Vom Stahlgipfel zum Klimagipfel: Merz, der rastlose Kanzler der grünen Industriezerstörung

Gestern war es genau ein Jahr her, dass die Ampel-Regierung an ihr vorzeitiges, aber immer noch viel zu spätes Ende kam; danach begann das Siechtum ohne die dann verdientermaßen trotzdem aus dem Bundestag geflogene FDP. Wer nun, im November 2025, Bundeskanzler Friedrich Merz zuhörte, wie er nach seinem vollmundigen „Stahlgipfel“ im Kanzleramt vor die Presse trat, fühlte sich jedoch frappierend in die Zeit von Wirtschaftszerstörungsminister Robert Habeck zurückversetzt respektive dem drängte sich die Frage auf, worin denn irgendein Unterschied zwischen dieser linksgrünen Regierung und der letzten besteht. Die Stahlindustrie sieht Merz zwar richtigerweise in einer „existenzbedrohenden Krise“, doch statt die Ursachen dafür zu beseitigen – abnorme Energiekosten und dann auch noch die selbstzerstörerische CO2-Bepreisung –, um so wieder Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, fällt ihm nichts anderes ein, als die moribunde Branche an den Tropf des Staates zu hängen, der sie kaputtgemacht hat.

So kündigte Merz an, sich bei der EU dafür einsetzen zu wollen, dass dem “Wunsch der Industrievertreter” entsprochen werde, europäischen und auch deutschen Stahl zu fördern. Diese Förderung wäre jedoch nur eine notgedrungene akute Überlebenslösung, aber kein dauerhaltiger Ausweg als er Krise. Merz dämmert wohl selbst, dass dies reiner Sozialismus ist, doch er hat seinen Frieden offenbar damit gemacht: Zwar habe er sich stets für offene Märkte und fairen Wettbewerb eingesetzt, doch spätestens mit den von den USA verhängten Zöllen hätten sich “die Gegebenheiten geändert”. Die “Zeiten offener Märkte und fairen Handels” seien vorbei, verkündete der Kanzler allen Ernstes – deshalb müssten Deutschland und die EU die eigenen Märkte und die eigenen Hersteller schützen, also zum Protektionismus übergehen. Daher will die Bundesregierung sich bei der EU unter anderem auch für höhere Zölle auf Stahl aus China einsetzen. Das alles lässt schon tief blicken.

Prädikat: Nicht lebensfähig

Zwar sprach sich Merz auch dafür aus, dass es natürlich eine Absenkung der Energiepreise brauche, weil insbesondere die Stahlindustrie ohne eine wettbewerbsfähige Stromkosten nicht lebensfähig sei. Man könnte meinen, hier spricht ein Analyst oder Wirtschaftsjournalist – und nicht der Regierungschef dieses Landes und Inhaber der grundgesetzlich definierten Richtlinienkompetenz. Wenn dies einer tun könnte und müsste, dann ist es Merz – aber er kann eben nicht in seiner selbstgewählten babylonischen Gefangenheit der SPD, weshalb er auch nur ein Marionettenkanzler linker Interessen ist. Dass es hier um das wirtschaftliche Überleben Deutschlands geht und um das Schicksal der nach der bereits weitgehend zerstörten Automobilindustrie zweiten Schlüsselindustrie dieses Landes, und damit um unzählige Unternehmen, Arbeitnehmern und ihren Familien, nimmt der historische Wählertäuscher im Kanzleramt zynisch in Kauf, um sich weiter an der (Ohn-)Macht zu halten.

Obwohl er weiß, dass die hohen Energiepreise kein Naturereignis sind, sondern durch den wahnwitzigen Atomausstieg und die ganze deutsche „Energiewende“ völlig unnötigerweise herbeigeführt wurden, lässt dieser Kanzler Atomkraftwerke sprengen, macht Deutschland von überteuertem Flüssiggas abhängig und setzt den abenteuerlichen Schwindel des Wind- und Solarausbaus fort. Auch hält er daran fest, einen Industriestrompreis einzuführen – ebenfalls eine alte Kamelle Habecks. Ein Ende der von diesem eingeleiteten, völlig illusorischen Umstellung auf eine “grüne Stahlproduktion” kündigte Merz bezeichnenderweise nicht an und will – wie es ihm von Klingbeil und der überall fest installierten grünen Transformationslobby diktiert wird – an dieser Chimäre festhalten.

Politische Bankrotterklärung

Dabei weiß jeder: Die Krise der deutschen Industrie ist ausschließlich politisch verursacht – und hat weder etwas mit den Weltmärkten noch mit den erst kürzlich eingeführten Schutzzöllen Trumps zu tun. All das kann, will und darf Merz aber nicht eingestehen. Stattdessen will er nun Industrien, die von seiner eigenen Politik zerstört wurden (und weiterhin werden), mit Subventionen am Leben erhalten werden und andere gezwungen werden, deren nicht marktfähige Produkte zu kaufen. Dies ist eine weitere Bankrotterklärung dieses Kanzlers.

„Nius“-Chefredakteur Julian Reichelt brachte es in seinem Kommentar um “Stahlgipfel” auf den Punkt: „Friedrich Merz hat auf der heutigen Stahl-PK allen Ernstes angeregt, dass Staatskonzerne mit Steuergeld den durch grüne Klima-Ideologie nicht mehr wettbewerbsfähigen grünen Stahl kaufen sollen, dessen Produktion wir mit Steuergeld subventionieren. Im nächsten Schritt (…) sollen private Unternehmen mit Steuergeld motiviert werden, den überteuerten Stahl zu kaufen. Damit das alles überhaupt möglich ist, sollen die Strompreise mit Steuergeld subventioniert werden. Das ist geradezu die Definition von Planwirtschaft und Sozialismus. Danach ist er zum ‚Klima-Gipfel‘ geflogen. Es ist nur noch verrückt.“