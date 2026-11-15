Volkstrauertag: Von den Tränen der Alten zur Freundschaft der Jungen

Als ich noch klein war, erlebte ich am Volkstrauertag, der damals bei uns Heldengedenktag hieß, wie gestandene Bauern vor einem Kriegerdenkmal standen und weinten. In unserem kleinen bayerischen Dorf mit seinen 700 Einwohnern stand neben dem Friedhof ein drei Meter hoher Granitblock, in den die Namen von 62 Gefallenen und Vermissten aus beiden Weltkriegen eingemeißelt waren. Es waren die Namen von Männern, die einst hier gelebt, auf den Feldern gearbeitet, Familien gegründet und ihre Zukunft in diesem Dorf gesehen hatten. Manche waren als junge Burschen in den Krieg gezogen, andere hatten bereits Frau und Kinder, als sie ihre Heimat verlassen mussten. Viele kehrten niemals zurück.

Für die Angehörigen waren die Namen auf dem Stein keine ferne Geschichte, sondern die Erinnerung an Menschen, deren Platz am Familientisch für immer leer geblieben war. Welche Trauer sich hinter seinen Inschriften verbarg, begriffen wir erst, als wir die alten Männer davor weinen sahen.Sieben Jahre später reiste ich als Achtzehnjähriger nach Frankreich und erlebte dort, wie herzlich uns die Menschen empfingen, deren Väter und Großväter einst als Erbfeinde unserer eigenen Vorfahren gegolten hatten. Aus diesen beiden Erlebnissen habe ich etwas über Krieg, Trauer und Völkerfreundschaft gelernt, das mich bis heute begleitet.

Wenn alte Männer weinen

Ich war damals elf Jahre alt und Ministrant. Nach der Sonntagsmesse am Heldengedenktag versammelte sich die Gemeinde am Kriegerdenkmal. Der Bürgermeister hielt eine Ansprache, der Pfarrer sprach ein Gebet, und unsere Blaskapelle spielte „Ich hatt’ einen Kameraden“. Wir Ministranten, alle im Alter zwischen acht und bis fünfzehn Jahren, standen dabei – mehr oder weniger andächtig, wie es sich für Jungen unseres Alters gehört. Was uns aber jedes Jahr besonders auffiel, waren die alten Männer. Manche konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Gestandene Bauern, die sonst kaum ein Wort über ihre Gefühle verloren, standen da und weinten teils hemmungslos.

Wir Kinder verstanden damals nicht, was in diesen Männern vorging. Was wir aber begriffen: Diese 62 Namen waren keine gewöhnlichen Namen. Hinter jedem stand ein Mensch, den jemand schmerzlich vermisste. Bei manchen wusste die Familie nicht einmal, wo er geblieben war. Vielleicht im Beinhaus? Unser Dorf lebte von der Landwirtschaft. Man bestellte seine Felder, fütterte das Vieh, reparierte Maschinen und hoffte auf eine gute Ernte. Die Bauern hatten mit ihren eigenen Sorgen genug zu tun. Keiner von ihnen wäre aus eigenem Antrieb auf die Idee gekommen, nach Frankreich zu marschieren und dort auf andere Bauern zu schießen. Und doch waren 62 Männer nicht mehr heimgekehrt.

Miteinander reden: Die beste Aussöhnung

Die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland schien nach zwei Weltkriegen und Millionen von Toten nahezu unmöglich. Ganze Landstriche waren verwüstet. Auf beiden Seiten standen Kriegerdenkmäler. Auf beiden Seiten trauerten Familien. Doch Politiker begannen, etwas zu versuchen, was zuvor kaum jemand für möglich gehalten hatte. Der französische Außenminister Robert Schuman stellte 1950 seinen Plan zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit vor. Bundeskanzler Konrad Adenauer unterstützte die Annäherung. 1963 unterzeichneten Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Im selben Jahr entstand das Deutsch-Französische Jugendwerk: Nicht nur Regierungen sollten miteinander reden. Auch die Jugend beider Länder sollte sich kennenlernen. Eine ausgezeichnete Idee. Denn wer zusammen am Tisch sitzt, gemeinsam lacht und vielleicht sogar ein Mädchen aus dem jeweils anderen Land küsst, bekommt keine Lust, später aufeinander zu schießen.

1972 war ich achtzehn Jahre alt. Ich gehörte zu 36 Jugendlichen aus dem Landkreis Illertissen, die zu einer Begegnungsreise nach Frankreich aufbrachen. Auch das bayerische Landwirtschaftsministerium hatte die Reise mitfinanziert. Ein älterer Pater unseres Gymnasiums, des Kollegs der Schulbrüder, begleitete uns. Er war der Einzige, der Französisch sprach. Damit war er unser Dolmetscher und unsere wichtigste Verbindung zur französischsprachigen Außenwelt.

Weiße Kreuze für junge Männer

Zum Pflichtprogramm gehörte Verdun. Vor dem gewaltigen Beinhaus von Douaumont erstreckte sich ein Soldatenfriedhof mit endlosen Reihen weißer Kreuze. Reihe um Reihe. Auf ihnen standen Namen, Geburtsdaten und Sterbedaten. Wir gingen zwischen den Kreuzen hindurch und lasen die Inschriften. Besonders erschütternd waren die Geburts- und Sterbedaten. Viele der Gefallenen waren kaum älter gewesen als wir. Achtzehn, neunzehn, zwanzig Jahre. Junge Männer, die genauso wie wir am Anfang ihres Lebens gestanden hatten. Wir waren damals grade volljährig geworden und freuten uns auf die Reise, auf neue Bekanntschaften und natürlich auf die französischen Mädchen. Die jungen Männer unter diesen Kreuzen hatten ebenfalls einmal Pläne gehabt. Eine Ausbildung, einen Bauernhof, eine Familie. Vielleicht ein Mädchen, das zu Hause auf sie wartete. Dann kam der Krieg.

Noch bedrückender war das Beinhaus: Dort liegen die Gebeine von Zehntausenden nicht identifizierten Toten der Schlacht von Verdun. Franzosen und Deutsche, deren sterbliche Überreste niemand mehr zuordnen konnte. Zerrissen von Kanonen und Handgranaten. Durch kleine Glasfenster sahen wir aufgeschichtete Knochen und Schädel. Ein schauriger Anblick. Hier gab es nicht einmal mehr Namen, Geburtsdaten oder Sterbedaten. Unbekannte Soldaten. Ich erinnerte mich wieder an die alten Männer vor unserem Granitblock. Nie wieder Krieg! Das war für uns in diesem Augenblick kein schöner Spruch für eine Sonntagsrede. Wir hatten gerade gesehen, was von jungen Menschen übrig bleiben konnte, wenn die Völker gegeneinander aufgehetzt wurden.

Willkommen bei Asterix und Obelix

Nach einer langen Fahrt, die auch die Besichtigung mehrerer Kathedralen und Weinkeller einschloss, erreichten wir unser Ziel: Carnoët, ein kleines bretonisches Dorf mit etwa 500 Einwohnern. Dort lebten ebenfalls überwiegend Bauern. Sie bestellten ihre Felder, versorgten ihr Vieh und hofften auf eine gute Ernte. Keiner dieser Bauern wäre je aus eigenem Antrieb auf die Idee gekommen, an die Front zu marschieren und auf Bauern aus Bayern zu schießen. Was unterschied die Bauern in Carnoët von denen unseres Heimatdorfes? Nicht viel. Allenfalls die Sprache, das Essen und vielleicht die Gewohnheit, schon zum Frühstück Rotwein zu trinken.

Die Häuser erinnerten uns an die Asterix-Comics: Riesige Steinquader, niedrige Gebäude, enge Straßen. Nur die Strohdächer waren inzwischen durch Ziegel ersetzt worden. Wir hätten uns nicht gewundert, wenn Obelix hinter einer Hausecke aufgetaucht wäre, mit einem Hinkelstein auf dem Rücken. Doch die größte Überraschung erwartete uns am Dorfeingang: Über die Straße war ein zehn Meter langes Transparent gespannt. Darauf stand nicht etwa „Bienvenue“, sondern in großen Buchstaben: „Willkommen“. Diese Geste rührte mich tief. Wir, 36 Jugendliche in einem Reisebus, wurden in Frankreich mit einem deutschen Wort begrüßt! Und das im Jahr 1972, gerade einmal 27 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo die Wunden der schrecklichen Vergangenheit noch keineswegs verheilt waren.

Zu Begrüßung die Marseillaise

Der kreisrunde Marktplatz war voller Menschen. Der Bürgermeister und andere Honoratioren standen auf einem festlich geschmückten Podest. Sie trugen Schärpen in den französischen Nationalfarben. Girlanden und Flaggen schmückten den Platz. Der Bürgermeister wurde zwar nicht wie Majestix auf einem Schild getragen; Ansonsten habe hätte die Szene durchaus aus einem Asterix-Heft stammen können. Unser Pater übersetzte die Begrüßungsansprachen des Bürgermeisters und seines Stellvertreters ins Deutsche. Die Reden beschworen in beiden Sprachen die Freundschaft zwischen unseren Völkern. Besonders wurde betont, dass es nun Aufgabe der Jugend sei, diese Freundschaft mit Leben zu erfüllen.

Dann spielte die örtliche Musikkapelle die französische Nationalhymne, die Marseillaise. Ihre ersten Zeilen lauten: „Allons enfants de la Patrie,\ Le jour de gloire est arrivé!“, auf Deutsch: „Auf, ihr Kinder des Vaterlandes,\der Tag des Ruhmes ist gekommen!“ Ein martialisches Lied aus den Zeiten der Französischen Revolution. Nun erklang es zur Begrüßung deutscher Jugendlicher. Niemand wollte mehr gegen den anderen marschieren. Die Musik sollte uns willkommen heißen.

Wenn aus Erbfeinden endlich Freunde werden

Wir 36 deutschen Jugendlichen wurden auf 18 Bauernhöfe verteilt. Jeweils zu zweitund selbstverständlich gleichgeschlechtlich! Dort wohnten wir zusammen mit den etwa gleichaltrigen Kindern unserer französischen Gastfamilien. Auf meinem Hof gab es einen mittelalterlichen Ziehbrunnen. Jeden Morgen musste das Wasser mit einer Kurbel aus der Tiefe heraufgeholt werden. Eine notwendige Mühe, um mich zu waschen und meinen damals noch zarten Bartwuchs beim Rasieren zu bändigen. Die Küche war rustikal: Es gab Eselswurst, Muscheln, Café au Lait mit Baguette und Coq au Vin, also Hahn in Rotwein. Besonders beeindruckte mich, dass der Rotwein bereits zum Frühstück auf dem Tisch stand. Die deutsch-französische Verständigung begann dadurch schon am frühen Morgen ausgesprochen beschwingt.

Die französischen Jugendlichen hatten für uns ein umfangreiches Besuchsprogramm zusammengestellt. Gemeinsam fuhren wir mit dem Bus an die bretonische Küste, lernten die Umgebung kennen und besichtigten landwirtschaftliche Einrichtungen. Dazu gehörte sogar eine Rinderbesamungsanstalt. Schließlich hatte das bayerische Landwirtschaftsministerium unsere Reise mitfinanziert. Da durfte die Fortpflanzung des französischen Rindviehs im Bildungsprogramm natürlich nicht fehlen. Auch die deutsch-französische Freundschaft zwischen den jungen Menschen entwickelte sich prächtig, wobei die Freundschaft zwischen den Völkern allerdings nicht gleich so weit gehen sollte, dass sie nach neun Monaten sichtbare Folgen gehabt hätte. Dennoch entspann sich in diesen zehn Tagen so manche Liebelei.

Tränen über Tränen

Wie wir uns unterhielten? Natürlich mit unserem Schulenglisch. Französisch konnten die wenigsten von uns. Aber Englisch war die gemeinsame Fremdsprache, die uns über die sprachlichen Schwierigkeiten hinweghalf. Was man mit achtzehn Jahren unbedingt sagen wollte, ließ sich damit einigermaßen mit Händchenhalten und Küsschen verständlich ausdrücken. Was uns vor allem überraschte, war die Selbstverständlichkeit, mit der wir aufgenommen wurden. Niemand behandelte uns wie die Enkel eines ehemaligen Feindes. Wir waren Gäste, Freunde und junge Menschen, die sich sofort prächtig verstanden. Unsere Gastgeber hatten die beiden Weltkriege nicht vergessen. In ihren Familien gab es ebenfalls Gefallene und Vermisste. Auch in Frankreich standen Kriegerdenkmäler mit eingemeißelten Namen. Mitten auf den Marktplätzen.

Zehn Tage später standen wir wieder auf dem Marktplatz von Carnoët. Der Reisebus wartete. Unsere Koffer waren verstaut. Die französischen Gastfamilien hatten sich versammelt, um uns zu verabschieden. Es gab herzliche Umarmungen, ungezählte Küsschen auf die Wangen und Tränen, die in Strömen flossen. Jungen und Mädchen, Deutsche und Franzosen, wollten sich nicht voneinander trennen. Aus anfänglich fremden Menschen waren innerhalb weniger Tage Freunde geworden. Ich musste an unser bayerisches Dorf denken. Dort standen am Heldengedenktag die alten Männer vor dem Granitblock und weinten um ihre gefallenen und vermissten Angehörigen und Kameraden. Hier in der Bretagne weinten junge Menschen, weil sie ihre neuen Freunde nicht verlieren wollten.

Aus der Geschichte gelernt

Zwischen diesen beiden Szenen lagen sieben Jahre meines Lebens. Dahinter lagen zwei Weltkriege, Millionen Tote und die mühsame Aussöhnung zweier Völker. Die Bauern in Bayern und der Bretagne hatten nie einen Grund gehabt, einander zu hassen. Sie wollten ihre Felder bestellen, ihre Kinder großziehen und in Frieden leben. Trotzdem hatte die große Politik sie einst zu Feinden gemacht. Nun durften ihre Kinder wieder Freunde sein. Diese Reise hat mich tief geprägt. So tief, dass mich meine Hochzeitsreise 25 Jahre später zurück nach Carnoët führte.

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Heute, mehr als ein halbes Jahrhundert nach jener Begegnung, denke ich – wie an jedem Volkstrauertag – nicht nur an die 62 Namen auf unserem Granitblock. Ich denke auch an die Menschen des kleinen bretonischen Dorfes, die uns damals mit so offenen Armen empfingen. Der Volkstrauertag erinnert an die Toten der Kriege. Doch er sollte auch an jene Menschen erinnern, die aus der Geschichte gelernt haben. Am Anfang meiner Erinnerung stehen alte Männer, die um ihre gefallenen Kameraden und vermissten Angehörigen weinten. Am Ende stehen junge Menschen, die weinten, weil sie sich liebgewonnen hatten. Vielleicht ist das die schönste Form des Gedenkens: wenn aus der Trauer über die Toten eine Freundschaft unter den Lebenden erwächst.