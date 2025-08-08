Vom Regen in die Traufe: Auf Brosius-Gersdorf folgt jetzt wohl Fischer-Lescano

Wie erwartet zog Frauke Brosius-Gersdorf ihr Kandidatur als Verfassungsrichterin zurück. Doch das ganze drohende Elend ist damit noch lange nicht ausgestanden. Weiterhin droht die Wahl der nicht weniger problematischen Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold. Und für die Doppelnamendame könnte nun ein Doppelnamen-Herr – von der allmächtigen SPD und sicher auch der Linkspartei gewollt – in den Ring steigen: Andreas Fischer-Lescano. Blogger Thomas Wolff schreibt auf X: „Das soll übrigens einer der Ersatzkandidaten für Frauke Doppelname oder Ann-Katrin Kaufhold sein: Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano leitet das Fachgebiet ‚Just Transitions‘, was so viel bedeutet wie ein „politisches Konzept für einen Strukturwandel hin zu einer klimaneutralen, resilienten und sozial gerechten Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung“, also einen gut klingenden Weg zum Klimasozialismus zu finden….”.

Wolff weiter: “Wie ein echter Sozialist, außer für sich selbst natürlich. Er wünscht sich ein „konzertiertes Vorgehen“ gegen den Rechtsextremismus, also endlich eine Überwindung der speziell im AfD-Fall so lästigen Gewaltenteilung. Wir reden also über einen Freund des gemütlichen Arbeitsessens mit Kanzler Klingbeil. Zum AfD-Verbot hat er sich im in einem Artikel ausführlich geäußert. Verbotswürdig findet er die Partei schon deshalb, weil er unter ihren Mitgliedern Rassisten und Klimaleugner vermutet. Das muss reichen, wer braucht da schon Beweise für ein aktives und kämpferisches Vorgehen gegen die Freiheitlich- Demokratische Grundordnung. Zusammenfassend wird hier der nächste Kandidat aus der „Mitte der Gesellschaft“, wie die SPD sie sieht ins Spiel gebracht.”

Das ganze System stimmt nicht mehr

Bereits vor Brosius-Gersdorfs Rückzug bemerkte Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau, dass die Union nun nicht nur mit der SPD, sondern auch mit den Grünen und der Linkspartei in vertiefte Beratungen über einen (wohlgemerkt einzigen!) Ersatzvorschlag eintreten wird. Dabei werde die Linkspartei eine Schlüsselrolle spielen, da sie ja ohnehin eigentlich ein formelles Vorschlagsrecht einfordern kann – da sie für die geplante weitestgehende Abschaffung der Schuldenbremse im Grundgesetz auch künftig ja noch gebraucht wird. SPD und Grüne werden gegen einen prägenden Einfluß der Linkspartei ohnehin nicht viel einzuwenden haben, sie bilden mit ihr ja ohnehin schon eine „Applauskoalition“. Der Union wird übrigens jetzt schon mitgeteilt, sie schulde der vereinigten Linken eine symbolische Bußhandlung dafür, dass Saskia Ludwig im Ausland mit Alice Weidel kurz gesprochen haben soll…

Im September wird dann Andreas Fischer-Lescano als neuer Kandidat für das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen. Das Problem ist aber, dass das ganze System nicht mehr zu den gegenwärtigen Verhältnissen passt – und dass es so ganz und gar nicht dem Grundgesetz entspricht, die Opposition, die bei 25 Prozent steht, von jeglichem Einfluß auf die Richterauswahl auszuschließen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”