Volk und Volksbegriff: Deutschland als Land der Deutschen

Wer behauptet, es gebe kein deutsches Volk, widerspricht damit nicht nur dem gesunden Menschenverstand, sondern auch der grundgesetzlichen Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland. Das Grundgesetz spricht an mehreren Stellen eindeutig vom “deutschen Volk” – gleich in der Präambel heißt es, dass sich das „Deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben“ habe. Artikel 20 besagt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, und in Artikel 116 ist genau definiert, wer als Deutscher im Sinne des Grundgesetzes gilt. Ohne das deutsche Volk gäbe es keine verfassungsmäßige Grundlage für die Bundesrepublik. Der Begriff ist also keine vage Idee oder nostalgische Konstruktion, sondern ein zentraler Rechtsbegriff.

Auch historisch und kulturell ist das deutsche Volk keine Erfindung, sondern eine über Jahrhunderte gewachsene Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Sprache, Literatur, Philosophie, Rechts- und Kulturgeschichte. Dass sich diese Gemeinschaft im Lauf der Zeit verändert hat – durch Kriege, Migration, gesellschaftlichen Wandel –, bedeutet nicht, dass sie nicht existiert. Völker sind keine starren Konstrukte, sondern lebendige, sich entwickelnde Gemeinschaften. Wer ihre Existenz leugnet, verkennt, dass kulturelle Identität nicht von völliger Homogenität abhängt, sondern von gemeinsamen Bezugspunkten, Erfahrungen und Selbstverständnis.

Das Abstammungsprinzip ist weder abwertend noch ausgrenzend

Der Vorwurf, es sei “rassistisch”, wenn man die Staatsangehörigkeit durch Abstammung vergibt, hält einer sachlichen Prüfung ebenfalls nicht stand. Das sogenannte Abstammungsprinzip – im juristischen Sinn das „ius sanguinis“ – ist weltweit verbreitet. In den meisten Ländern Europas, aber auch in Staaten wie Japan, Israel oder vielen arabischen Ländern ist es selbstverständlich, dass Kinder automatisch die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern erben. Es geht dabei nicht um „Blut“ oder “Rasse”, sondern um eine juristische Zugehörigkeit durch familiäre Verbindung.

Die Vorstellung, dass ein Kind Deutscher ist, wenn ein Elternteil deutsch ist, ist weder abwertend noch ausgrenzend, sondern Ausdruck eines juristischen Zusammenhangs zwischen Familie und Staat. Rassismus liegt nicht darin, wenn ein Staat festlegt, nach welchen Regeln man seine Staatsbürgerschaft erwirbt. Rassismus beginnt dort, wo Menschen wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Kultur abgewertet, entrechtet oder pauschal ausgeschlossen werden.

Nicht grenzenlos entgrenzt

Genau das tut das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht nicht. Es gibt klare und nachvollziehbare Wege zur Einbürgerung, es ist offen für Zugehörigkeit, aber es verlangt – wie jeder funktionierende Staat – gewisse Voraussetzungen für die Mitgliedschaft. In einer offenen Gesellschaft ist es nicht widersprüchlich, klare Regeln zu haben, wer dazugehört. Im Gegenteil: Nur wenn es eine definierte Gemeinschaft gibt, kann man sinnvoll über Solidarität, Verantwortung und Rechte sprechen.

Das deutsche Volk existiert, es hat sich politisch verfasst, es trägt die Demokratie und es ist offen für neue Mitglieder – aber nicht grenzenlos entgrenzt. Wer das Volk leugnet oder das Abstammungsprinzip als rassistisch diffamiert, missversteht sowohl das Recht als auch die Realität.

Die Autorin ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete der AfD.