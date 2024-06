Von der Leyen und das Brüsseler Monstrum: „Wir werden sie stoppen!“

Es war am Abend der Wahlen zum EU-Parlament, heute vor drei Wochen. Die ersten Hochrechnungen lagen vor, der Anblick der Grün:Innen bei den obligatorischen Wahlpartys der Parteien, erfreute alle von ganzem Herzen – zumindest jene, welche die Ökosozialisten zutiefst ablehnen. Das Ergebnis war so klar und demokratisch eindeutig, dass man auch ohne Alkohol für einen Moment lang besoffen – im Sinne von freudig trunken – sein konnte, denn eindeutig war das gesamte (!) Mitte-Rechts-Lager aus Bürgerlichen, Konservativen und Freiheitlichen unterschiedlichster Parteien und Kandidaten (also alles, was dezidiert nicht links ist oder sein will) als klarer Sieger hervor. Europas Bürgerinnen und Bürger hatten deutlich klargemacht, dass sie keinerlei Lust mehr auf Bevormundung, Verteuerung von allem und jedem haben, auf Gesellschaftsexperimente und ideologischen Mummenschanz, auf “Green-Deal”-Bullshit und eine destruktive, so schädliche wie sinnfreie Masseneinwanderung mordender Messerstecher und Vergewaltiger in ihr Europa. Alles klar? Alles klar!

Kurz schnellte ich aus dem Sessel hoch, um mir ein kühles Getränk aus dem Kühlschrank zu holen – voll Vorfreude und in Feierstimmung ob der nun eigentlich zu erwartenden politischen Renormalisierung des Kontinents und eines überfälligen Ende des ökosozialistisch umhauchten Eliten-Transformations-Horrors. Back to the Roots of EWG, quasi, und kein Ökogedöns mehr – bei geschlossenen Grenzen und mit freudig hupenden Benzinern. Yeah!

Showdown in Brüssel

Aber dann, ganz plötzlich. Kennen Sie das Gefühl im Rücken, wenn ein lauter, plötzlicher Schall oder auch ein imaginärer Impuls bis ins Kreuz knallt, so ein Feeling wie Sommergewitter, wo es auf einmal jäh anfängt zu schütten und die Sonne scheint gerade noch? So war es auch hier: Diese Stimme. Dieses fürchterliche Angeber-Englisch. Ursula von der Leyen. Diesmal aber mehr in ihrem Angeber-Deutsch. Live: “Wir werden sie stoppen!“, sagte sie. Es war eine Kampfansage an die demokratischen Wahlsieger. Von der Leyen schwallerte noch um diese eindeutige Kernaussage herum. Unwichtig. Die Kernbotschaft war raus: “Wir werden sie stoppen!” Vier Worte für ein Hallelujah, Showdown in Brüssel. Worte, die etwas aussagen – so wie in den alten Western: „Fremder, einer von uns beiden ist hier zu viel in der Stadt.“ – Stadt, Strasse, Staub, Colts, ein Knall, einer tot am Boden. Keiner mehr zu viel in der Stadt. Gunshooting at the O.K. Carroll.

Erinnern Sie sich noch, wie einst der AfD-Politiker Alexander Gauland mächtigen Medienärger mit all den Betroffenheitslinken bekam, als er es in Richtung Kanzlerin Angela Merkel gewagt hatte, einen ganz ähnlichen Knallsatz zu sagen: „Wir werden sie jagen“? Tatsächlich handelte es sich, worauf schon damals hingewiesen wurde, um die wörtliche Wiedergabe eines im Jahr 1994 vom Grünen-Politiker Ludger Vollmer in Richtung Kohl-Regierung geäußerten Zitats, an dem sich damals natürlich niemand gestört hatte. So wenig wie jetzt im Fall von der Leyens, die demokratische Wahlsieger “stoppen” will.

Larmoyante Arroganz der Strippenzieher

Doch im Land der zweierlei Maßstäbe und Gerechtigkeiten sowie einer rundum gelenkten Demokratur namens “BR-DDR” passierte – im deutlichen Gegensatz zur damaligen Treibjagd auf Gauland – auf diese Aussage der (inzwischen erneut nominierten) Kommissionspräsidentin hin dies: Gar nichts. Nicht einmal kommentarisch näherten sich die Medien dieser dreisten Aussage. Kein Mainstream-Schlaumeier oder Linksexperte für irgendwas gegen Rechts stellte sich hin und sagte: „Nun wollen wir das mal einordnen!“ Es wurde einfach so hingenommen. Den politischen Gegner stoppen – geht es noch antidemokratischer? Doch passiert ist bis heute nichts. Natürlich nicht. Von der Leyen war einfach für einen Moment aus ihrer Eliten-Deckung gekommen und hatte ihren Hinterzimmertriumph dem Wahlvolk in die Schnauze geknallt– bei aller larmoyanten Arroganz der mächtigen Strippenzieher: Egal wen ihr gewählt habt, ich bleibe euch an der Brüsseler Spitze erhalten! Ein verbaler Uppercut am Wahlabend.

Mir bieb dieser Satz hängen, der Schlag hatte mich getroffen. Bereits in den Sekunden nach dem Ausspruch, noch am Wahlabend, wusste ich ganz genau, was diese so scheußliche wie verlogene Merkel-Epigonin damit hatte sagen wollen. Und ich behielt Recht: Trotz beispiellosem Impfskandal, strafrechtlichen (gnädigerweise wohl auf Geheimabsprachen mit der Brüsseler Justiz hin ausgesetzten) Ermittlungen und breiter Ablehnung in der europäischen Bevölkerung wurde von der Leyen wunschgemäß erneut “nominiert“. Zwar gab es ein wenig Gezerre – doch alles läuft nach Plan. Plötzlich vor den Kameras dann: Bundeskanzlerdarsteller Scholz von der kaum noch gewählten SPD, ein freudiger Verlierer; doch siehe da: In seiner unnachahmlichen Grinse-Art, mit freudigem Kommentar über die „neue“ personelle Ausrichtung an der Spitze der politisch und militärisch raumgreifenden EU, stellt er sich hin und sprach von einer “guten Wahl” des neues Spitzenpersonals. Angeschmiert! Ihr habt vielleicht rechts gewählt, aber ihr kriegt den linken System-Einheitsbrei weiterhin von oben verabreicht!

Wer ist “Wir”?

Es war – und ist – ein Fiasko des bürgerlichen Lagers. Angela „Ostzone“ Merkel regiert immer noch und immer weiter. Diese Vollverarschung durch die deutschen „C“DU-Wendehälse hat mal wieder funktioniert: Rechts blinken, links abbiegen. Der “Green Deal” wird bei den Zielsetzungen zwar nicht mehr erwähnt, doch Merkel-Ursel gibt sich unbekümmert. Sie gibt frech zu Protokoll, dass die „Einhaltung der Klimaziele“ selbstverständlich nicht aus den Augen verloren werden wird. Und auch die angestrebte Klimaneutralität soll natürlich planmäßig kommen. Bloß “Green Deal” man es nicht mehr nennen – ansonsten aber fröhlich weiter mit der Zerstörung der Autoindustrie, der Enteignung der kleinen Eigenheimbesitzer und all den übrigen Agendazielen eines staatsterroristisch-grünfaschistischen politischen Wirkens und Wandelns. Putin nein, Massenmigration ja – man muss Prioritäten setzen. Und im Europaparlament möchte sich “vdL” natürlich gerne auch mit den Stimmen der Grünen (!) und denen der Sozialisten (!) und Sozialdemokraten wählen lassen.

“Wir werden sie stoppen.” Wer ist eigentlich wieder dieses ominöse „Wir“? „Wir“, das sind unter anderem die liberale estnische Regierungschefin Kaja Kallas, die für den Posten der EU-Außenbeauftragten vorgesehen ist, und der frühere portugiesische Regierungschef António Costa, der EU-Ratspräsident werden soll. Dieser Sozialdemokrat würde dann EU-Gipfel vorbereiten und Arbeitssitzungen leiten – und schön aufpassen, dass alles beim Alten bleibt. Wer „sie“ sind ist hingegen wohl eindeutig: Die demokratischen Wahlgewinner, das Volk, der Souverän. Der nichts mehr zu melden haben soll. Was von der Leyen eigentlich gesagt hat, war dies: “Wir werden das Volk stoppen, Sie können wählen, was sie wollen, es ändert sich nichts. ” Und einmal mehr zeigt sich: Die EU-Kommission ist eine Brandmauer gegen das Volk, gegen die Europäer und ihre nationalen Interessen. Wer die Wahl denn nun gewonnen hat? Drei Wochen später kann man festhalten: Was Deutschland anbelangt, Olaf Scholz. Schauen Sie sich nur die aktuellen Bilder von ihm in Brüssel, bei der EU an. Warnung: Aber bitte nicht in den Fernseher treten.