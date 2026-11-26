Unter der „Frau gegen Blau“ Manuela Schwesig, die als SPD-Ministerpräsidentin gemeinsam mit Grünen und den Sozialisten der von Antisemitismus durchsetzten Linkspartei das künftige Traumbündnis der „UnsereDemokratie™“-Recken geformt hat (im Vorgriff auf das, was vermutlich bald auch im Bund droht), gedeihen erwartungsgemäß Karrieren, die man sich in Deutschland vor wenigen Jahrzehnten wohl niemals hätte vorstellen können. Mit dem Linksextremisten Michael Noetzel von der Linkspartei wurde dort ein – offenbar glühender – Anhänger des militanten Antifaschismus zum Justizminister gemacht. Recherchen von „Bild“ – und bemerkenswerterweise auch des “Norddeutschen Rundfunks” (NDR), für den der Journalist Frank Breuner recherchiert hatte – brachten in den sozialen Medien zahlreiche Antifa-Bekenntnisse und gewaltverherrlichende Symbole zum Vorschein.

Die hatte Noetzel offenbar eilig gelöscht, als ihm das Schlüsselressort zur Kontrolle der Justiz im Land winkte; eine Position, in der er unter anderem weisungsbefugt gegenüber der Staatsanwaltschaft ist (vermutlich zum Frohlocken der linksradikalen Szene, die anzunehmenderweise auf größtmögliche „Solidarität“ von oben hoffen darf, sollten demnächst ihre Kampfgefährten wegen verübter Straftaten in Schwierigkeiten geraten). So zeigte er sich auf einem Facebook-Reel mit erhobener Faust und einem T-Shirt mit dem historischen Logo der „Antifaschistischen Aktion“ aus den 1930er Jahren. Das Video ist seit dem 12. November 2026 nicht mehr abrufbar – genau dem Tag, an dem die Linke ihn als Justizminister vorschlug. Breuner gelang es jedoch, den Clip zu sichern; das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum konnte er allerdings nicht ermitteln.

Ein Justizminister sympathisiert offen mit politischer Gewalt

Allzu lange kann es nicht her gewesen sein, denn im Dezember 2025 postete Noetzel laut NDR das zeitgenössische Antifa-Logo mit dem Satz „Mit ca. 18 Jahren wird dich jemand zu einem Antifa-Treffen einladen, es ist wichtig für dich, dort hinzugehen.“ Außerdem fand „Bild“ auf Noetzels TikTok-Account weitere aufschlussreiche Posts, darunter einen Beitrag vom 12. Mai 2025 zum „Tag der Befreiung in Demmin“ mit dem Hashtag „#antifa“. Die Faust und das Logo der militanten “Antifaschistischen Aktion“ stehen dabei klar für Gewaltbereitschaft, auch wenn immer wieder auf den angeblichen „friedlichen“ Charakter des Antifaschismus hingewiesen wird. Dass dieser schlichtweg ein Mythos ist, beweisen die steil anstehenden Zahlen linksextremer Straftaten: Allein 2025 wurden nicht weniger als 8.133 Fälle vom Verfassungsschutz erfasst, während das Bundeskriminalamt 2025 sogar 13.490 Fälle im Phänomenbereich „PMK-links“dokumentierte.

Im Klartext heißt das nichts anderes, als dass der amtierende Justizminister eines deutschen Bundeslandes offen mit einem Milieu sympathisiert (und diese Solidarität bis in die jüngste Vergangenheit auch freimütig bekannte!), das die Gewalt gegen Menschen und Sachen zum legitimen Mittel seines politischen Kampfes erkoren hat. Stolz postete der künftige oberste Repräsentant des Rechtsstaats in Mecklenburg-Vorpommern Logo und Parolen eines Milieus, das Polizisten verabscheut und attackiert, das Autos missliebiger Journalisten abfackelt und das auch schon mal Rechtsextreme oder Unschuldige, die nur irgendwie „rechts“ aussehen, in purer Mordlust mit Hämmern bearbeitet – und zwar unter denselben Emblemen, die dieser Justizminister bis vor Kurzem noch im Netz feierte.

Hektische Spurenbeseitigung

Schon dass Noetzel, der von Beruf Rechtsanwalt ist, solche Bekenntnisse äußerte, als er Linken-Landtagsabgeordneter und – nicht minder unsäglich – Vorsitzender des Rechtsausschusses sowie innen- und rechtspolitischer Sprecher seiner Fraktion war, ist ein Skandal. Anscheinend ist er seit seiner Ernennung zum Minister für Justiz und Integration am 16. November 2026 im rot-rot-grünen Gruselkabinett Schwesig III fieberhaft darauf erpicht, die kompromittierende Vergangenheit zu tilgen. Neben seiner hektischen Spurenbeseitigung im Netz verweigert Noetzel auch jede Stellungnahme: Eine Interviewanfrage des NDR lehnte er „aus Termingründen“ ab. Zur Löschung äußerte er sich nicht. Schriftlich erklärte er stattdessen: „Mein Hauptziel ist ein Rechtsstaat, auf den sich die Menschen verlassen können.“ Eine 08/15-Aussage, die sicher auch Roland Freisler unterschrieben hätte.

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Auf Seiten der Opposition schwanken die Reaktionen auf diesen neuerlichen Dammbruch politischer Unkultur, der abermals zeigt, wie schamlos die SPD mittlerweile aus reinen Machterhaltungsgründen auch mit Terror- und Gewaltfans paktiert, zwischen Empörung und Entsetzen. AfD-Fraktionschef Enrico Schult hält Noetzel für „untragbar“ und will dessen Kontakte ins linksextreme Milieu detailliert prüfen lassen. Der kommissarische CDU-Landeschef Philipp Amthor nannte Noetzels Statement „dürr“ und fragte, ob sich nur die Darstellung oder die Haltung geändert habe. Von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert er „Aufklärung“, ob Noetzels Posts schon vor seiner Berufung ins Kabinett bekannt waren. Konsequenzen wird die Union allerdings ohnehin nicht ziehen – genau so wenig, wie sie die sich aktuell formende rot-rot-grüne Berliner Koalition der Schande zum Anlass nahm, das Regierungsbündnis mit der SPD im Bund zu beenden, das laut Koalitionsvertrag eigentlich ein striktes Kooperationsverbot mit Extremisten vorsieht. Diese Parteien der sogenannten „politischen Mitte“ würden vermutlich auch mit der RAF koalieren.