Donald Trump“: Wären das dann solche Politiker, die – wie er selbst – ihre politische Karrieren niemandem außer eben sich selbst verdanken? Unabhängige? Sind die Unabhängigen „Menschen wie Donald Trump“? Wenn es „Menschen wie Donald Trump“ gibt, – gäbe es dann auch solche Lügenmedien wie den „Spiegel“? Alles deutet darauf hin, daß es eher „Lügenmedien wie den Spiegel“ zuhauf gibt, als daß es „Menschen wie Donald Trump“ in annähernd gleicher Anzahl geben könnte. Jedenfalls dann, wenn man „Mensch“ hier als „Politiker“ versteht.

Wieso überhaupt „Menschen“? Trump wurde doch als Populist beschrieben, als Nationalist, als Nationalchauvinist, als Rassist und als „Rechter“. Wie kann da jemand „Mensch“ sein wie Donald Trump? Heißt es „Herr Präsident“ oder heißt es „Mensch Präsident”? Man liest doch sonst nichts von rechten „die Menschen“ oder von rassistischen „die Menschen“. Soll „Menschen wie Donald Trump“ ein Missionierungsversuch sein, so nach dem Motto: Wenn du von uns, dem Hamburger Relotiusblättchen, als Mensch bezeichnet werden willst, dann sei nicht wie Donald Trump. Noch nennen wir dich so. Kann das sein? Um hier einmal diese unsägliche, pestilenzartig verbreitete Wie-Fragerei nachzuäffen: Wie bauernschlau wäre das denn? Die notorischen Relotiusse aus Hamburg müssten doch eigentlich wissen, daß noch nicht einmal ein Hund mehr ein Leckerli von ihnen annehmen würde, wenn er eines angeboten bekäme. Erst die Sache mit Relotius, dann 5,4 Mio. Dollar vom amerikanischen Pharma-Billy eingesackt, den Stöcker als Kolumnisten: Was für eine verschrobene Eigenwahrnehmung haben die dort? Sind die nicht eigentlich ein Fall für die Klapse?

World Wide Nepp

Der „Spiegel“ zitierte vor wenigen Tagen auch den kompetentesten aller Wirtschaftsweisen, die es auf deutschem Boden je als Minister in ein Wirtschaftsministerium geschafft hatten. Nein, es geht nicht um Günter Mittag. Der „Spiegel“ zitierte Robert Habeck: „Die einzige Wahrheit, die aus Russland kommt, ist die Lüge„. – Meine Fresse. Wenn Wahrheit zugleich Lüge sein kann, dann darf man wohl annehmen, daß die Weisheiten aus dem Bundeswirtschaftsministerium zugleich Schwachsinn sein können. Schulden sind schließlich auch Sondervermögen. Und ein „200-Milliarden-Abwehrschirm“ ist ein „Doppel-Wumms„.

Da stellt sich bei Habeck doch dieselbe Frage wie schon beim „Spiegel“: Was glauben diese Leute eigentlich, wen sie mit ihren Aussagen adressieren? – Volltrottel? Glaubt man beim „Spiegel“, die eigenen Leser seien Volltrottel? Glaubt man im Bundeswirtschaftsministerium, die Bürger seien alle ausnahmslos Volltrottel? Gerade wenn man sich die Plakate der Grünen aus dem vergangenen Bundestagswahlkampf anschaut und das vergleicht mit dem, was sie getan haben, seit sie mit in der Regierung sitzen, bekommt doch ein ganz anderer Satz Sinn! – „Die einzige Wahrheit über die Grünen ist, daß so gut wie alles, was von dort kommt, gelogen ist.”

An dieser Stelle eine kurze Geschichte, die in Deutschland kaum jemand mitbekommen haben dürfte. Es geht um Demokratie, Freiheit, westliche Werte und das alles. Nigel Farage, britischer Konservativer, mit einer gebürtigen Hamburgerin verheiratet, Gründungsmitglied der britischen UKIP (UK Independence Party), ebenso Ex-Mitglied der Brexit-Partei und bis zum Brexit im Europaparlament vertreten – ein guter Freund von Donald Trump übrigens – war dieser Tage in Australien. In New South Wales gab es eine kleine Veranstaltung mit australischen Konservativen auf einem Privatgrundstück.

Farage in Australien

In einer Talkshow erzählte Farage danach, zu dieser privaten Veranstaltung sei auch die Polizei erschienen. Warum? – Die Polizei habe erklärt, sie sei zur Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer anwesend, um sie gegen empörte Australier zu schützen, die mit den „unorthodoxen Ansichten“ der Konservativen nicht einverstanden sind. Es seien aber weit und breit keine empörten Australier zu sehen gewesen, so Farage, weder auf dem Grundstück noch davor. Das jedoch habe die Polizei nicht davon überzeugen können, auf den „Schutz“ der Veranstaltungsteilnehmer zu verzichten. Sie präsentierten dem Gastgeber eine Rechnung über 3.000 australische Dollar für ihren unverzichtbaren Schutz – und zwar mit der Begründung, die Redefreiheit habe jeden staatlichen Schutz verdient. Wie meinte doch Habeck? – „Die einzige Wahrheit, die aus Russland kommt, ist die Lüge„? Der „Spiegel“: „Menschen wie Donald Trump etablieren ständiges Lügen als Basiswerkzeug ihrer Politik.“ Und die „NZZ“ berichtet von Putins nächtlicher Schlaflosigkeit, weil er weiß, daß er den Krieg verloren hat.

Deutschland ist mit einer Außenministrierenden geschlagen, die „feministische Außenpolitik“ zu „machen“ glaubt im Land der Liedermacher, Möbelmacher, Weinmacher und Kunstmacher aus der Kulturwerkstatt in der Kulturfabrik. Sie „bringt sich“ also an einer der höchsten Stellen „ein”. Leider weiß keiner so genau, womit sie sich einbringt. Mit der Lüge wahrscheinlich. Weder kommt sie aus dem Völkerrecht, noch hat sie selbst ein Buch geschrieben. Der Kobold wohnt nicht im Lithium-Ionen-Akku und das Netz speichert auch keinen Strom. Daß das Netz so etwas „mache“, hat auch niemand „ganz genau ausgerechnet“. Im Zusammenhang mit den „Scheinreferenden“ bei den „Donbass 4“ tauchte ein Baerbock-Zitat aus dem Wonnemonat Mai auf. „Werden erzwungene Grenzen niemals anerkennen„, hatte sie damals gesagt. Das wird noch lustig mit der Frau, wenn man sich überlegt, wieviele erzwungene Grenzen es gibt auf jener „ganzen Welt“, für die sie sich offenbar zuständig fühlt. Allein schon die Grenzen in Afrika alle. Da kommt noch was auf uns zu. Die Grenzen der Bundesrepublik sind ja auch nicht gerade das Resultat größter Freiwilligkeit.

Westlicher Wahnsinn

Wenn man sich dann noch überlegt, wieviel Energie es brauchen würde, um alle die „Tierpanzah“ zu produzieren, mit denen man „wie im 19. Jahrhundert“ erzwungene Grenzen nicht anerkennen müssen könnte, obwohl gerade die Gasleitungen in der Ostsee gesprengt wurden – wozu sich die feministische Außenministernde übrigens noch nicht größer geäußert hat -, und daß die einzige Wahrheit, die aus Russland kommt, die Lüge ist, – was ist der Westen dann? – Der reine Wahnsinn? So muß es wohl sein.

Das „Time“-Magazin sieht die feministische Außenministernde nämlich bereits als eine der 100 aufstrebendsten Persönlichkeiten der Welt. Wenn es nicht gelogen ist. Tatsächlich könnte es nämlich so sein: Beim „Time“-Magazin ist man freiwillig oder unfreiwillig der Ansicht, es sei nützlich für das eigene Blatt, wenn man die Ansicht äußert, Frau Baerbock sei eine der 100 aufstrebendsten Persönlichkeiten der Welt. Für wen schreibt das „TIme“-Magazin und in wessen Auftrag? Es gäbe es ja auch noch den feinen Unterschied zwischen bloßen Personen und sogenannten Persönlichkeiten. Das Einzige, was meinereiner nicht bestreiten würde, ist, daß es sich bei der feministischen Außenministernden um eine Person handelt – und daß Helmut Schmidt z.B. eine Persönlichkeit gewesen ist. Schließlich tituliert man Menschen mit einer zweifelhaften Reputation als „diese Person“, nicht als „diese Persönlichkeit“.

Rückblick

13.12.2021, „Spiegel“: „Auch Baerbock hatte sich gegen eine Betriebserlaubnis …„. t-online am 31.05.2021: „Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist für Annalena Baerbock eine ‚zentrale geostrategische Frage‘ “ Google: 326.000 Ergebnisse für die Suchphrase „Baerbock Nord Stream 2 Wahlkampf„. Von „geostrategisch“ bis „kann so nicht genehmigt werden“ ist alles dabei. Grünen-Chefin Ricarda Lang bei „Markus Lanz“ am 09.02.2022: „Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, kann Nord Stream 2 nicht gebaut werden.“ Zu diesem Zeitpunkt war Nord Stream 2 längst fertig gebaut und wartete auf seine Inbetriebnahme. Damals gab es noch keinen Ukrainekrieg.

Und heute dann dieses merkwürdige Desinteresse an der Frage, wer die Pipelines gesprengt hat. Wenn es die Grünen schon unter geostrategischen Gesichtspunkten nicht interessiert, wer Deutschland (Schaden vom deutschen Volk abwenden, seinen Nutzen mehren) von seiner Energie-Nabelschnur abgeschnitten hat, was schließlich gleichbedeutend ist mit der Feststellung, daß sie über das Verhältnis der EU und Deutschlands zu den USA noch nicht einmal neu nachdenken wollen, dann müssten sie doch zumindest ein riesiges Geschrei wegen der Umweltkatastrophe anstimmen, die mit der Sprengung einhergeht. Schließlich geht es in einer Größenordnung um das Entweichen von Methan in die Treibhaus-Atmosphäre, die mindestens dreiundzwölfzighundertmillionen Kuhfürzen entspricht. Es waren ja vorher schon Grüne dabei beobachtet worden, wie sie einer furzenden Kuh mit erhobenem Zeigefinger drohten. „Du-du-du, Furzekuh, raus bist du!„. Aber da kommt nichts. Jedenfalls nicht von Habeck, Lang oder Baerbock. Und der deutsche Medien-Mainstream behandelt das Thema ebenfalls, als handele es sich bei der Sprengung von Deutschlands Energie-Nabelschnur um eine Nebensächlichkeit.

Der letzte Ukrainer

Jetzt bin ich also doch wieder bei Nord Stream 1 & 2 gelandet. Der „republikanische“ (!) Senator Lindsey Graham unterdessen: „Wir werden kämpfen bis zum letzten Ukrainer„. Graham war derjenige, der mit dem verstorbenen Senator McCain zusammen die Ukraine – noch zu Poroschenkos Zeiten 2016 – besucht hatte, um vor den im Tarnfleck angetretenen Nazis, die damals alle noch am Leben gewesen sind, zu versichern, daß ihnen die USA dabei helfen würden, den Russen ordentlich auf den Sack zu geben. „Wir kämpfen“ <–> „bis zum letzten Ukrainer„. Baerbock et al im Wahlkampf `21: „Keine Rüstungsexporte in Kriegsgebiete! Wir sind bereit, weil ihr es seid.„. Und heute wollen sie, wie Graham, „bis zum letzten Ukrainer kämpfen“ und „erzwungene Grenzen nicht anerkennen”. Was allerdings nicht ganz richtig ist. Sie wollen „kämpfen lassen„. Was ist Kolonialismus? Und wer hat jahrzehntelang gesagt, daß er dagegen sei? Und dann Robert der Wirtschaftsweise: „Die einzige Wahrheit, die aus Russland kommt, ist die Lüge.“ – !?

Roger Köppel in einem „Daily Special“ der Schweizer „Weltwoche“ gestern mit bemerkenswerter Spitzfindigkeit: Während sich die ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten und das Baltikum vor lauter Russophobie kaum noch einkriegen, gebe es in Deutschland das umgekehrte Phänomen zu betrachten. Es seien die alten westdeutschen Transatlantiker, idealtypisch verkörpert in der Politfigur Friedrich Merz, die den Osteuropäern in deren Russophobie am ähnlichsten seien, während ausgerechnet die Deutschen in den „neuen Bundesländern”, die doch unter dem sowjetischen Diktat zu leiden gehabt hatten, die wesentlich feineren Antennen für die Realität hätten. Das heißt, innerhalb Deutschlands sind die Himmelsrichtungen der politischen Animosität resp. Sympathie genau andersherum als im Rest Europas. Das sollte einem zu denken geben am Tag vor den Feierlichkeiten zur deutschen Wiedervereinigung. West- und Ostdeutschland sind unter umgekehrten Vorzeichen fast wieder so gespalten wie zu Mauerzeiten. Und alles östlich der Oder funktioniert wie „Miedzymorze”, jenes „Zwischenmeer„, das der polnische Marschall Pilsudski mit dem Wohlwollen der USA nach dem Ersten Weltkrieg als eine Konföderation der Staaten zwischen Ostsee und Schwarzem Meer verwirklichen wollte. Das ist grotesk: In Deutschland selbst sind die geopolitischen Himmelsrichtungen vertauscht! Wer war das? Wer hat Nord Stream 1 & 2 gesprengt? Das ist aus deutscher Sicht die Frage des Jahrhunderts. Zumindest hätte sie das zu sein. Woher dieses mediale Desinteresse? Woher das politische Desinteresse an der Klärung? Woher diese reflexhafte Schuldzuweisung an die Russen – ohne jeden Beweis?

Bidens Gemeinsamkeit mit unseren Grünen

Roger Köppel gab gestern lakonisch bekannt, der (vermeintliche) US-Präsident Biden habe abgestritten, daß die USA für die Pipeline-Sprengung verantwortlich seien. Ja und? Glaubt irgendwer, daß Biden noch einen Satz spricht, der ihm nicht vorher von jemandem anderen aufgeschrieben worden wäre? Und hätte er deshalb irgendetwas mit den deutschen Grünen gemeinsam? – Auf jeden Fall.

„Die einzige Wahrheit, die aus Russland kommt, ist die Lüge„? Der „Spiegel“: „Menschen wie Donald Trump etablieren ständiges Lügen als Basiswerkzeug ihrer Politik.“ Und die „NZZ“ berichtet von Putins nächtlicher Schlaflosigkeit, weil er weiß, daß er den Krieg verloren hat. Die „NZZ“ wacht also über Putins Schlaf. Die Schweiz und Österreich sind „neutral”, obwohl gerade durch Österreich die Züge mit den Panzern gen Osten rollen, daß es eine Art hat. Wenn es nicht gelogen ist oder die entsprechenden Videos dazu nicht gefälscht wurden. Aber die Russen lügen? – Hallo wach!

Tatsächlich ist es inzwischen so: „Der Westen“ ist das perfekte Synonym für „die Lüge”! Die USA, die EU, die NATO – das größte Lügenkonglomerat, das die Weltgeschichte je gesehen hat. Was man daher als „westlicher Demokrat & Souverän“ wissen kann, ist Folgendes: Niemand verachtet einen so wie die eigenen Regierungen. Dafür gibt es neben der ubiquitären Lüge noch ganz andere Indizien. Die Prassereien genau jener Politfunktionäre, die dazu aufrufen, den Gürtel enger zu schnallen zum Beispiel. Ihre albernen Dusch- und Waschlappentipps. Ihr Ideen zur „Temperaturpolizei„. Usw. usf.

Aber Habeck, das Relotiusblättchen, die „NZZ“ und was-weiß-ich-wieviele andere Politiker und Publikationen in der westlichen Welt mit jene „Werten“, die der Oberukrainer „bis zum letzten Ukrainer“ verteidigt, zeigen eifrig auf „die Lügen der Anderen„. Es ist f*cking unfassbar, daß sie mit ihrer Annahme Recht behalten könnten, sie würden damit durchkommen. Das darf nicht passieren.