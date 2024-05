Von Böhmermann diffamiert, von Faeser gefeuert: Ex-BSI-Chef Schönbohm verklagt das ZDF

Am kommenden Donnerstag findet vor dem Münchner Landgericht ein Prozess statt, bei dem die Schadenersatzklage des ehemaligen Spitzenbeamten Arne Schönbohm gegen das ZDF verhandelt wird. Dies kommt zwar bei weitem zu spät, um seinen systematisch zerstörten Ruf und seine Karriere retten zu können, verschafft ihm vielleicht aber doch etwas Gerechtigkeit. Der linksradikale Hetzer Jan Böhmermann, der im ZDF auf Kosten der Zwangsgebührenzahler in völliger Narrenfreiheit sein Unwesen treiben darf, hatte 2022 mit glatten Lügen über angebliche Verbindungen Schönbohms zum russischen Geheimdienst über den Verein Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. dessen Entlassung als Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) durch Innenministerin Nancy Faeser erwirkt.

Die Intrige erfolgte offenbar im engen Zusammenspiel zwischen Böhmermanns Redaktion und dem Innenministerium. Der fachlich rundum fähige, aber eben konservative und daher für die Regierung untragbare Schönbohm war der linksextremen Faeser schon lange ein Dorn im Auge gewesen; da kamen ihr Böhmermanns Verleumdungen gerade recht. Von Anfang an war ihr Bundesinnenministerium (BMI) daher in die Lügenkampagne involviert, wie mehrere E-Mails von September 2022 beweisen. Obwohl das BMI Informationen an das ZDF geschickt hatte, aus denen eindeutig hervorging, dass Schönbohm mit ausdrücklicher Genehmigung des Ministeriums an einer Veranstaltung des Cyber-Vereins teilgenommen hatte, unterschlag Böhmermann diese Tatsache und konstruierte eine angeblich gefährliche Nähe Schönbohms zu dem Verein.

Faeser müsste auch hier sofort entlassen werden

Der Rest lief so ehr- und charakterlos ab wie alles in dieser Bundesregierung, seit dort Extremisten und ideologische Aktivisten am Ruder sind: Das BMI stellte sich zunächst vor Schönbohm. Dann erkannte man aber offenbar listig die Gelegenheit, die sich aus Böhmermanns Verleumdungen ergab – und bekundete urplötzlich die Absicht, den gegen Schönbohm erhobenen “Vorwürfen” nachzugehen, obwohl man von Beginn an wusste, dass diese haltlos waren. Wenige Tage nach der Böhmermann-Sendung vom 7. Oktober 2022 dann wurde Schönbohm seines Amtes enthoben – weil man (angeblich noch aus mehreren weiteren Gründen) mit dessen untadeliger Amtsführung zufrieden gewesen sei.

Vieles deutet darauf hin, dass man in Faesers Ministerium – und mit deren Wissen – die Chance sah, einen Beamten, der nicht auf Linie war, loszuwerden und sich dabei der erwiesenen Lügen eines linksradikalen Demagogen auf der Payroll des Zwangsgebührenfernsehens bediente. Schon allein dafür müsste Faeser umgehend entlassen werden oder zurücktreten – und früher, als in diesem Deutschland die Uhren noch normal tickten, wäre dies auch sofort geschehen (abgesehen davon, dass damals weder Figuren wie Faeser noch Böhmermann je in die Positionen gelangt wären, wo sie heute unermesslichen Schaden anrichten dürfen). Im „besten Deutschland aller Zeiten“ jedoch gilt das nicht mehr: Ob Antifa-Innenministerin, lobbygesteuerter Klimaminister oder undiplomatische Fremdscham-Außenministerin: Hier klebt jeder an seinem Stuhl, egal wie viel Mist er baut und wie sehr er das schwinden Vertrauen in die Politik insgesamt weiter beschädigt.