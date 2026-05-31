Vom Ende der Romantik

Irgendwann hat wahrscheinlich jeder mal kurz daran gedacht, wie es wohl wäre, sein „eigenes Ding“ zu machen. Ein Café, eine Bar oder ein Restaurant zu eröffnen, zum Beispiel. Irgendwas Kleines, Gemütliches, wo Leute kommen, die man gerne kommen sieht. 99 von 100 Träumern werden bei genauerem Nachdenken davon schnell wieder abgekommen sein. Bei mir war dieser Augenblick schon vor einigen Jahren gekommen, als mir nämlich ein erfahrener Barbetreiber aus dem Wedding erzählte, dass es in ganzen Stadtvierteln Berlins de facto inzwischen unmöglich geworden sei, eine derartige Romanze in die Tat umzusetzen. Jedenfalls nicht, ohne dass kurz nach Eröffnung ernst blickende Typen auftauchen, die einem etwas von „gewissen Risiken“ erzählen, vor denen man sich schützen müsse oder, noch besser schützen lassen müsse! Wer den angebotenen Schutz nicht in Anspruch nehmen wollte, bei dem flog kurz darauf irgendetwas in die Scheiben, wurde eingebrochen, Feuer gelegt oder es kam zu anderen Unappetitlichkeiten.

Gründe, die einem zivilen Normalbürger, der ein derartiges Corleone-Setting bisher nur aus dem Kino kannte, doch nahelegen, dass er wahrscheinlich keine Nacht mehr ruhig schlafen können würde. Inzwischen registriert die Berliner Polizei nicht nur fliegende Steine und Buttersäure, sondern 520 handfeste Schusswaffeneinsätze im Jahr, die ganz gern Kniescheiben, Unterbauch oder Oberschenkel der Inhaber zu Fällen für die steuerfinanzierte Intensivmedizin machen. Manchmal bleibt auch einer auf der Strecke. Die „beinharte Gastlichkeit“ im Gewerbe hält eigentlich nur noch aus, wer kulturbedingt ohnehin mit der „Materie“ vertraut ist. Gut, in die muss man ja nicht unbedingt eintauchen.

Kriegszustand bei “Risikospielen”

Eine ganz andere, heute irgendwie auch verblasste romantische Erinnerung ist die an den Besuch eines Fußballspiels. Man fuhr mit Vaddern oder Freunden zu irgendeinem „Derby“ ins Stadion, suchte sich seinen Platz, verfolgte das Geschehen auf der „Wiese“, diskutierte über die eine oder andere „Pfeife“ unten auf dem Platz, sprang in der Halbzeit für eine Wurst auf oder bei einem Tor. Bei ähnlichen Vorhaben der Gegenwart findet man sich häufig genug mitten in einem Kriegsschauplatz wieder. Einem sogenannten “Risikospiel”, bei dem Städte schon im Morgengrauen von Hundertschaften gesichert werden müssen, bei dem Halbnackte auf Zäunen hängen, sich mit Böllern beschießen, Ultras aggressive Choreos aufführen und sich unaufhörlich, nicht selten ohne jeden Blickkontakt zu den Akteuren, selbst feiern. Fußball scheint von der schönsten zur martialischsten Nebensache der Welt mutiert zu sein. Es scheint grundsätzlich nicht mehr um das Runde, das ins Eckige muss, zu gehen – sondern ums „Rahmenprogramm“: Nach dem „Vorglühen“ werden Zubringerzüge auseinandergenommen, Bullen bekämpft, und vor und nach dem Spiel gibt’s auch untereinander ordentlich aufs Maul.

Als besonders geil gilt es, den feindlichen Rasen optisch in ein rauchschwadenverhangenes Schlachtfeld zu verwandeln, Spielunterbrechungen zu erzwingen oder Bilder von Trümmerbergen zu teilen, die vorher mal Sanitäranlagen waren. Der über dem wöchentlichen Schauspiel thronende Fussballverband sammelt hinterher routiniert Strafgelder ein – und am nächsten Samstag beginnt alles wieder von vorn. Vor dem gestrigen Champions-League-Finale in einer der letzten zivilisierten Städte Europas werden seit einigen Tagen schon kilometerlange Fußgängerzonen mit Gittern und Spanplatten gesichert, um das Saisonfinale des 4,4 Milliarden schweren Kommerzspektakels der UEFA einigermaßen unbeschadet überstehen zu können. Klar, es gibt auch immer noch friedliche Fans, und ja, man muss ja auch nicht hin, wenn einem „die Stimmung“ nicht passt.

Orientalische Grillkommandos und vegane Weltverbesserer

Wenn es um verbleibende romantische Refugien geht, gehören vielleicht Spaziergänge am Dresdner Elbufer zu den letzten beglückenden Unternehmungen, die einem so einfallen, wenn einem spontan nach Glückshormonen ist. Nach Einbruch der Dunkelheit häufen sich allerdings auch hier die Vorfälle, bei denen Jugendbanden Spaziergänger abziehen, Drogenverkäufe in Faust- und Messerkämpfen münden. Die entsprechenden Meldungen findet man zumeist nur noch in den wortkargen Polizeiberichten, den Zeitungen ist es inzwischen egal. Am Sonntagmorgen fällt der Blick von Joggern und Touristen dann nicht mehr nur auf die weltberühmte Stadtsilhouette, sondern auf enorme Müllberge, die orientalische Grillkommandos und vegane Weltverbesserer in trauter Gemeinschaft der ehrenamtlich tätigen Nachwelt hinterlassen. Okay, wenn einen sowas ästhetisch anödet, fährt man eben woanders hin.

Die alltäglichen kleinen oder größeren Veränderungen im friedlichen, rücksichtsvollen Miteinander könnte jeder endlos mit eigenen, teils natürlich noch deutlich drastischeren Stadtbildbeschreibungen fortsetzen. Man findet sie auf allen ideellen und materiellen Ebenen. Genervte Gute-Laune-Menschen werden einwenden, das alles sei letztlich nie anders gewesen, und das insinuierte „Früher war alles besser!“ könne man nicht mehr hören. Verständlich. Statistiken, die das eine oder andere belegen könnten, existieren natürlich nicht. Das alles hilft nur mir nix: Ich sehe Verdrängungsprozesse, Aggressivität, Verrohung, Verelendung, eine Gesellschaft, die in regelrecht archaische Zustände zurückfällt. Aber wahrscheinlich kann man das nur sehen, wenn man eine gewisse Zeitspanne auf diesem Planeten herumgelaufen ist. Der Rest gewöhnt sich einfach.