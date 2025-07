Vom Rentenretter zum Rentenbettler

Moralische Verkehrung, ökonomische Wirklichkeitsverweigerung, stille Rache der Demographie: Die „offene Gesellschaft“ entrechtet zunehmend ihre alten Leistungsträger, um ihre eigenen Illusionen zu retten. 2015 war das Jahr der großen Erzählung; damals feierte sich Deutschland erstmals wieder in moralischer Selbstüberhöhung. Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ wurde nicht als temporärer Ausnahmezustand, sondern als verheißungsvolle Chance auf eine gesellschaftliche Frischzellenkur inszeniert: Junge Männer, so hieß es, kämen nicht nur, um vor Krieg und Verfolgung zu fliehen, sondern eilten der alternden deutschen Gesellschaft zu Hilfe – tatkräftig, arbeitswillig, integrationsbereit. Die Parole lautete: „Diese Menschen retten unsere Rente.“ Politiker, Ökonomen und Journalisten warben unisono für eine Zukunftsvision, in der humanitäre Großzügigkeit mit fiskalischem Nutzen verschmilzt. Migration (gemeint war: quantitativ beliebige, keine qualifizierte), so versprach man, sei nicht nur moralisch geboten, sondern demographisch und ökonomisch notwendig.

Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), erklärte 2016 im Interview mit der “Wirtschaftswoche”: „Von den über eine Million Flüchtlingen, die gekommen sind, haben wir in einigen Jahren über zwei Drittel in Arbeit oder Ausbildung, davon bin ich überzeugt.“ Die Bertelsmann-Stiftung untermauerte dies mit Modellrechnungen, die eine langfristige fiskalische Entlastung durch Zuwanderung prophezeiten. In der “Zeit” hieß es beschwörend: „Wer, wenn nicht sie?“ – gemeint waren junge syrische Männer als Hoffnungsträger für unser Rentensystem. Und Andrea Nahles, damals SPD-Ministerin für Arbeit und Soziales, bekräftigte im ZDF: „Diese Menschen sind jung und motiviert, sie können in unseren Arbeitsmarkt integriert werden und damit einen wichtigen Beitrag zur Rentenstabilität leisten.“ Die Medien stimmten unisono ein: „Deutschland profitiert langfristig von der Flüchtlingszuwanderung“, hieß es in der “Süddeutschen Zeitung” (SZ) apodiktisch; „Migration sichert unsere Rente“ im Spiegel. Die Botschaft war klar: Migration war kein Problem, sondern – laut ”Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) – ein „humanitärer Glücksfall“. Doch die Realität holte die Vision bald ein: Der Bundesrechnungshof bezifferte die jährlichen Kosten der Migration für Unterkunft, Bildung, Gesundheit und Soziales zuletzt auf rund 60 Milliarden Euro. Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium stellte ernüchtert fest, dass „die strukturelle Wirkung der Migration auf den Arbeitsmarkt bislang unterdurchschnittlich geblieben ist“. Ifo-Chef Clemens Fuest resümierte in der FAZ: „Der Rückgang des Erwerbspersonenpo-tenzials kann nicht durch Migration kompensiert werden – es braucht realistische Rentenre-formen, auch über die Lebensarbeitszeit“. Die „Rentenretter“ retteten niemanden.

Vom Rückgrat der Wirtschaft zum Kostenfaktor

Zehn Jahre später hat sich die Vision in ihr Gegenteil verkehrt. Die Erzählung ist gekippt. Statt von einer „Zuwanderungs-“ oder “Integrationsdividende“ spricht man nun von „demographischen Herausforderungen“. Die Lösung? Ein „Boomer-Soli“, eine zehnprozentige Solidaritätsabgabe auf Alterseinkünfte oberhalb eines Freibetrags von rund 1.000 Euro monatlich, wie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vorgeschlagen – dem Institut, dessen Präsident vor neun Jahren euphorisch orakelt hatte, die Flüchtlinge würden die Renten der Boomer zahlen. Daraus wurde nichts, stattdessen sollen sie nun selbst in die Tasche greifen. Stefan Bach, Steuerexperte des DIW, betont: „Ein Boomer-Soli kann helfen, für Ausgleich zu sorgen.“ Man spricht nun also nicht nur von flexiblen Renteneintritten, sondern auch von verpflichtenden Sozialdiensten für Senioren, jener Generation, die mit Fleiß, Disziplin und Steuerlasten das Fundament dieses Landes gelegt hat. Die Babyboomer, einst als Rückgrat der Wirtschaft gefeiert, werden nun als Kostenfaktor stigmatisiert. Was als moralische Erhabenheit begann, endet in einem offenen Angriff auf die letzte stabile Trägerschicht dieses Landes. Viele Medien griffen den Vorschlag auf, mit Meinungen von nüchternem Verständnis bis harscher Kritik. “Focus”-Experte Jochen Pimpertz etwa warnte vor Fehlanreizen, etwa wenn Kapitaleinkünfte ausgespart blieben.

Parallel dazu sorgt Jugend- und Sozialforscher Klaus Hurrelmann für Aufruhr: Im “Spiegel” forderte er einen verpflichtenden Sozialdienst für Senioren „am Ende des Arbeitslebens“, da viele „plötzlich nur noch Privat- und Urlaubsmenschen“ seien. Er argumentiert, ein Dienst für Pflegebedürftige oder sozial isolierte Menschen könne die gesellschaftliche Schieflage lindern, da junge Menschen bereits die Last der Renten und Staatsschulden trügen. Politiker aller etablierten Parteien – außer der AfD – treiben die Debatte voran. Hubertus Heil (SPD) sprach in der “Frankfurter Rundschau” von „flexiblen Übergängen und neuen Formen der Mitverantwortung im Alter“. Grünen-Chefin Ricarda Lang betonte im “Deutschlandfunk” (DLF): „Es ist ein Zeichen gesellschaftlicher Solidarität, wenn fitte Seniorinnen und Senioren sich weiter engagieren.“ Die Linken-Politikerin Kathrin Vogler ging in der “taz” noch weiter und forderte einen „verpflichtenden Gesellschaftsdienst für wohlhabende ältere Menschen“, um „die Schieflage zwischen Generationen auszugleichen“. Selbst die CDU signalisiert Zustimmung; Carsten Linnemann erklärte im DLF: „Es kann nicht sein, dass Menschen mit 63 aufhören zu arbeiten, während unser Land unter dem Druck des Fachkräftemangels altert.“ FDP-Vize Johannes Vogel forderte im Handelsblatt eine „neue Rentenkultur“, die „nicht auf starre Altersgrenzen, sondern auf Selbstverantwortung“ setzt. Allein die AfD stellt sich quer; ihr sozialpolitischer Sprecher René Springer erklärte im Bundestag: „Die Generation, die dieses Land aufgebaut hat, wird nun zur Kasse gebeten – nicht weil sie es verdient hätte, sondern weil sich der Staat mit der sogenannten Integrationsrendite verkalkuliert hat.“ Springer nannte den Sozialdienst für Senioren eine „Entwürdigung der Lebensleistung“.

Schleichende Enteignung

Tatsächlich verletzen die Vorschläge zunächst fundamentale Rechtsprinzipien. Artikel 3, Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) lautet: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Doch wie kann von Gleichheit die Rede sein, wenn eine Alterskohorte allein wegen ihres Geburtsdatums pauschal als Kostenfaktor stigmatisiert wird? Ein verpflichtender Sozialdienst für Senioren verstößt gegen die Verhältnismäßigkeit und kollidiert mit dem Verbot der Altersdiskriminierung nach Paragraph 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Er greift in die Berufsfreiheit (Artikel 12 GG) und die persönliche Entfaltungsfreiheit (Artikel 2 GG) ein, da er nicht auf individuelle Leistungsfähigkeit, sondern auf biologische Merkmale zielt. Eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters ohne angemessene Übergangsregelungen wäre eine schleichende Enteignung durch Zeit – und eine faktische Verletzung des Eigentumsrechts (Artikel 14 GG).

Die Idee, ältere Menschen zur „gesellschaftlichen Nützlichkeit“ zu verpflichten, ist kein Novum. Im Nationalsozialismus sprach man vom „Ehrendienst“ an der Volksgemeinschaft. In der DDR wurden Rentnerinnen zur „sozialistischen Aufbauarbeit“ herangezogen. 1944 führte das NS-Regime eine „Hilfsdienstpflicht“ für ältere Männer ein, begründet mit dem „Kampf gegen den Zusammenbruch“. Was heute als „gesellschaftliche Teilhabe“ vermarktet wird, trägt bei näherer Betrachtung die Züge aller Zwangskollektive, die mit moralischem Pathos autoritäre Übergriffe legitimierten. Geschichte wiederholt sich nicht – aber sie reimt sich. Die Medien haben ihren Kurswechsel nur zögerlich vollzogen, mit intellektuellem Schamgefühl. 2015 titelten sie euphorisch: „Deutschland profitiert von der Flüchtlingswelle“ (FAZ) oder „Wer, wenn nicht sie?“ (SZ). Zehn Jahre später lauten die Überschriften reservierter: „Boomer-Soli – ein Tabubruch?“ (Zeit) oder „Pflichtjahr für Rentner?“ (Tagesspiegel). Gabor Steingart nannte das Projekt in seinem “Morning Briefing” ein „Rückzugsgefecht einer politischen Klasse, die sich im Zuwanderungskalkül vergaloppiert hat“. Doch die ideologischen Ursachen der Schieflage bleiben unbenannt. Die mediale Elite, die 2015 in der ersten Reihe des Moraltheaters saß, schweigt nun, da die Rechnung präsentiert wird. “Ein Land, das über Sonderabgaben für seine eigenen Rentner nachdenken muss, um die Rente noch irgendwie zu finanzieren, kann sich Sozialleistungen wie das Bürgergeld für Ausländer nicht mehr leisten”, meint Julian Reichelt auf “Nius”. “Die größtmögliche Einsparung beim Bürgergeld ist, Ausländer, die von Bürgergeld leben, abzuschieben und nicht weiter zu alimentieren. Es gibt kein Recht auf illegale Einreise in unser Sozialsystem, schon gar nicht, wenn offenkundig nicht mehr genug Geld für die da ist, die einbezahlt haben. Jeder vernünftige Mensch versteht das.” Dazu allerdings müsste aus dem Asylantragsgesetz wieder ein Asylgesetz werden.

Angriff auf das bürgerliche Selbst

Der Ruhestand ist kein Luxus, sondern der verdiente Lohn für ein Lebenswerk. Wer ihn durch Zwangsdienste, Kürzungen oder moralische Delegitimierung zur Disposition stellt, greift den Kern bürgerlicher Selbstachtung an: das Recht auf Ernte nach jahrzehntelanger Saat. Die Babyboomer, die dieses Land aufgebaut, Steuern gezahlt und Kinder großgezogen haben, werden nun als „demographische Belastung“ entwürdigt. Gleichzeitig werden Millionen alimentierter Neubürger zu „zukünftigen Leistungsträgern“ verklärt. Diese moralische Umkehrung offenbart die tiefe Verachtung der globalistischen Moderne für das eigene Volk. Der deutsche Rentner, einst Sinnbild des Fleißes, wird zum Rentenbettler degradiert. Der deutsche Sozialstaat ist nicht zu teuer – er ist falsch verteilt. Die Milliarden, die in integrationspolitische Experimente flossen, fehlen nun bei den Renten. Die offenen Grenzen der Vergangenheit erzeugen heute geschlossene Konten bei den Alten. Die „offene Gesellschaft“, die sich einst in moralischer Überlegenheit sonnte, muss nun ihre Illusionen durch Umverteilung stützen. Der „Boomer-Soli“ und die Idee eines Pflichtdienstes sind keine Visionen, sondern ein verzweifeltes Rückzugsgefecht einer politischen Klasse, die sich im Zuwanderungskalkül verrechnet hat.

Das findet inzwischen sogar Dieter Bohlen: „Kissenfurzer, die noch nie etwas zustande gekriegt haben“, schoss er Mitte Juli scharf gegen CDU-Kanzler Merz und die SPD auf dem YouTube-Kanal “Benu Solutions”; auf die Frage, was passieren müsse, damit er Deutschland verlasse, antwortete der 71jährige: “Wenn die Steuern noch viel höher werden, wenn so Substanzsteuern kommen, Vermögenssteuer zum Beispiel.”Er zahle aktuell fast 50 Prozent an Steuern. Wenn da noch mehr käme, wisse er nicht: “Warum soll ich mir das gefallen lassen?” Wenn er in Dubai sei, sehe er, dass sich viele Menschen dort Immobilien kauften, “damit sie die Möglichkeit haben, sofort hier abzuhauen”. Und Michael Klonowsky bringt die Causa in seiner unnachahmlichen Art auf den Punkt. “Es ist nicht wahr, dass das Geld für die Rente fehlt, weshalb jetzt die Boomer-Renten stärker besteuert werden sollen”, äußert er sarkastisch: “Das Geld ist nur woanders. Es verbrennt in der Ukraine. Es klimpert in den Taschen der Windradbarone. Es steckt in Radwegen in Peru und Gender-Projekten in Schwarzafrika. Es fließt in die medizinische Versorgung der Ortskräfte. Es verbirgt sich hinter 551 nicht beantworteten Fragen. Und ein bisschen steckt sogar im Make-up von Annalena.” Nein, die Rentenlüge von 2015 war kein Rechenfehler, sondern ein Willensakt. Die Strategie war einfach: Erst belügt man die Bevölkerung mit moralischen Versprechen („Flüchtlinge retten die Rente“), dann ersetzt man die Realität durch Programme („Integration durch Arbeit“) – und schließlich verdreht man die Schuldachse („Boomer sind das Problem“). Doch jedes Kartenhaus fällt – früher oder später. Die Frage ist nicht mehr, wer die Rente rettet. Die Frage ist: Wann wird der letzte Leistungsträger aus diesem System ausbrechen?