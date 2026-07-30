Vom Systemkritiker zum Systemschmuser: Ein offener Brief an Didi Hallervorden

Lieber Didi! Was für eine verdammt wilde Achterbahnfahrt der Gefühle hast du deinen treuen Fans im letzten Jahr gegönnt! Wir hatten Tränen in den Augen – zuerst vor Lachen, dann vor Ergriffenheit und jetzt… nun ja, jetzt eher vor kollektivem Fremdschämen und akuter Verwirrung. Was ist bloß passiert? Wo ist der unbeugsame Rebell hin, der sich noch wie ein Fels in der Brandung gegen den Zeitgeist gestemmt hat?

Es war doch alles so schön übersichtlich. Da ziehst du Im April 2025 den Klassiker „Palim, Palim!“ aus der Mottenkiste, feuerst die alten Reizwörter mit „N“ und „Z“ ab und stellst dich unbeugsam gegen den woken Zeitgeist. Rassismusvorwürfe? Pustekuchen! Du hast den Empörungswellen getrotzt und der Welt erklärt, dass diese feinfühligen Schneeflöckchen einfach keine echte Satire verstehen. Wir nickten ehrfurchtsvoll: Endlich sagt’s mal einer!

Der kurze Frühling des Anarcho-Didi

Im Juni 2025 legst du dich dann direkt mit dem Kanzler an: Strafanzeige gegen Friedrich Merz wegen seiner Entgleisungen zum Gaza-Konflikt, Stichwort„Drecksarbeit“. Und Boris Pistorius bekommt für seine martialische Goebbelsche Wortwahl von der „Kriegstüchtigkeit“ auch gleich noch sein Fett weg.

Im Oktober 2025 setzt du ein Ein musikalisches Denkmal gegen die Kriegspolitik der Regierung unter Friedrich Merz. Mit schlappen 90 Jahren auf dem Buckel hast du den Finger so tief in die Wunde der Mächtigen gelegt, dass es im Kanzleramt gebrannt haben muss. Du warst der unerschrockene Volkstribun. Der archaische Typ des freien Geistes, der sich von niemandem vereinnahmen lässt. Ein echter Held des kleinen Mannes.

Die große Wende: Wenn der Umstürzler zum Wahlhelfer wird

Und heute? Spult man ein paar Monate zurück, reibt man sich entsetzt die Augen. Da steht er nun, unser Mutbürger a. D., Hand in Hand mit dem Establishment. Ausgerechnet du, der du die Regierenden noch eben als Kriegstreiber und Sprachverwirrte gegeißelt hast, machst jetzt Seit‘ an Seit‘ mit der CDU-Prominenz Wahlkampf. Du flanierst harmonisch mit Spitzenkandidat Sven Schulze durch Sachsen-Anhalt, um für genau die Truppe die Trommel zu rühren, die du monatelang durch den Kakao und sogar vor Gericht gezogen hast.

Das rhetorische Meisterstück: Erst den Machthabern die Leviten lesen – und ihnen kurz vor der Landtagswahl am 6. September als prominentes Maskottchen den Arsch retten. Das ist nicht nur Biegsamkeit, das ist olympiareife Akrobatik!

Eine Flasche vom Fritz für die eigene Fanbasis

Besonders pikant ist die feine Ironie des Schicksals: Ausgerechnet die Wählerschaft, die dich für deinen Kampf gegen die „woke Diktatur“ und deine Kritik am Regierungsapparat als Helden gefeiert hat, bekommt jetzt den digitalen Mittelfinger gezeigt. Du ziehst in den heiligen Krieg gegen die AfD und wirfst dich dafür brav der Altpartei an den Hals.

Klar, Haltung zeigen ist super. Aber erst das Establishment als Teufel an die Wand malen und sich dann als dessen Schutzengel aufschwingen? Das hat schon eine ganz besondere Note von „Palim, Palim! Ich hätte gerne eine Flasche vom Fritz!“

Was ist da los, Didi?

Ist es die Altersmilde? Ist dir die Höhenluft auf der moralischen Barrikade dünn geworden? Oder war die Sehnsucht nach einem warmen Händedruck aus den VIP-Logen der Landespolitik am Ende doch größer als der Drang zur Anarchie?

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Sag es uns! Denn im Moment sieht es leider ganz so aus, als hättest du nicht nur die Seiten gewechselt – sondern dich selbst gleich mit im Sonderangebot an das System verkauft. Honigmund macht eben doch nicht immer gesund.