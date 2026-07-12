Von der Küchenhilfe zur Millionärin

Die Vereinigten Staaten von Amerika gelten ja als die Aufsteigernation schlechthin. Hier wird man gelegentlich vom Tellerwäscher zum Millionär. In Deutschland gelingt das sogar Küchenhilfen, denen man einen eigenverantwortlichen Abwasch aus guten Gründen noch nicht anvertraut hatte. Hier schafft man das. Oder auch: “Wir schaffen das!” Katrin Göring-Eckardt – bis vor kurzem Vizepräsidentin des Bundestages, nun Ostbeauftragte – ist der wandelnde Beleg. Ihr Leben bestand lange Zeit aus Abbrüchen. Der letzte nicht erfolgte Abbruch in ihrer Vita war vermutlich ihrer Zeugung vorausgegangen. Danach hagelte es Disruptionen und Niederlagen: Erst scheiterte die Ausbildung. Dann ein sich vier Jahre lang hinziehendes Studium transzendenter Angelegenheiten. Also blieb nur die Politik. Achtmal trat die Frau aus der Küche in verschiedenen Landkreisen an und wollte von Bürgern ins klimatisierte Berliner Schlaraffenland delegiert werden. Siebenundzwanzig Jahre lang – nämlich 1998, 2002, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021 und 2025 – scheiterte sie. Die Sieger in ihrem Wahlkreis kamen von der CDU, der SPD, zuletzt dann von der AfD und erhielten in schöner Regelmäßigkeit das Drei-, Vier- oder Fünffache an Zuspruch.

Irgendwann tat das allerdings dem Aufstieg der Katrin Göring-Eckardt keinen Abbruch mehr – denn ein geheimnisvolles Instrument beförderte sie dennoch in die VIP-Loge der Parteienrepublik: Die Landesliste! Die bündnisgrüne Katrin wurde eine sogenannte “Listenabgeordnete“ im Bundestag, offenbar mit dem Auftrag, hier kein Geschirr, sondern dreckige Wäsche zu waschen. „KGE“ – so fortan ihr Branding – wurde das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus; also, bevor Missverständnisse aufkommen: sie wurde natürlich zur Sonderbeauftragten im Kampf gegen das omnipräsente Nazi- und Rassistenwesen. Wenn man so will, schließt sich hier der Kreis. Frau Göring-Eckhardt war jetzt eine veritable Gerüchteküchenhilfe.

Drastische Veränderungen

Am 11. November 2012 – KGE war es müde, ihr Dasein als Sprecherin und Referentin für dieses und jenes zu fristen – ließ sie sich dann in eine noch verheißungsvollere Liste eintragen. Eine Liste, in die (wie eigentlich immer bei entscheidenden Listen der deutschen Demokratie) der Bürger wieder nicht hineinpfuschen konnte: KGE wurde Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Bundestagswahl und zog als die Schönste im Reich der Grünen gegen die aussichtslosen Konkurrentinnen Roth und Künast das große Los. Nur am Rande sei erwähnt, dass exakt am 11. November 1933 in der Kongresshalle Leipzig eine NS-Großkundgebung stattfand, bei der die deutsche Wissenschaft und Hochschullehrerschaft auf das Hitler-Regime eingeschworen wurde. Das dürfte der historisch besattelten Spitzenpolitikerin natürlich bekannt sein. Wenn man weiß, wie sehr sich KGE mit Terminen auskennt, ist das durchaus von Belang. Denn ohne ihre im ARD-“Morgenmagazin” dem staunenden Volk offerierte Expertise wüsste kaum ein Deutscher, dass am 13. Februar 1945 die Nazis die Dresdner Frauenkirche zerstört haben, weswegen das Ganze seitdem ein Symbol sei, an das man als Deutscher denken müsse.

2013 übertrug die Spitzenkandidatin dann ihre Erfolgsgeschichte auf die Partei: Sie holte statt der erwarteten 15 gerade noch 8 Prozent, setzte ihre “Erfolgsgeschichte” aber dennoch unbeirrt fort. Im September 2015 bescheinigte sie den Ostdeutschen mit zynischem Unterton ein gewisses Glück, in Deutschland nicht selbst als Migranten behandelt zu werden. Und im November dieses geschichtsträchtigen Wurfteddy-Jahres richtete sich die Vorfreude der ehemaligen Vorsitzenden der Synode der Evangelischen Kirchen nicht auf das kommende Weihnachtsfest, sondern auf die anstehende „drastische“ Veränderung des Landes durch die bereits auf Hochtouren laufende Massenmigration; eine weitere erzieherische Redewendung, die seitdem millionenfach zitiert wurde.

Kampf gegen das Vierte Reich

Die nächste glückliche Fügung führte KGE dann 2017 an die Seite von Thies Gundlach, einem leibhaftigen Vizepräsidenten der Zentralverwaltung der EKD, der seinerseits vor lauter Freude über die schicksalhaften Wendungen in seinem Leben nicht an sich zu halten wusste. Gundlach saß – wie das Leben so spielt – als altgedienter Pfarrer und Seenotaktivist kurz darauf sogar im Vorstand der Organisation “United4Rescue”, einer Fluchthilfetruppe, die sich sogleich großzügigster Millionenförderung durch den Bund erfreuen durfte. Zufälle gibt’s!

Nicht nur dem Thies, sondern auch dem Kampf gegen das Vierte Reich und den vielen düsteren Vorzeichen und Daten ist KGE treu geblieben: Am 8. Juli (wie ich las, der Geburtstag des Naziuniformherstellers Hugo Boss) unterrichtete sie die deutsche Öffentlichkeit darüber, dass sogar der “Mitteldeutsche Rundfunk“ jetzt profaschistische Falschaussagen verbreitet – hatte dieser doch behauptet, der Parteitagstermin der gesichert dunkelbraunen AfD wäre gemäß eigener Recherchen gar nicht von der Partei selbst, sondern von der Messe vorgegeben worden. Offenbar beginnen sich die Gebühren von AfD-Wählern im Osten katastrophal auszuwirken. Da wird Ulrich Siegmund sich wohl “drauf freuen”, den Rundfunkstaatsvertrag zu verlängern. Der Freude von KGE, die angesichts der vor Kameras gehetzten und zusammengeschlagenen Journalisten in Erfurt „ein Fest der Demokratie“ gesehen hat, wird dies allerdings kaum einen Abbruch mehr tun. Als Steuer-Millionärin bemerkt sie vom Geschehen ringsum relativ wenig.