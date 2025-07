Von den Leiden eines Bahnreisenden der Deutschen Bahn AG: Ein Tatsachenbericht

Vielen Leserinnen und Lesern dürfte der Klassiker Johann Wolfgang von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ (zumindest dem Namen nach) bekannt sein, dessen Erstausgabe zur Leipziger Buchmesse von 1774 erschien. Manche dürften ihn auch im Deutschunterricht des Gymnasiums gelesen haben. Dass menschliche Leiden in ganz anderer Form 250 Jahre später durch die Deutsche Bahn verursacht werden – wer hätte das gedacht; doch leider ist dem so. An jedem Tag, den Gott werden lässt, wird Millionen Nutzern der Bahn frech in Erinnerung gerufen, dass es sich bei diesem Staatskonzern um ein über viele Jahren hinweg kaputtgespartes, marodes Unternehmen handelt – falls sie sich dessen immer noch nicht bewusst sein mögen. Wer jedoch trotzdem der Illusion nachhängt, dass sich an diesem Zustand innerhalb eines nur halbwegs überschaubaren Zeitraums jemals etwas ändern könnte, dürfte sich im Lande Utopia wiederfinden.

Denn die Bahn ist gewissermaßen ein Spiegelbild Deutschlands insgesamt. So sehr und schier unfassbar wurde sie von einer verantwortungslosen, unfähigen und wenig bildungsaffinen Klasse von Politikern des „Systems“ heruntergewirtschaftet, dass man geneigt ist, die Worte Trappatonis aus seiner mittlerweile kultverdächtigen Wut-Rede 1998 zu paraphrasieren: „Die Bahn hat fertig“ – oder, in dessen wunderschöner Muttersprache, „La ferrovia tedesca ha finito“.

Tragödie in drei Akten

Lassen Sie mich nun zum jüngsten von mir persönlich erlebten Bahn-Super-GAU kommen. Es handelt sich um eine Tragödie in drei Akten:

Akt 1 am 3. Juni 2025: Fahrkartenkauf für eine Fahrt nach Spittal / Millstätter See in Kärnten am 22. Juni – und große Vorfreude, eine stressfreie Bahnfahrt genießen zu dürfen;

Akt 2 am 20. Juni 2025: die erste ernüchternde Mitteilung per E-Mail, dass die Rückfahrt am 29. Juni nicht stattfinden kann und ich mich nach Alternativen umsehen sollte (was ich auch getan hätte, wenn nicht die in Akt 3 beschriebenen Vorkommnisse eingetreten wären);

Akt 3 am 22. Juni: 20 Minuten vor Verlassen des Hauses in Richtung Hauptbahnhof Freiburg Eingang der zweiten, noch mehr ernüchternden und geradezu niederschmetternden Mitteilung per E-Mail, dass auch die Hinfahrt nicht stattfinden wird.

Da die Beherbergungsgebühr bereits bezahlt war (andernfalls hätte ich telefonisch abgesagt und den Urlaub komplett storniert), blieb mir nun nichts anderes übrig, als mich mit dem Auto bei 30 bis 35 Grad Außentemperatur zum rund 650 Kilometer entfernten Zielort durchzuquälen, was dank Staus geschlagene zehn Stunden dauerte. Die Rückfahrt sollte ähnlich stressig verlaufen. Unter diesen Umständen war an ein paar entspannte Tage nicht im mehr Geringsten zu denken; kaum waren die Strapazen der Hinreise verkraftet, quälte mich der Gedanke an die bevorstehende Sch…-Rückfahrt und verleidete mir den Urlaub gründlich.

Bodenlose Gemeinheit und Verhöhnung

Und dann folgte nach meiner Rückkehr – quasi als Epilog – noch der absolute Gipfel der Unverschämtheit: Beim Öffnen der „Mehl-Box“ am Abend des 29. Juni zuhause in Freiburg (ich war danach ganz staubig) fand ich drei nacheinander eingetrudelte Mails der DB vor, in denen mir mitgeteilt wurde, der Zug vom 29. Juni (meine ursprünglich gebuchte Rückfahrt) würde von Mannheim nach Freiburg eine Verspätung von erst 15, dann 40, schließlich 60 Minuten haben – und das, obwohl die Rückfahrt laut Mitteilung vom 20. Juni zum geplanten Zeitpunkt doch erst gar nicht stattfinden sollte (siehe Akt 2 oben)! Eine bodenlosere Gemeinheit und Verhöhnung als Kunde ist mir gottlob nur selten widerfahren. Nun darf ich mich als krönender Abschluss noch auf das Theater mit der Rückerstattung des Fahrpreises freuen. Mit einem Gutschein – wie bei der DB im Allgemeinen üblich – werde ich mich allerdings garantiert nicht abspeisen lassen

Wieder zurück im Alltag angekommen, ging für mich der ganz normale Bahn-Alptraum mit dem Ausfall von mindestens jedem zweiten Zug von und in Richtung Freiburg weiter – mit exorbitanten Verspätungen und ohne adäquaten Schienenersatzverkehr. Seit mehr als drei Jahren ziehen sich zwischen Karlsruhe und Basel Arbeiten am Schienennetz hin und ich frage mich allmählich, ob wir hier nicht einer politisch voll beabsichtigten Verarsche zum Opfer fallen sollen. Auf die einzelnen Dauerbaustellen und den schleppenden Arbeitsfortschritt soll hier gar nicht eingegangen werden. All das ist inzwischen typisch für Deutschland; in der Schweiz, deren Bahnwesen ich aus jahrelanger Nutzung in bester Erinnerung habe, wäre so etwas absolut unmöglich.

30 Minuten Verspätung auf 3 Kilometern

So also sollen Berufspendler in Scharen von der Straße auf die Schiene gelockt werden? Aber sicher doch! Das Ausmaß der Unfähigkeit, des Chaos, des Stillstands und des Missmanagements sind nicht mehr in Worte zu fassen. “Die Zukunft gehört der Schiene”? Von wegen. Alles nur eine links-grüne Luftnummer, wie es sie es so viele gibt – von Heizungsgesetz über Klimaschutz bis Energiewende –, die allerdings bei der Mehrheit der Bürger immer noch zu ziehen scheinen.

Addendum: Am Vormittag des 30. Juni 2025 von Denzlingen bis Gundelfingen bei Freiburg — Streckenlänge drei Kilometer – hatte der Zug eine Verspätung von sage und schreibe 30 (!) Minuten. Die Waggons waren proppenvoll und die Fahrgäste kamen sich auch angesichts der hohen Temperaturen und unerträglichen Luftfeuchtigkeit vor wie in einer Sardinenbüchse, zumal auch noch Fahrgäste des Nachfolgezuges, der eigentlich bereits eingefahren sein müsste, mit aller Macht in die Abteile drängten. Selbstverständlich waren alle Anschlusszüge und Busse ab Freiburg bereits weg; Termine und Verabredungen der Bahnbenutzer zerplatzten wie Seifenblasen. Und die Deutsche Bahn hatte erneut nichts Besseres zu tun, als die vieltausendfach täglich über sämtliche Bahnsteiglautsprecher der Republik hallende Floskel „Wir bitten um ihr Verständnis“ zu wiederholen, statt diesem sich nunmehr seit Jahrzehnten hinziehenden Übel ein für alle Mal den Stecker zu ziehen.