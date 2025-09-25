Von Bätzing bis Behnken: Die deutschen Kirchen sind von allen guten Geistern verlassen

Diejenigen, welche den Bestseller des früheren ZDF-Moderators Peter Hahne mit dem Titel „Ist das Euer Ernst?“ gelesen haben, werden sich noch an eine denkwürdige Aussage darin erinnern: Ihn hätten, so Hahne, von ihm besuchte protestantische Gottesdienste und die dort getätigten Verlautbarungen und Predigten zunehmend an das Vokabular eines Grünen-Parteitags erinnert. So weit, so gut; heute könnte Hahne diese Feststellung konfessionsübergreifend erweitern – denn im amtierenden Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, dem Limburger Bischof Georg Bätzing, lässt sich inzwischen derselbe ideologisch gesteuerte, linksgrün-faschistoide Bullshit erkennen, der von seinen protestantischen Brüder und Schwestern schon lange in zunehmend höheren Dosen unters Volk gestreut wird. Befinden sich die Kleriker beider Konfessionen mit ihren woken Zeitgeistkapriolen nicht schon lange im Clinch mit der christlichen Lehre und ihren Glaubenssätzen

Irgendwie muss in Bätzings Bistum Limburg der Wurm drin sein – denn auf den Skandalbischof Franz-Peter Tebartz-van Elst folgte mit Georg Bätzing einer, der dieser Diözese ebenso wenig zur Ehre gereicht wie sein verschwenderischer Pracht huldigender Vorgänger. Bätzings primäres Ziel besteht offenbar darin, aus der katholischen Kirche eine neue, antikatholische Gender-Kirche zu formen. Immerhin hat er es in vergleichsweise kurzer Zeit geschafft, aus dem Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz eine linksgrüne Agitationszelle zu formen und einen bedenklichen, aus mancher Sicht satanischen Ungeist aus der Taufe zu heben Nachfolgend in Kürze lediglich eine Kurzzusammenfassung des Repertoires von Maßnahmen, mit der Bätzing seiner katholischen Kirche ein wokes Korsett überzustülpen versucht, das Vergleiche mit den Protestanten nicht im Geringsten zu scheuen braucht.

Handeln nach der eigenen Agenda

Dieser Bischof…

erließ unmittelbar nach dem Tod von Papst Franziskus ein Dokument zur Handreichung und Segnung (und damit volken Anerkennung) aller möglichen alternativen Partnerschaftsformen;

führte in seinem Bistum kürzlich die Gender-Sprache ein;

erließ bereits schon zuvor die sogenannten „Leitlinien sexualpädagogischer Kompetenz im Pastoral“, ein lupenreines Gender-Pamphlet;

forderte, während der CSD- und Homosexuellen-Paraden die Regenbogenfahne über dem Berliner Reichstag zu hissen und unterstrich damit nachdrücklich seine Absicht, die Gender-Ideologie zur Staatsdoktrin des bunten Deutschlands zu machen;

setzte anstelle der Kernthesen des sogenannten “Synodalen Wegs”, in welchen es vorgeblich um die Überwindung der Missbrauchskrise ging, die Gender-Agenda im Sinne seiner „Limburger Thesen“ an oberste Stelle;

setzt sich kaltschnäuzig über die Tatsache hinweg, dass die meisten Deutschen und erst recht eine Mehrheit der Katholiken sowohl Gender-Sprache als auch Gender-Ideologie ablehnen;

schert sich nicht im Geringsten darum, dass die Gender-Ideologie von Papst Benedikt XVI. und danach sogar sogar vom “linken Papst” Franziskus I. scharf verurteilt wurde (Benedikt XVI. bezeichnete den Genderwahn gar als eine „anthropologische Revolution“, was Bätzing wohl völlig anders sieht);

handelt vollständig nach der von ihm eigens postulierten Agenda und unterstreicht damit seinen Anspruch, Sektenführer seiner eigenen Gender-Kirche zu sein;

kritisierte, dass im Koalitionsvertrag 2025 der “Beitrag der hier lebenden Muslime” keine entsprechende Würdigung fand (an welchen Beitrag er wohl denken mag? Die aus dem Nahen Osten durch den „Islamischen Staat“ vertriebenen und verfolgten christlichen Glaubensbrüder scheinen ihn hingegen nicht zu kümmern).

Speichelleckende Anbiederung beim linksgrün-faschistoiden Mainstream

Damit dürfte sonnenklar sein, dass es sich bei Georg Bätzing um einen in den ideologischen Fesseln linksgrünen Gedankenguts erstarrten Verblendungskünstler handelt, der ganz im Sinne seiner kulturmarxistischen Hirngespinsten zuneigenden Klientel sämtliche Wertmaßstäbe und bewährten Formen menschlichen Zusammenlebens mit Füßen tritt und sie durch eine tsunamiartige Woge widernatürlicher woher, „alternativer“ Lebensformen zu ersetzen trachtet. Dass es sich bei sämtlichen auf diesem Planeten beheimateten Lebewesen um zweigeschlechtliche Spezies handelt, anders als von der ideologisch verseuchten Gender- und LGBTIQ-Bewegung gesehen, lässt sich indes nicht nur der Bibel, sondern auch jedem biologischen Lehrbuch entnehmen. Dazu bedarf es weder der Lehren eines Georg Bätzing noch der Indoktrination durch Ikonen des “Wokeism“ und Gender-Unsinns à la John Money, Judith Butler et al..

Am 22. April 2025 stellte ich in einem Artikel hier auf Ansage! meine “Fragen eines Abtrünnigen an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz”. Seither drängten sich noch ein paar weitere Fragen an eben diesen Herrn auf. Wo war der gute Bischof Bätzing etwa, als es galt, den lebensfeindlichen und unchristlichen Gedanken der Skandal-Juristin Frauke Brosius-Gersdorf hinsichtlich einer Abtreibung bis unmittelbar vor der Geburt Paroli zu bieten? Und wo war Bätzing, als sich der CDU-Skandalkanzler und Jahrtausendlügner Friedrich Merz am 9. Juli im Bundestag offen zu diesen auf das Lebensrecht Ungeborener spuckenden Ansichten dieser Richterkandidatin bekannte? Hat dieser christliche Oberhirte damit nicht eklatant gegen das göttliche Recht auf Leben verstoßen, mehr noch: Biedert sich Bätzing nicht schon seit geraumer Zeit in speichelleckender Weise dem linksgrün-faschistoiden Mainstream an?

Wolf im Schafspelz

Es ist nicht überraschend, dass dieser Wolf im Schafspelz natürlich auch alles Erdenkliche versucht, um just jene Gruppen zu diffamieren und aus der Gesellschaft auszuschließen, die sich mit Macht für das Leben und die Demokratie einsetzen, namentlich die einzige Realopposition in Deutschland ( Parallelen zur unterwürfigen Praxis der katholischen Kirche während des NS-Regimes wären natürlich rein zufällig): Anfang dieser Woche distanzierte sich Bätzing erneut namens der Deutschen Bischofskonferenz von der AfD und rief dazu auf, sie nicht zu wählen; eine neuerliche ebenso demokratieverachtende wie deplatzierte, ganz und gar unchristliche Einmischung eines Kirchenvertreters in die freie Wahlentscheidung und weltliche Politik, mit der dieser Bischof abermals einen beträchtlichen Teil seiner eigenen Gläubigen ausgrenzt und diffamiert.

Meiner Ansicht nach ist Georg Bätzing ein Überzeugungstäter, der in eklatantester Weise gegen die kirchliche Lehre verstößt, die er eigentlich von Amts wegen vertreten sollte. Dieser Bischof ist – erst recht an der Spitze aller deutschen Katholiken – völlig untragbar und sollte nicht nur aus seinen kirchlichen Ämtern, sondern auch aus der katholischen Kirche ausgeschlossen werden. Denn Bätzing wusste sehr wohl, was er tat, wenngleich der von ihm verzapfe Unsinn nicht allein auf seinem Mist gewachsen sein kann. Ohne Rückendeckung seines eigenen Klerus und weiterer einflussreicher Kirchenoberen bis hin zur Römischen Kurie sind solche Entgleisungen und Anbiederungen an einen linken Zersetzungskult schlechterdings nicht vorstellbar. Deshalb sollte er auch einmal die Namen der im Hintergrund wirkenden, global tätigen, jedoch keineswegs das Wohl der Menschen im Schilde führenden Organisationen aussprechen, denen er mutmaßlich als Sprachrohr dient.

Hass-Pastorin Annette Behnken: Das evangelische Pendant

Man könnte annehmen, dass Bätzings katholischer Selbstoffenbarungskurs die weltanschaulichen Eskapaden der linksgrünen EKD in den Schatten stellt, doch diese machte jüngst wieder Boden wett und schloss in puncto linksgrün-radikaler Menschenfeindlichkeit gerade erst auf – in Form der unfassbaren verbalen Entgleisungen der Hannoveraner Pastorin Annette Behnken zum ermordeten Charlie Kirk in ihrem jüngsten ARD-“Wort zum Sonntag”. Den Namen Gottes in einer Sendung, welche ursprünglich einmal am Übergang zur neuen Woche Menschen Zuversicht und Freude vermitteln sollte, missbrauchte Behnken mit einer schändlichen, die Würde des Verstorbenen auf übelste Weise mit Füßen tretenden Rhetorik, dass selbst für ARD-Verhältnisse neue Minusmaßstäbe setzte. Die EKD sollte sich nach diesem Vorfall dreimal überlegen, ob sie diese Hasspredigerin nicht unverzüglich für alle Zukunft jedes kirchlichen Amtes enthebt oder sogar vollends aus der evangelischen Kirche ausschließt. Wäre ich noch Mitglied dieser Kirche und nicht bereits am 4. September 2017 ausgetreten (in Reaktion auf die damals schon seit zwei Jahren anhaltende kirchliche “Willkommenskultur” zugunsten der größten Feinde des Christen- und Judentums), würde ich meinen Kirchenaustritt spätestens jetzt vollziehen.

Doch in diesem Staat, wo das Konkordat zwischen Politik und Kirche nicht nur staatsrechtlich-vertraglich kodifiziert, sondern auch ideologisch täglich deutlicher vorgelebt wird, sind Konsequenzen weder für Behnken noch für Bätzing nicht zu erwarten. Der Bischof wird wie ein hoher Beamter, anders als das klerikale Fußvolk, nicht aus Kirchensteuermitteln bezahlt, sondern von Steuern, die auch Bürgern, die keiner konfessionellen Gruppe angehören, abgepresst werden – und Behnken wird bei ÖRR-Stammzuschauern wie auch in ihrer eigenen evangelischen Blase vermutlich bejubelt für ihre “Courage”, blanke Menschenverachtung in fromme Worthülsen zu kleiden. Der einzige Trost ist die Gewissheit, dass sowohl Bätzings ideologische Ausfälle als auch die Hetze der Pastorin Behnke eine weitere, merkliche Welle an Kirchenaustritten hervorrufen werden. Es wird sich zeigen, wie lange die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland bei ihrem Absturz in die Bedeutungslosigkeit noch an ihren linksgrünen, islamophilen und selbstzerstörerischen Botschaften festhalten, bis ihnen dämmert, welchem Hexensabbat sie sich hier verschrieben haben. Jesus würde vermutlich sagen: Eher wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als ein Georg Bätzing oder eine Annette Behnken in die Ewige Seligkeit.