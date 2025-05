Volksbegriff und Volksverdummung

Eine der hanebüchenen Scheinbegründungen, mit denen der politisch weisungsgebundene Verfassungsschutz die AfD als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ einstuft, ist, dass die Partei angeblich einen ethnisch-homogenen Volksbegriff vertrete. Dabei ist exakt ein solcher Volksbegriff fest im Grundgesetz verankert. Bis zur Schöder-Regierung war die Abstammungsgemeinschaft sogar einziges Kriterium; die seitdem ursprüngliche an enge Kriterien gebundene Einbürgerung wurde seither immer weiter aufgeweicht – und dies zu kritisieren ist das gute Recht nicht nur der Bürger, sondern auch einer Partei, die eine überfällige Beendigung der verantwortungslosen Verramschung des Passes an Menschen, die dieses Land und seine Kultur verachten, einfordert. Doch das gilt nunmehr als “rechtsextrem”. Nach dieser Lesart des Verfassungsschutzes wäre somit dann auch jeder deutsche Kanzler einschließlich Willy Brandt und Helmut Kohl ein völkischer Rechtsextremist gewesen.

Tatsächlich ist es der Begriff “Volk” selbst, der inzwischen schon einen Generalverdacht der Linken begründet. Dabei ist die Vokabel selbst politisch und in unserer Rechtsordnung omnipräsent: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus; jeder Kanzler und Minister schwört bereits in seinem Amtseid, seine Kraft dem deutschen Volk zu widmen und Schaden von ihm abzuwenden.

Bewusste sprachliche Aufweichung

Mehr noch: Die deutschen Abgeordneten sind Vertreter des Volkes in einem Reichstagsgebäude, das “Dem Deutschen Volke” per Inschrift geweiht ist. Das Volk ist der Souverän. Und: Gerichtsurteile ergehen im Namen des Volkes. Des Volkes – und nicht im Namen einer beliebigen alibi- und passdeutschen „Bevölkerung“, “einfach Menschen” und “schon länger hier Lebenden” (oder welche sonstigen Gummibegriffe der Linkstaat propagandistisch in den letzten zehn Jahren dafür hat einfallen lassen). Diese bewusste sprachliche Aufweichung des deutschen Volksbegriffs nahm ihren Anfang bereits unter Angela Merkel.

Diese stellte – ihrem latenten, kaum verhohlenen Deutschland-Hass folgend – durch die ihr im Alleingang losgetretene millionenfache kulturfremde Massenmigration sicher, dass anstelle des deutschen Volkes nur noch einer amorphe Masse von beliebigen Bewohnern (und Neusiedlern) treten, die in zerfallenden Parallelmilieus (und ohne jede Gemeinsamkeiten in puncto Sprache, Wertekanon, Weltanschauung und kulturelles Gedächtnis) nebeneinander her existieren und ihre zunehmend anarchischen Konflikte austragen, während sich die schwindende und überalterte Noch-Mehrheitsgesellschaft der Indigenen immer mehr in die innere und äußere Emigration zurückzieht.

Alle Völker haben ein Recht auf Identität – bloß Deutsche nicht?

Jedes Volk der Welt soll seine eigene Kultur stolz ausleben dürfen, natürlich auch und gerade in Deutschland – bloß nicht die Deutschen selbst, denen man kein Recht auf eine eigene kulturelle Identität zubilligt und von denen ungefragt erwartet wird, dass sie ihre Heimat gefälligst freudig mit immer mehr Zuwanderern aus der ganzen Welt teilen und die dadurch bedingten Reibungsverluste und Kollateralschaden in Kauf nehmen. Und wer sich dagegen auflehnt, ist, na was wohl, “gesichert rechtsextrem”.

Nochmal zum deutschen Grundgesetz: Bis zum Jahr 2003 galt, dass deutscher Volkszugehöriger ist, „wer sich „seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird. Das Bekenntnis zum deutschen Volkstum setzt das Bewusstsein und den Willen voraus, selbst Deutscher zu sein und keinem anderen Volke anzugehören. Dieses Bekenntnis muss durch ein Verhalten für Dritte wahrnehmbar verbindlich kundgetan sein. Eine deutschfreundliche Einstellung allein reicht nicht aus, um ein Bekenntnis zum deutschen Volkstum anzunehmen.“ Das ist insofern bemerkenswert, als es just dieselben Kräfte sind, die hierzulande etwa den Palästinensern – die historisch und faktisch eben kein Volk sind – exakt diesen Volksbegriff vehement zubilligen und dafür am liebsten sogar den Staat Israel von der Landkarte tilgen würden.