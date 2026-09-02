Volksverhetzung wegen Kritik an Regenbogenflagge? Gericht stoppt ideologisch fanatisierte Staatsanwaltschaft

Wer die Regenbogenflagge und die diversity-queer-woke Staatsdoktrin scharf kritisiert, begeht deshalb noch lange keine Volksverhetzung: Diese eigentlich selbstverständliche Unterscheidung musste nun das Landgericht Braunschweig gegenüber der Staatsanwaltschaft Göttingen treffen. Die niedersächsische AfD-Landtagsabgeordnete Vanessa Behrendt kann damit einen wichtigen Erfolg für sich selbst, sondern auch für die Meinungsfreiheit verbuchen Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte gegen Behrendt Anklage erhoben. Zu den Vorwürfen gehörten Volksverhetzung und Beleidigung. Anlass waren unter anderem Behrendts scharfe Äußerungen über die Regenbogenflagge und ein von ihr so bezeichnetes „Regenbogenregime“.

Doch das Landgericht Braunschweig folgte der Staatsanwaltschaft in entscheidenden Punkten nicht. Das Gericht lehnte die Eröffnung eines Hauptverfahrens wegen ihrer zulässigen Kritik ab. Die Äußerungen seien weder als Angriff auf die Menschenwürde noch als Störung des öffentlichen Friedens zu bewerten. Die Entscheidung ist über den Einzelfall hinaus zu begrüßen. Denn in einer freiheitlichen Demokratie muss es möglich sein, politische Symbole, Lobbygruppen und Ideologien auch mit drastischen Worten anzugreifen. Das Strafrecht darf nicht zum Instrument werden, um die Grenzen des Sagbaren immer enger um politisch erwünschte Positionen zu ziehen.

Wichtige Grundsatzerkenntnis

Behrendt erhebt deshalb ihrerseits schwere Vorwürfe gegen die Strafverfolger: „Es ist eine Schande, dass die Staatsanwaltschaft Göttingen sich so exzessiv mit der Bekämpfung der Opposition beschäftigt und damit überlastete Gerichte behindert.“ Gerade die Bezeichnung „Bekämpfung der Opposition“ dürfte in Göttingen wenig Freude auslösen – doch die Frage muss erlaubt sein, wie sinnvoll es ist, Gerichte mit der strafrechtlichen Verfolgung polemischer politischer Äußerungen zu beschäftigen, wenn bereits die Eröffnung eines Hauptverfahrens an den grundlegenden Voraussetzungen scheitert. Behrendt will jedenfalls auch künftig nicht klein beigeben: „Politische Kritik an Lobbygruppen und an der Gefährdung von Kindern darf niemals strafrechtlich mundtot gemacht werden“, erklärte sie. In den noch offenen Punkten des Verfahrens werde sie den Rechtsweg konsequent ausschöpfen.

Auch wenn der Fall damit noch nicht vollständig abgeschlossen ist, steht jedoch in einem entscheidenden Punkt bereits eine wichtige Grundsatzerkenntnis fest: Aus harter Kritik an der Regenbogenideologie lässt sich nicht ohne Weiteres „Volksverhetzung“ machen. Das ist zunächst ein Erfolg für Vanessa Behrendt – vor allem aber eine erfreuliche Erinnerung daran, dass die Meinungsfreiheit auch für Meinungen gilt, die dem politisch-medialen Mainstream nicht gefallen.

Werbung

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis“