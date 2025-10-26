Vom Land der Ingenieure zum Land der Loser

Deutschland, einst Land der Tüftler, Denker und Weltmarktführer, steht heute da wie ein leergeräumtes Museum, so ähnlich wie gerade der Louvre in Paris nach dem Juwelenraub:

Die Vitrinen sind noch da, die Alarmanlage hat versagt, doch das Wertvollste ist verschwunden. In unserem Fall sind das Geist, Können und Stolz. Das Wirtschaftswunder ist Vergangenheit, die Substanz verzehrt, der Geist verflogen. Wer jetzt noch glaubt, es handle sich nur um eine Delle, verwechselt eine Implosion mit einem Schlagloch.

Wir haben uns sattgespart, sattgeschlafen, sattgeredet. Jahrzehntelang lebten wir von der Substanz, vom Ruf, vom Vertrauen anderer in unsere Solidität. Heute sind wir ein Land ohne Energie, ohne Know-how, ohne Richtung. Ein Standort, der früher Motor Europas war, ist nun nur noch Beifahrer auf der Rückbank. Wir sitzen quasi in dem Auto, das wir einst selbst gebaut haben, aber der Tank ist leer, der Fahrer ausgestiegen, und das Navi zeigt nur noch Sackgassen, in die wir uns ausweglos manövriert haben.

Verstaubtes Archiv

China hat uns längst durchschaut: Sie reden nicht mehr mit uns, sie kalkulieren nur noch.

Amerika weiß, dass wir nicht mehr liefern können. Kapital fließt dorthin, wo Rendite und Zukunft locken – und es wird aus Deutschland abziehen, so sicher wie das Wasser nur bergab läuft. Wer noch bleibt, tut es aus Trägheit oder weil er nicht wegkommt. Deutschland ist nicht mehr „up to date“, sondern ein verstaubtes Archiv vergangener Erfolge.

Unsere Städte “verändern” sich. Die Gesichter, die Sprachen, die Dynamik. Wir erleben Problemmigration in einem Ausmaß, das die Gesellschaft spaltet und zugleich lähmt. Viele, die kommen, sind stark, jung, durch Härte geformt. Viele, die hier sind, sind schwach, lebenslangbehütet, verunsichert. Das kann nicht funktionieren. Abgesehen davon, dass immer weniger Menschen hierzulande noch etwas gemein haben – Geschichte, Tradition, Sprache – und dass Deutschland immer weniger seiner Einwohner wirklich als Heimat erleben und fühlen, ist das alles andere als ein gutes Gleichgewicht.

Schlimmstdenkbare Sabotagepolitik

Die verwöhnte Generation, die im Wohlstand aufwuchs und nie echte Entbehrung kannte, trifft auf Menschen, die gelernt haben, im Überlebensmodus zu leben, und die jederzeit in den Kampf- und Gewaltmodus zu schalten bereit sind. Das gibt bereits Reibung – und wird noch viel mehr Konfliktpotential erzeugen, als uns lieb sein kann.

Und dann ist da noch die Energiefrage – die in unserem Fall auch die Wohlstandserhaltungsfrage ist. Ohne sie läuft gar nichts: Chemie, Stahl, Glas, Maschinenbau, alles hängt von bezahlbarer Energie ab. Doch bezahlbare Energie haben wir nicht mehr – weil unsere Regierenden, und niemand sonst, sie mit der schlimmstdenkbaren Sabotagepolitik abgeschafft haben.

Ideologie statt Realität

Wir haben Ideologie statt Realität, Verzicht statt Fortschritt, Moral statt Markt. Wer investieren will, muss schon fast religiöse Zuversicht entfalten um zu glauben, dass sich Vernunft noch einmal durchsetzt. Das Kapital wird abziehen, die Industrie wird folgen. Ganze Branchen verschwinden unwiederbringlich, leise – aber endgültig. Auch die uns “geschenkten” Menschen, die gekommen sind zum Bleiben im Land der sozialen Vollversorgung , werden weiterziehen, wenn sie merken, dass es hier nichts mehr zu holen gibt.

Doch sie werden Spuren hinterlassen: Wut, Verwahrlosung, vielleicht auch Zerstörung.

Und wir werden zurückbleiben in einem Land, das einmal funktioniert hat. Niemand weiß, wie lange dieser Prozess dauert. Aber er scheint unausweichlich.

Wir haben es verbockt

Und noch eines ist sicher: Der Wohlstand, den wir kannten, kommt nicht mehr zurück. Wir haben es selbst verbockt – mit den Politik, die wir uns seit 20 Jahren geleistet haben.

Der große Abstieg hat begonnen, und er wird nicht spektakulär, sondern schleichend. Kein Knall, kein Krieg, kein Einsturz. Nur ein allmähliches Verschwinden, wie bei einem alten Film, der ausbleicht, bis nur noch Grau bleibt. Und irgendwann, wenn wir zurückblicken, werden wir sagen: Es war einmal ein Land namens Deutschalnd, das alles hatte. Und alles verspielt hat.