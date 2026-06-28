Von Deutschland AG bis DFB: Die weltmeisterliche Kunst, das Scheitern zum Erfolg umzudeuten

Es gibt eine faszinierende Synergie in diesem Land, eine Art nationales Betriebssystem, das gleichermaßen auf grünen Rasenflächen wie in den Vorstandsetagen von DAX-Konzernen läuft. Wir nennen es liebevoll die „German Efficiency Illusion“. Das Prinzip ist simpel: Wir sind die heimlichen Weltmeister – und wer das anders sieht, hat einfach keine Ahnung. Wenn die deutsche Wirtschaft ins Stottern gerät oder die Nationalmannschaft nach 90 Minuten planlosem Quergeschiebe das Stadion verlässt, gibt es ein bewährtes Protokoll. Das Management, egal ob im Traineramt oder im Aufsichtsrat, ist per Definition unfehlbar. Fehler passieren bei uns nicht. Was wir erleben, sind „externe Herausforderungen“.

In der Wirtschaft ist das der Russe, der uns zu Sanktionen zwingt, die uns dann treffen. Oder der böse Chinese. Oder die globalen Lieferketten. Oder die US-Zölle. Et cetera, et cetera. Und im Fußball ist es der Schiedsrichter. Oder der Rasen. Oder die Luftfeuchtigkeit. Oder der mangelnde Wille des Gegners, sich an unser geniales taktisches Konzept zu halten. Es ist eine Heldenreise: Wir sind die Besten, die von einer feindseligen Welt an der Erfüllung unseres Schicksals gehindert werden.

2014: Der Fluch der ewigen Erinnerung

Man muss es uns lassen: Wir haben das Jahr 2014 zur einzigen relevanten Zeitrechnung erhoben: Fußball-Weltmeister! Platz 1 in der FIFA-Weltrangliste! Auch wirtschaftlich gesehen war das der letzte Moment, in dem wir uns wie die unbesiegten Giganten fühlten: Exportweltmeister, zum wiederholten mal! Fußballerisch und wirtschaftlich war es der Zenit, von dem aus wir seit einem Jahrzehnt in Zeitlupe abrutschen.

Doch anstatt sich neu zu erfinden, haben wir uns im Glanz von gestern eingerichtet. Deutschland, wir waren doch mal wer – und leben schließlich heute im besten Deutschland aller Zeiten. So wird es uns jedenfalls gesagt. In der Realität büßen wir aber Platz um Platz in der Weltrangliste der Wirtschaftskraft ein – und im FIFA-Ranking genau so. Bei den Exporten liegen wir jetzt auf Rang 3, hinter China und den USA und in der FIFA-Weltrangliste sind wir Zehnter, noch hinter Marokko und Belgien. Aber wir sind wie der ehemalige Klassensprecher, der auch mit 40 noch in seinem alten schäbigen Abi-Hoodie beim Ehemaligentreffen auftaucht und jedem ungefragt erklärt, wie gut er doch immer war.

Im Zweifel nur ein Ausrutscher

Unser liebstes Hobby ist die Selbstberuhigung durch kreative Interpretation von Statistiken. Wenn wir gegen Curacao 7:1 gewinnen, feiern wir das als Beweis, dass unser System funktioniert, und erklären uns selbst zum Mitfavoriten. Dass wir gegen Ecuador sang- und klanglos untergehen ist hingegen nur ein „Ausrutscher“, eine „Aufarbeitung der Automatismen“; schließlich waren wir ja bereits qualifiziert.

Es ist eine beeindruckende intellektuelle und rhetorische Leistung: Wir definieren den Status quo einfach neu. Wenn wir nicht gewonnen haben, dann war eben die Mannschaft müde, aber wir haben beeindruckende Talente und bestimmt klappt es beim nächsten Spiel. Wir sind auch wirtschaftlich noch stolz darauf „mitzureden“, während die Konkurrenz längst über unsere Strategien lacht. Hinter den Kulissen gibt es Arbeitsplatzabbau, Insolvenzen und Abwanderung.

Das Orakel und der Kampf gegen die Realität

Und nun sind wir im Sommer 2026. Die Stimmung ist wie immer. Wir rüsten uns für den Kampf “Mann gegen Mann”. Wir ziehen noch rein symbolisch die Nationalflagge hoch. Hier dürfen wir es noch. Es ist nur ein Spiel, kein Krieg. Die Bilanz in der Endabrechnung, lässt sich nicht belügen. Wir mögen glauben, dass der alte Glanz uns noch irgendwie rettet, während dessen irgendwo auf der Welt ein neuer Stern aufgeht, nicht bei uns, denn ein Undav macht noch kein Sommermärchen. Hand aufs Herz: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir 2026 den goldenen Pokal in die Höhe stemmen, ist in etwa so hoch wie die Chance, dass Deutschland noch einmal Exportweltmeister wird.

Doch keine Sorge. Selbst wenn wir in einem der nächsten Spiele ausscheiden, wird man uns erklären, dass wir „spielerisch überzeugt“ haben, dass „die Philosophie stimmt“ und dass „die anderen Nationen uns beneiden“. Wir sind Weltmeister im Erklären, warum wir nicht gewonnen haben. Und das, seien wir ehrlich, ist doch eigentlich der wahre deutsche Titel, den uns keiner nehmen kann.