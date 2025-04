Von allen guten Geistern verlassen? Hamed Abdel-Samad wechselt ins Lager der Israel-Verleumder

Hamed Abdel-Samad, bislang neben Ahmad Mansour und Imad Karim einer der profiliertesten und kenntnisreichsten Vertreter der intellektuellen und fundierten Islamkritik in Deutschland und erfolgreicher Autor, fällt aus der Rolle – und stößt viele seiner Anhänger vor den Kopf: Offenbar dominieren die “arabische DNA” und frühere Sozialisierung in ihm jedwede aufklärerischen Wesenszüge und trüben ihm den Blick auf historische Tatsachen und Kausalitäten; anders ist es jedenfalls nicht zu erklären, dass nun auch er von der linken Anti-Israel-Hysterie befallen ist. Zumindest deuten seine Kommentare auf Twitter zum Nahostkonflikt darauf hin. So ließ sich Abdel-Samad unter anderem zu dem Kommentar hinreißen: „Es gibt nur ein Wort, das das, was gerade in Gaza passiert genau beschreibt: Genozid. Schande über alle, die das unterstützen oder relativieren!“

Die Entgleisung, das völlig inflationär und vor allem propagandistisch gebrauchte monumentale Wort vom “Völkermord” ausgerechnet im Kontext eines Staates zu gebrauchen, der maßgeblich von den Überlebenden eines realen Völkermordes gegründet und aufgebaut wurde, lässt einen fassungslos zurück. Es hätte Abdel-Samad freigestanden (wobei auch dann Zweifel an seiner Objektivität angebracht gewesen wären), die israelische Militäraktion in Reaktion auf den bestialischen Massenmord der Hamas vom 7. Oktober 2023 als unverhältnismäßig, maßlos aus dem Ruder gelaufen oder sogar kriminell zu kritisieren.

Wording terroristischer Extremisten

Aber nein: Es muss auch bei ihm ein “Genozid” sein, womit sich dieser vermeintliche Renegat des politischen Islam exakt auf das Niveau und Wording jener dschihadistischen und terroristischen Extremisten begibt, vor deren Ausbreitung der ansonsten in Europa warnt. Dass Israel – vielleicht ja tatsächlich mit in ihrer Wirkung fragwürdigen Methoden – exakt den Abwehrkampf führt, der Europa noch bevorsteht, und mit aller Entschlossenheit gegen die Mächte der Finsternis vorgeht, die in Deutschland Abdel-Samads Leben bedrohen (weshalb er unter Polizeischutz leben muss), scheint er auszublenden.

Stattdessen stimmt er in den Chor der Israel-Hasser ein – und plappert Hamas-Hetze nach, indem er den sachlich falschen und völlig deplatzierten Begriff „Genozid“ verwendet. Es handelt sich dabei leider um keine im Affekt, unter emotionalen Eindrücken von Kriegsbildern oder spontan-unbedacht geäußerte Übertreibung, sondern eine Aussage mit klarem Kalkül: Denn nach wie vor er am Genozid-Vorwurf gegen Israel fest – und inszeniert sich neuerdings auch noch als standhafter Märtyrer für das freie Wort, indem er sich seiner Unabhängigkeit und seines „freien Kopfes“ rühmt. Bedauerlich, sehr bedauerlich, möchte man ihm zurufen – denn genau an diesem freien Kopf (respektive klaren Verstand) Abdel-Samads muss man leider zweifeln. Ja, man muss sich sogar generell fragen, wie ernsthaft sein Einsatz gegen den Islamismus überhaupt je zu nehmen war, wenn er nun auf eine derart schockierende Weise in die Gegenrichtung abkippt und faktische Apologetik für die schlimmsten Islamisten überhaupt betreibt – palästinensische Radikale, die das Existenzrecht Israels in exterminatorischer Entschlossenheit ablehnen und zur Koexistenz unfähig sind.

Irrweg beschritten

Tatsache ist und bleibt, dass Israel jedes Recht der Selbstverteidigung hat und sich gegen eine barbarische Mörderbande zur Wehr setzt, die über 1.000 seiner Bürger bestialisch abgeschlachtet hat und immer noch über 100 von ihnen in Geiselhaft hält. Die Hamas trägt tatsächlich und ganz unmittelbar die alleinige Schuld an dem, was in Gaza geschieht. Israel ist nicht aus Lust und Laune und schon gar nicht aus völkermörderischen Motiven dort einmarschiert, sondern allein als Reaktion auf den unaufhörlichen Hamas-Terror.

Auch im Gazastreifen selbst mehren sich die Proteste der Bevölkerung gegen die Terrororganisation – und diese reagiert darauf, indem sie Kritiker foltert, ermordet und dann in ihren Familien vor die Tür wirft. Vielleicht lastet Abdel-Samad diese palästinensischen Opfer der eigenen Soldateska ja ebenfalls Israel an? Es ist eine wohl nur tiefenpsychologisch zu erklärende Schande, dass dieser bislang renommierte und geschätzte Experte nun meint, diesen Irrweg beschreiten zu müssen. Seinen Kredit als unvoreingenommener und ernstzunehmender Warner vor den Auswüchsen des Islam hat der jedenfalls verspielt.