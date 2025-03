Vollendung eines Staatsstreichs: Wahlbetrüger Merz ist jetzt auch offen für ein AfD-Verbot

Die Grünen dominieren die noch gar nicht bestehende CDU-SPD-Regierung offenbar schon jetzt stärker als die Ampel-Koalition, an der sie selbst beteiligt waren: Nun wollen sie – ganz im Ungeist der neuen Deutschen Superdemokratischen Republik – mal eben ein Viertel der deutschen Wähler politisch abschalten und das AfD-Verbotverfahren mit aller Kraft voranbringen. Till Steffen, der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, erklärte, man wolle „schnellstmöglich“ einen fraktionsübergreifenden Antrag einbringen. Und auch bei diesem Detail ihrer totalitären Verbotsagenda scheinen sie, Oh Wunder, einen willigen Komplizen in CDU-Chef Friedrich Merz gefunden zu haben: Merz soll vor der Unionsfraktion intern bereits seine Zustimmung zu diesem putschartigen Manöver gegeben haben, mit dem die Opposition endgültig vernichtet werden soll. Dieser schlimmste Wahlbetrüger und Vorsatzlügner der deutschen Geschichte seit Walter Ulbricht steht also bereit, den Grünen auch hier zu Diensten zu sein – alles nur für sein Karriereziel Bundeskanzler. Dass Merz sich Anfang 2024 selbst noch gegen strikt ein Verbotsverfahren ausgesprochen hatte, spielt offenbar ebenso wenig eine Rolle wie alles, was dieser Scharlatan und Rosstäuscher vor der Bundestagswahl von sich gegeben hat. Was Merz heute sagt, ist morgen schon wieder Makulatur.

Die parteiübergreifenden Antidemokraten, die glauben, sich der AfD und dem von ihr vertretenen Widerstand der deutschen Bevölkerung gegen eine fortgesetzte linksgrüne Selbstzerstörungspolitik mit einem Verbot entledigen zu können, warten derweil noch auf das „Gutachten“ des politisch weisungsgebundenen und altparteilich gesteuerten Verfassungsschutzes, das noch immer nicht vorliegt – da eine offizielle Benachteiligung der AfD durch staatliche Stellen im Wahlkampf nicht erlaubt war und Noch-Innenministerin Nancy Faeser nach wie vor keinen Nachfolger für den im November ausgeschiedenen Behördenchef Thomas Haldenwang präsentiert hat; offenbar will sie damit auch bis zur Vereidigung eines neuen Bundeskanzlers warten.

Morgenluft für Wanderwitz und andere Demokratiefeinde

Dank Merz servilem Dauer-Kotau vor dem Linksblock (jenen Parteien, die er als einzige Wunschkoalitionspartner akzeptieren will und die seine CDU vor zwei Monaten selbst noch in die faschistische Ecke, auf eine Stufe mit der AfD, stellten) ist ein Einknicken vorgezeichnet: Sollte die AfD in dem bestellten, absehbaren Gefälligkeitsgutachten als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft werden – wobei es sich um eine reine Formsache handeln dürfte –, will die Merz-Union einem Verbotsverfahren nun offenbar zustimmen. Auch eine Mehrheit im Bundestag wäre dann so gut wie sicher – da der völlig zur Gesinnungsbehörde des Linkstaates degenerierte Verfassungsschutz ohnehin nur noch dazu dient, seinen politischen Herren die Alibis für ihr Unwesen zu liefern. Was es allerdings bedeuten würde, die schon jetzt in ersten Umfragen mit der Union fast gleichauf liegende zweitstärkste, demnächst stärkste politische Kraft Deutschlands zu verbieten, wäre nicht absehbar; hier sind dann definitiv, vor allem in den neuen Bundesländern, Aufstände bis Rezessionen zu erwarten,

Der ehemalige CDU-Ostbeauftragte Marco Wanderwitz, einer der übelsten Scharfmacher und Demokratieverächter in der Union, der das AfD-Verbot bereits in der vergangenen Legislaturperiode durchbringen wollte, kann es dementsprechend auch kaum erwarten, dass das als bloßes Feigenblatt dienende Pseudo-“Gutachten” endlich veröffentlicht wird: „Wenn die neue Regierung im Amt ist, sollte das eine Sache von wenigen Wochen sein“, so Wanderwitz. Danach müsse „schnellstmöglich“ ein Antrag im Bundestag folgen, „dem sich hoffentlich auch die neue Bundesregierung anschließt“, forderte er. Das sind also die Figuren, die in der Union dank Merz‘ beispielloser Charakterlosigkeit und moralischen Verwahrlosung nun Morgenluft wittern und gemeinsam mit ihren linksgrünen Geistesverwandten darauf hoffen können, mit jeder gegen den Geist des Grundgesetzes gerichtetem Sauerei durchzukommen. Der Parteienstaat, der seinen niederträchtigen und korrupten Charakter in den letzten Wochen endgültig unter Beweis gestellt hat, schreckt also auch davor nicht zurück, die einzige Oppositionspartei einfach wegverbieten zu wollen – weil man ihr politisch nichts entgegenzusetzen hat und sie immer stärker wird. Sollte das Verbot tatsächlich kommen, wäre dies der Abschluss des Staatsstreichs von oben, der seit Jahren im Gange ist und der der Demokratie in Deutschland den Todesstoß versetzen würde.