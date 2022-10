Von der Leyens Grand Tour im Balkan : EU-Geldgeschenke in alle Himmelsrichtungen

Fast alle europäischen Länder befinden sich aufgrund von Energiekrise, explodierenden Lebenshaltungskosten und Rekordinflation in einer massiven Wirtschaftskrise. Zahllose Menschen und Unternehmen denken allenfalls noch von Woche zu Woche, weil sie nicht wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen. Das alles hält EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jedoch keine Sekunde davon ab, mit dem Füllhorn der europäischen Steuerzahler durch die Lande zu ziehen und astronomische Summen zu verteilen, als wisse Europa nicht wohin mit seinem Geld. Gleich zu Beginn ihrer Balkanreise am letzten Mittwoch, stellte sie dem Westbalkan, eine der korruptesten Großregionen Europas, nicht weniger als eine halbe Milliarde Euro in Aussicht, um auch dort die hohen Energiekosten „abzumildern” und in die „Energie-Infrastruktur” zu investieren. Das alles natürlich mit dem alles überlagernden Ziel, die Energieunabhängigkeit von Russland zu erreichen. Dafür ist offenbar kein Opfer zu hoch.

Dabei ist immer im Hinterkopf zu behalten: Jeder vierte Euro des EU-Haushalts wird von den deutschen Steuerzahlern geschultert; ob Ukraine, Afrika oder innereuropäische Morgengaben: Brüssel verschenkt am Ende immer auch und vor allem deutsches Geld. Die neuesten Zuwendungen wurden dabei dreisterweise wieder mit der Energiekrise – und damit der unmittelbaren Folge einer vor allem vom Westen (und Deutschland) selbst losgetretenen Sanktionspolitik – begründet… auch wenn von der Leyen diese Zusammenhänge natürlich vorsätzlich leugnet und es wieder so darstellte, als sei der Ukraine-Konflikt ursächlich für die gegenwärtige ökonomische Katastrophe.

Millionen für dubiose Beitrittskandidaten

In Nordmazedonien rannte sie damit offene Türen ein: „Die durch den Krieg in der Ukraine verursachte Energie- und Wirtschaftskrise hat Europa geeint. Nur vereint können wir den Mangel an Energie und Lebensmitteln bewältigen“, erklärte auch dessen Premierminister Dimitar Kovacevski – nachdem von der Leyen alleine seinem Kleinstaat 80 Millionen Euro zugesichert hatte; wohlgemerkt einem Nicht-EU-Mitglied.

Nordmazedonien und andere Westbalkanländer sind zwar seit Jahren EU-Beitrittskandidaten, doch bei nüchternem Blick erfüllen sie nicht ansatzweise die Voraussetzungen dafür. Die blinde Bereitschaft und Eilfertigkeit bei der Aufnahme der objektiv nicht minder qualifizierten Ukraine weckt allerdings auch anderswo in der EU-Peripherie Begehrlichkeiten. Von der Leyens Reise und ihre Geldgeschenke verfolgen insofern auch den Zweck, diese Länder bei Laune zu halten und von einer Orientierung in Richtung Russland abzuhalten. Allerdings sorgt ihre Freigiebigkeit selbst bei EU-Beamten für Kritik: Denn von Reformen, die bisher eigentlich die Vorbedingung für finanzielle Unterstützung waren, ist in den Balkanstaaten wenig bis gar nichts zu erkennen. Dies betrifft nicht nur Korruptionsbekämpfung und Demokratisierung, sondern auch die Befolgung der linksglobalistischen Erwartungen der Brüsseler Eliten, etwa in Sachen Migration: Serbien, das zu einem Drehpunkt der neuerlichen Migrationskrise geworden ist, war erst nach wochenlangem Druck bereit, die Visumsfreiheit für Einwanderer aus Tunesien und Burundi zu beenden. Allerdings dürfen weiterhin Bürger von Staaten ohne Visum einreisen, die die von Serbien abgelehnte Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennen. Das Land hat bisher lediglich zugesagt, seine Visumspolitik, teils in diesem, teils im nächsten Jahr an die der EU angleichen zu wollen.

Erpressung finanzieller Zuwendungen

Bis dahin wird es aber weiterhin zur Masseneinreise von Indern nach Österreich kommen, die vorerst weiterhin ohne Visum nach Serbien kommen dürfen. Dazu gehören auch Migranten aus, unter anderem, Marokko, Tunesien, Ägypten, Kuba und der Türkei. Laut der europäischen Grenzschutzagentur Frontex wurden in den letzten neun Monaten über 106.000 irreguläre Einreisen in die EU aus den westlichen Balkanstaaten registriert. Dies entspricht einer Steigerung von 170 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ylva Johansson, EU-Kommissarin für Inneres, hatte Serbien zuletzt mehrfach angedroht, die Schengen-Visumsfreiheit auszusetzen, wenn es an seiner Visumpolitik festhalte. Vermutlich auf EU-Druck wurde der russlandfreundliche Innenminister Aleksandar Vulin abgelöst, wobei jedoch der prorussische Ivica Dačić zum Außenminister ernannt wurde. Serbien und andere Staaten bedienen sich des probaten Mittels, ihre Aufnahme in die EU und finanzielle Zuwendungen zu erpressen, indem sie die EU mit einer Steigerung der Massenmigration und der Hinwendung zu Russland erpressen.

Von der Leyens Reise ist kein Zeichen von Stärke, sondern zeigt, dass diese Strategie aufgeht, ohne dass die EU etwas anderes davon hätte als die Verschwendung riesiger Geldsummen und potentiell neue Mitglieder, die die Kriterien nicht erfüllen und zur weiteren Zersplitterung der EU beitragen. Angesichts der gleichzeitigen Vorenthaltung von EU-Mitteln für existierende Mitgliedsstaaten wie Polen oder Ungarn – als Strafaktion für die dortige „rechte“ und „nationalistische“ Regierungspolitik – ist die Gießkannendiplomatie von der Leyens nur noch skandalös.