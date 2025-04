Vom Hosianna zum „Du Nazi“

Im besten Deutschland aller Zeiten kann sich die öffentliche Meinung blitzschnell drehen. Was gestern noch als wahr und richtig galt, ist heute schon ewiggestrig und böse. Dies ist nicht verwunderlich – leben wir doch in der Ära des bestinformierten und tiefsinnigsten deutschsprachigen Dichter – und Denkerkollektivs aller Zeiten. Gerade eben war man noch biturbo- oder salonfähig, und plötzlich ist man schon “rääääächts” und nicht mal mehr satisfaktionsfähig. So in etwa funktioniert der politisch äußerst beliebte und SED 2.0 gewünschte Meinungsaustausch.

Der veröffentlichte Standpunkt unserer Qualitätsmedien von gestern steht unter Umständen schon morgen in diametralem Widerspruch zu sich selbst. Da der Michel sehr elastisch in seinen Anschauungen sein kann, ist es für ihn höchstselbst kein Problem, diese (um es in der Fachsprache trampolinspringender Mathematikleuchten auszudrücken) 360-Grad-Wende bedarfsweise auch täglich zu vollziehen.

Jesu Einzug in Jerusalem

Ostern nähert sich mit großen Schritten im atheistisch gewordenen, weil entchristianisierten Okzident. Überall kann der aufgeweckte Beobachter schon zwischen feilgebotenen Sitzhasen und Ramadaneiern wählen. Vor etwa 2.000 Jahren zu dieser Jahreszeit soll Jesus Christus auf einem Esel unterwegs in Richtung Jerusalem gewesen sein. An seinem Ziel angekommen, wurde ihm von den Stadtbewohnern ein triumphaler Empfang bereitet. Die Menge jubelte ihm zu, wedelte mit Palmzweigen und sang “Hosianna”.

Gab es damals schon Deutsche in Palästina? Denn nur zwei Tage später brüllten dieselben Nachsinnallergiker: “Gebt uns den Verbrecher Barabbas frei und schlagt Christus ans Kreuz!” So schnell wurde bereits damals aus Begeisterung offener Hass. Die seitherige Weltgeschichte berichtet über eine ganze Reihe Personen, denen es ganz ähnlich wie Jesus Christus erging –und bis heute erleben Menschen, wie leicht sich die öffentliche Meinung drehen kann, drehen lässt.

Vom Gutmensch zum Aussätzigen

Das Christentum hat ausgedient, doch seit es stattdessen die Klimareligion mit ihren kultischen Vorgaben gibt, beugt sich der grüne Besser– und Bestmensch den geforderten Ritualen dieser neuen Verehrungsform. Eine der Riten besagt, dass, wer partout nicht auf ein Auto verzichten kann oder will, wenigstens eine elektrisch betriebene Karosse mit Sitzgelegenheit sein Eigen nennen sollte. Jahrelang waren deshalb Tesla-Automobilisten gern gesehene und politisch gepriesene Vorbilder, die moralisch ganz weit vorne fuhren. Jeder, der etwas auf sich hielt und das nötige Kleingeld hatte, kaufte sich eine solche fahrbare Batterie und beschämte damit den rückständigen, weil weiterhin fossil motorisierten Rest der Gesellschaft. So weit, so gut – bis gerade eben noch.

Denn seit Herr Musk begann, politisch-ideologisch verhaltensauffällig zu werden und sich sogar dazu durchrang, öffentlich seinen rechten Arm zu bewegen, entschloss sich der deutsche Journalisten-Qualitätsmassenstrom, dieses schändliche Benehmen zu sanktionieren. In Gefechtstaktung begannen die medialen Gülleschleudern daher, die wenig wohlriechende, dampfende und weiche Masse ihrer journalistischen Gülletanks auf Teslafahrer abzufeuern. Die Fußtruppen der SED 2.0 setzten noch einen drauf – und begannen prompt damit, Automobile aus Teslaproduktion nach Stadtguerilla-Manier abzufackeln. Wankelmut ist also kein Phänomen der Zeit Jesu, sondern gelebte Wirklichkeit auch unfehlbaren Klima- und Gegen-Rechts-Deutschland.

CDU-Wähler betroffen

Kennen Sie jemanden, der noch bereitwillig zugibt, bei der letzten Bundestagswahl die CDU gewählt zu haben? Nach der bisherigen katastrophalen Selbstoffenbarung der Parteispitze dieser früher einmal konservativen Linkssekte als rückgratloseste Umfallerkaste aller Zeiten will sich niemand mehr eingestehen, diesen Fehler begangen zu haben.

Lieber noch würde manch einer stattdessen behaupten, er hätte sich an jenem Wahlsonntag Ende Februar in den nächstgelegenen Tempel der Fleischeslust zu einem maximalpigmentierten, transbehinderten, migrationshintergrundlosen Dienstleister_Innen begeben, bevor er einräumt, für Fotzenfritz als Kanzlerdarsteller einer mephistophelesfarbigen Koalition des Dauervomierens gestimmt zu haben. Das CDU-Wähler als etablierte Bürger geachtet wurden, ist nämlich Vergangenheit. Heute sind diese Figuren in der öffentlichen Meinung weder Fisch noch Fleisch: Nicht wirklich links, aber auf keinen Fall mehr bürgerlich-konservativ.

Die Strategie für eine erfolgreiche Zukunft

Und die Moral von der Geschicht‘: Will der Michel in den Augen der Öffentlichkeit und des Umfelds beliebt sein und vor allem bleiben, muss er ideologisch maximal flexibel sein und bleiben! Eine eigene Meinung haben und Rückgrat zeigen sind dabei eher hinderlich und moralisch überhöhte Träumereien, die der Vergangenheit angehören.

Die Fähigkeit, aufrecht zu gehen, braucht es heute nicht mehr. Die neue Tugend zeigt sich darin, selbst im Liegen umfallen zu können! Wie beobachtete Mark Twin bereits im 19. Jahrhundert doch so feinsinnig: “Wir schätzen Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen – vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir”.