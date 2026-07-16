Von der Leyen: Achtung, Achtung, hier spricht Europa!

Manche knappe Anmerkung verrät mehr als offizielle Ansprachen, ellenlange Erklärungen oder üppige Verlautbarungen. Fast wäre in der kakophonischen Nachrichtenflut untergegangen, was EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen amAnfang der Woche vom Stapel ließ: Es war nicht weniger als eine versteckte Kriegserklärung an Israel, diesen einzigen demokratischen Brückenkopf der Freiheit und westlich-moderner Zivilisation in der barbarisch dauerzerrütteten arabischen Kulturwüste. Mit kumpelhaftem Augenzwinkern und gedanklichen Schulterklopfer munterte von der Leyen dessen geschworene Feinde und ihr unbelehrbares, fanatisches Umfeld zu allem entschlossener militanten Judenhasser auf: „Natürlich kann es keinen Frieden im Nahen Osten geben, solange der Libanon in Flammen steht!” Ferner fordere Europa “erneut alle Parteien auf, die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon zu achten und einen echten Waffenstillstand umzusetzen.“

Ausgerechnet während Donald Trump mitten im schwankenden, wackeligen, sturzbedrohten Fernkriegsduell stand mit dem Islamischen Hauptquartier der Hölle auf Erden, dem theokratisch-barbarischen Mullah-Verbrecherregime von Teheran, während sich die vom Iran zwecks Israel-Auslöschung mitbegründete, hochmunitionierte und militärisch teils operativ-professionell gesteuerte Hizbollah-Terroristenmiliz unbeirrt als gnadenlos bombender Terrorpate des islamischenWeltherrschaftsanspruchs betätigte und aus dem okkupierten Libanon heraus – Bombe um Bombe, Kugel um Kugel – Israel munter weiter terrorisierte, haut von der Leyen einen solchen relativierenden, verlogenen Sermon raus, mit dem sie Täter und Opfer, Ursache und Wirkung, Angriff und Verteidigung und Aktion und Reaktion wieder einmal kunstvoll verwischt und Israel wenn nicht gleich als Hauptaggressor, so doch als ebenso großes Problem wie seine Gegner zeichnet.

Giftige Post der angemaßten Superbehörde

Dass Israel seit Gründung der illegalen Terrorgruppe, die ihren Hauptsitz im Islamterror-Logistikcenter Teheran hat, erwehren muss, dass die Hisbollah im Südlibanon seit 20 Jahren – gegen explizites UN-Mandat und damit völkerrechtswidrig – festsitzt und den Norden Israels pausenlos attackiert, was der einzige Grund für die israelischen Militäroperationen dort sind: Das blendet der finsteren Eliten-Morast Brüssel aus. Stattdessen verschickt von der Leyens angemaßte Superbehörde giftige Post, welche in den dumpfbackigen Mainstreammedien sogleich synchrone wesensverwandte Headlines dieser Art als stinkenden Ausfluss zur Folge hat: „Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges drängt die EU auch auf einen ‚echten Waffenstillstand‘ im Libanon“, heißt es etwa hier. Dass dieser “echte Waffenstillstand“ nichts anderes bedeutet, als dass sich Israel weiter untätig und passiv beschießen und terrorisieren lassen soll von kategorisch nicht koexistenzwilligen Nachbarn, verschweigt die verlogene EU-Führung.

Interessant hierbei ist die Dreistigkeit des „Brüsseler Monsters“, sich ohne jegliche außen- und sicherheitspolitische Legitimation und ohne Mandat in diesem Konflikt überhaupt eine Stimme anzumaßen – eine direkte Folge der größenwahnsinnigen von der Leyen, dieser ferngesteuerten Elitenmarionette aka „puppet on a string“ mit dem Markenzeichen “nie vom Volk gewählt und in jedem bisherigen Amt unfassbare Schäden ohne jede Haftung verursacht”. Und dieses aus Sicht nicht nur vieler EU-Gegner mutmaßlich korrupteste weibliche Miststück aller Zeiten setzt sich nun auch noch profilneurotisch- dreist gegen Israel in Szene, um sich so bei den Protagonisten des mit ihrer Agendapolitik migrationsgetriebenen Islamisierungskurses Europas anzubiedern. Alleine die von ihr mit arroganter Selbstherrlichkeit benutzte Satzeinleitung „Europa fordert auf…“, mit der sich dieses Subjekt herausnimmt, für einen ganzen Kontinent zu sprechen, zeugt von Amtsanmaßung und einem Peak politischer Selbstüberhöhung. In zweiter Amtszeit als Präsidentin der von keinem Souverän gewählten, faktischen Nichtregierungsorganisation EU-Kommission, die inoffiziell längst als Chiffre für Marsch in den Totalitarismus und freiheitsfeindlichste organisierte politische Kriminalität steht, scheint es für Elitenleyen gar keine Hemmungen zu geben.

Merkels Werk und Uschis Beitrag

Deshalb erdreistet sie sich ein Ding nach dem anderen, der Griff zur totalen Macht ist beschlossene Sache im Brüsseler Regime und wird nun gegen jeden Widerstand eiskalt exekutiert – und dazu gehört, neben dem suizidalen „Green Deal“ und der Totalregulierung von Meinungsfreiheit, Mediennutzung und nun auch sozialer digitaler Kommunikation per anlassloser Chatüberwachung, offensichtlich auch noch mehr „islamische Nachhaltigkeit“ und maximal toxische Zerstörung jeglicher westlich-christlich-abendländischer Identität mittels migrantischer Subversion und Kooperation mit Djihad-Kriegern und Terrornestern aus aller Welt. Ist das womöglich der zweite “Green Deal“ von der Leyens – mit dem Grün des Islam und dem Schwert gegen Abendland und Israel? Hier schließt sich jedenfalls der Kreis – denn man darf nie vergessen, wie diese Gestalt überhaupt nach Brüssel kam. Es war ein Deal der Polithexen, die offenbar mehr als Parteizugehörigkeit verband, wie wir unter anderem auf Wikipedia nachlesen können: „Ursula von der Leyen ist eine enge Freundin der Altbundeskanzlerin Angela Merkel, mit der sie regelmäßig telefonischen Kontakt hält. Diese vertraute Beziehung, die über viele Jahre hinweg gewachsen ist, entwickelte sich während ihrer langjährigen gemeinsamen politischen Laufbahn. Von der Leyen diente 14 (!) Jahre lang unter ihrer Kanzlerschaft(!) in drei Ministerämtern (!!). Merkel (!) schlug von der Leyen 2019 der EU als neue Vorsitzende (!) der Europäischen Kommission vor; sie wurde gewählt und zog nach Brüssel.“

Immer glasklarer erkennbar wird, dass sie dort das große Merkel-Projekt hingebungsvoll vollendet, welches aus drei Säulen besteht: Massenmigration aus Orient, Afrika sowie anderen Elendsgebieten der Welt nach Europa zwecks Auslöschung nationaler Identitäten und Vernichtung souveräner freier Völker als Souverän der EU; Aufbau und Installation eines EU- Zentralregimes („EUdSSR“) ohne Mitwirkungsrechte der Mitgliedsländer und unter der klimaideologischen Tarnkappe Zerstörung der Industrie und Wirtschaft Europas; Begrenzung von Grundrechten von Meinungsfreiheit bis Freizügigkeit seiner Bürger mit Totalüberwachung in politischer Käfighaltung (“15-Minuten-Städten“). Und auf einmal ergibt alles einen Sinn: Die kommunistisch sozialisierte Ostzonentrutsche FDJ-SED-ML-Merkel, Seit‘ an Soli-Seit‘ mit der „Volksfront Palästinas“ und der unverbrüchlichen Solidarität im Terror gegen Israel aufwuchs und ihr antidemokratisches DDR-Handwerk erlernte, dessen Inhalte von linken Judenhassern im Westen quasi synchron inhaliert wurden und heute in Gesamtdeutschland fröhliche Auferstehung feiern – und ihre Brüsseler Vollstreckerin von der Leyen, eine skrupellose, völlig abgehobene Globalistin ohne Gewissen.

Die EU-Kommission im Herzen des künftigen Kalifats Europa

Das erklärt dann auch, warum von der Leyen bei ihrer Einmischung in den Nahostkonflikt aus dem christlichen Europa heraus nicht etwa fragt, was denn, bitte schön, der geographisch doch sehr ferne Iran im einst christlichen Libanon denn eigentlichzu suchen hat, und dass sie nicht etwa den politisch-militärischen Rückzug der Hisbollah und Iran-Proxys zwecks sofortigem Frieden und Freiheit für das libanesische Volk (das ist was völlig anderes als die “Hass-Bollah”, liebe Mainstream-Deppen!) fordert – sondern dass dieses satanische Merkelmiststück die legitime militärischen Verteidigungshandlungen der Israelis quasi als nächsten brutalen Angriffskrieg der Juden brandmarkt, der den Libanon samt Bevölkerung aus purer Aggression in ein Flammenmeer verwandele (ganz so, wie dies auch schon – ebenfalls von der EU! – in Umdrehung der Kausalitäten beim Gaza-Krieg mit der perpetuierten “Völkermord“-Mär betrieben wurde) Mehr höllische IS-Propaganda für ein Weltkalifat und für eine abstruse Solidarität mit dem ach so unschuldigen Iran-Regime der fusselbärtigen Blutgottmonster, die zu von blutrünstigen Trump-Netanyahu-Cowboys überfallenen Opfern geframed werden, geht kaum noch.

Eine übertriebene Interpretation eines doch nur naiven diplomatischen Vorgangs? Mitnichten! Das ist Brüssel, das ist der moralische Zustand des “Wertewestens“, der sich vor dem eingewanderten Islamismus im Staub wälzt und seine letzten Bollwerke gegen Terror und fanatischen Hass – wie Israel – verrät. Vor den Toren einer wie eine Geheimloge operierenden EU-„Kommission“, direkt am Stammsitz Brüssel, vollzieht sich derweil in Belgien der elitengestützte Untergang des Abendlandes brachial und in Riesenschritten: “Mit 16,5 Prozent holte die Islam-Partei ‚Team Fouad Ahidar‘ bei der Wahl des EU-Parlaments in der Region Brüssel-Hauptstadt mehr Stimmen als die SPD in Deutschland, die 13,9 Prozent holte. Unter den niederländisch sprechenden Belgiern landete die gerade erst gegründete Partei auf Anhieb das zweitbeste Ergebnis – hinter den belgischen Grünen” (siehe hier). Ähnlich wie in Deutschland fungieren Linke – ob rot oder grün – als Türöffner, Türsteher und absolute nützliche Vollidioten beim Eroberungszug des Islam im abstürzenden Europa mit seinen Fallobst-Parteien und einem Lachsack-Clownspersonal der untersten Gewichtsklasse. “Nius“ schreibt zum Erfolg der Islamisten in Belgien, dem künftigen Kalifat im Herzen Europas: “Team Fouad Ahidar zieht mit drei Plätzen im Brüsseler Parlament ein, die Grünen erhielten vier. 17 Sitze von 89 Sitzen sind für die niederländischsprachige Liste reserviert, die restlichen 72 für die französischsprachige Liste. Der Erfolg von Team Fouad Ahidar hat in belgischen Medien viel Aufmerksamkeit erregt, in europäischen (!) wurde hingegen kaum (!!!) berichtet.” Warum wohl nicht? Weil man genau diese Entwicklung auch in Deutschland erwartet und herbeisehnt.