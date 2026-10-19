Vom Nachtwächterstaat zum Tugendwächterstaat

Wenn der große “ReforMerz” die Debilität des eigenen Volkes vorschützt, um larmoyant das eigene Versagen zu entrücken, wenn eine SED-Abgeordnete die Frau Bundestagspräsidentin keifend „Faschistenschützerin“ schilt, wenn der Hobby-Kammerjäger Grönemeyer grölend den Kampf gegen „rechte Ratten“ beschwört und dem “Spiegel” erneut sämtliche Titel entgleisen, dann bläst dem politischen Beobachter der Ungeist des „besten Deutschlands aller Zeiten“ stramm ins Gesicht. Doch brennt den Rezipienten da eine seichte Meeresbrise in der Nase? Es müssen eher die Tränen

sein, die in den Redaktionsstübchen der öffentlich-rechtlichen Gesinnungsdisziplinierungsmaschinerie seit Ulrichs Wahlsieg und dem gestorbenen Teiltod von “UnsereDemokratie™” verflossen sind. Widmen wir uns also in den folgenden Zeilchen einer medizinischen Bestandsaufnahme,

sozusagen einer Anamnese des morbiden Patienten Bundesrepublik, in der unser Vaterland seinen derzeitigen staats- und völkerrechtlichen Ausdruck findet.

Das Leitsymptom ist eine Autoimmunerkrankung des Staates. Dieser hat in völliger Selbstaufgabe seinen eigentlichen Ursprungsauftrag invertiert, die eigene Bevölkerung primär als Schutzbedarfsobjekt zu begreifen; diese verkennt er nunmehr geflissentlich als Sicherheitsrisiko. Das verfassungsmäßige Gebot staatlicher Neutralität erfährt eine kreative Umdeutung, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz als weisungsgebundenes Exekutivorgan das Gesinnungsspektrum der bösen rechten Wählerschaft kuratiert. Der CDUler und Ex-BfV-Präsident Thomas Haldenwang konstatierte bereits 2023, fast schon niedergeschlagen: „Nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken.“

Florierende „Demokratieförderung“

Begleitende Symptome sind Realitätsverlust, toxische Hypermoral und Konfabulation. Unter dem euphemistischen Banner der “Demokratieförderung” hat die Regierung – namentlich die derzeitige wie auch die vorherige Ampel – eine florierende Subventionsarchitektur etabliert, die politisch genehmen “Zivilgesellschafts”-Akteuren das finanzielle Überleben auf Kosten jener Steuerzahler garantieren soll, die sie zu erziehen gedenken. Typisches Beispiel ist die Amadeu Antonio Stiftung – bekannt durch die Unterstützung von Projekten wie „Mut“, wo einer 9. Klasse einer sächsischen Oberschule während einer Projektwoche der „Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken“ ungeprüftes „queer-pornografisches“ Material gezeigt wurde –, die nicht unerhebliche finanzielle Mittel direkt aus dem Bundeshaushalt über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ erhält, der ein jährliches Volumen von 180-190 Millionen Euro hat, das vom Bundesfamilienministerium verwaltet wird. Alles läuft wie am Schnürchen:

Millionen für “Projekte“

Der Deutsche Bundestag bewilligt das Budget für das Ministerium beschlossen, dann bewerben sich die NGOs und Stiftungenerfolgreich als Träger für staatlich ausgeschriebene “Kompetenznetzwerke” und “Schwerpunktprojekte gegen Rechtsextremismus”. Das Ministerium bewilligt daraufhin die Gelder als zweckgebundene Projektförderungen, die dann per Bescheid direkt an die Stiftungen und Gesellschaften ausgezahlt werden. So problemlos fließen die Steuermillionen. Ein Teil dieses Geldes verbleibt bei der Organisation für eigene “Analysen” und Personalkosten, während ein anderer Teil als sogenannte Mittelweiterleitung an kleinere, lokale Partnerinitiativen vor Ort fließt.

Im Fall der Amadeu-Antonio-Stiftung ist das Fördervolumen aus öffentliche Geldern – vor allem projektbezogene Zuwendungen – auf 6,4 Millionen Euro angestiegen, die nicht nur aus “Demokratie leben!”, sondern auch aus anderen Fördertöpfen verschiedener Ministerien stammen. Es gibt jedoch etliche unbekanntere Empfänger, die ebenfalls Millionensummen für zum Teil intransparente “Projekte“ und Verwendungszwecke erhalten – unter anderem, Andersdenkende eifrig zu “melden“, “Rechte“ zu identifizieren und Finanzflüsse aufzuspüren. Die Opfer dieser “zivilgesellschaftlichen“ Aktivitäten dürfen sich dann – nach verfassungsschutzrelevanter Delegitimierung des Staates in Form geäußerter Regierungskritik umso mehr freuen, wenn ihre Wohnung oder ihr eigenes Gehöft zum Betätigungsfeld polizeilichen Frühsports wird.

Der freiheitliche und wirtschaftliche Gewebezerfall

Apropos Finanzflussüberwachung: Die Brüsseler wie Berliner Verordnungspraxis arbeitet

mit sonst ungekanntem Eifer daran, das bargeldlose Bezahlen von der Bequemlichkeit zur steuerungsrechtlichen Bürgerpflicht zu erheben. Der Bürger soll gläsern werden! Jede Barzahlung entgegengesetzt zur lückenlosen Dokumentierung der Zahlungsströme verkommt zur rechtfertigungspflichtigen Anomalie staatsbürgerlichen Verhaltens. Wo nämlich die Staatsquote die Marke von 50 Prozent überschreitet, beginnt der Sozialismus, feiert der Etatismus Geburtstag und die Volkswirtschaftslehre weint leise im Hinterzimmerchen.

Wo mehr als die Hälfte jeder investierten Arbeitsstunde, jedes Risikoinvestments und jedes Erfindergeistes im bürokratischen Wasserkopf des Leviathans von Umverteilungsstaat abgesaugt und verdaut wird, befindet man sich nicht mehr in einer sozialen Marktwirtschaft im Sinne der Erhardschen Ordnungspolitik, sondern in einer spätsozialistischen Umverteilungsspirale mit Fehlallokationen ohne Ende. Aber sei’s drum. Mit dieser behördlichen Weisungsgebundenheit, dem staatlich alimentierten Haltungsaktivismus und der schrittweisen Einhegung jeglicher Anonymität – „Ich möchte Klarnamen sehen!“ – fügen sich diese Befunde zu einem harmonischen Gesamtbild: einer Ordnung, in der die Demokratie vor allem vor jenem Souverän geschützt werden muss, von dem sie gemäß Grundgesetz eigentlich ausgehen sollte.

Glaubensbekenntnis des linken Zeitgeists

Ein paar Schmankerl finden sich trotzdem noch in der personellen Entourage unseres

lieblichen Zeitgeistes: Neben den gewohnheitsmäßigen Moralhütern vom Schlage

einer Dunja Hayali oder eines Jan Böhmermann – dessen Sendung zum Jahresende

ausläuft (vorgeblich aus später Einsicht, in Wahrheit als rein taktikgeleiteter Reflex des ZDF-Selbsterhaltungstriebs) – bevölkern auch die millionenschweren Jella Haases unserer Tage das Parkett. Bei verbleibender Freizeit wird nach dem Posieren im Scheinwerferlicht mit Markenhandtaschen von Louis Vuitton zur Imagepolitur in linken Kreisen die zaghaft angedachte Ein-Drittel-Bebauung der Randfläche des Tempelhofer Feldes gegen die Wohnungsnot schrill als gieriger Milliardengewinn der Baulobby gebrandmarkt.

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Nicht zu vergessen auch die Heiner Kochs dieses Landes: Der katholische Bischof von Berlin würde gern auf die von AfD-Anhängern entrichtete Kirchensteuer verzichten). Nur wenige können sich allerdings daran erinnern, mit der Taufe willentlich einer linken politischen Vorfeldorganisation zeremoniell beigetreten zu sein, deren Glaubensbekenntnis dem linken Zeitgeist gilt, nicht aber Christus oder dem biblischen Gott. Allesamt sind sie Spielball des falschen Glücks, Irrlichter der Zeit. Und wir sind mittendrin.