Von Deutschland darf nie wieder…

Wer die fünf Worte der Überschrift liest oder hört, dem fallen sofort drei weitere ein: “…ein Krieg ausgehen”. So schlicht. So eindeutig. So verpflichtend. Und doch wirken sie heute wie aus einer anderen Zeit. Denn während dieser Satz einst das moralische Fundament der Bundesrepublik bildete – früh zur geflügelten Phrase mutiert und unter anderem von Wolfgang Neuss durch das Bonmot “Auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen” persifliert –, meldet der “Spiegel” am 17. Juli 2025 begeistert Fortschritte an der Aufrüstungsfront. „Mit diesem Raketenwerfer will Deutschland künftig Russland abschrecken“, lautet eine Schlagzeile. Abschrecken mit US-Raketen, die tief ins russische Territorium reichen: So klingt das neue Deutschland.

Von deutschem Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen: Das war mehr als ein politisches Bekenntnis. Es war die ultimative Lehre aus zwei Weltkriegen, aus den Gräbern von Verdun, aus den Trümmern von Stalingrad, aus der Scham von Auschwitz. Heute wird dieses Gelöbnis entkernt. Nicht durch Umsturz, sondern durch Gleichgültigkeit. Nicht mit Panzern, sondern mit Anträgen. Nicht mit Donnerblitz, sondern mit Sitzungsmehrheiten.

Kriegstreiberei der “Guten”

Die Presse, einst Wächterin des Erinnerns, heizt die Stimmung an. Sie wärmt Feindbilder auf, gießt Öl ins Feuer geopolitischer Phantasmen und erklärt Waffenlieferungen zur moralischen Pflicht. Im ZDF leitet Dunja Hayali eine Meldung über Raketenlieferungen an die Ukraine mit den Worten “es gibt auch gute Nachrichten!” ein. Das ist keine Ironie, sondern ernstgemeint – und wer widerspricht, gilt als vorgestrig. Wer mahnt, als naiv. Wer erinnert, als Störenfried. Es ist die Kriegstreiberei der “Guten”. Der Tod von 27 Millionen Sowjetbürgern, verschuldet von Deutschland, ist 80 Jahre später zur historischen Randnotiz verblasst.

Ein Kanzler, der schon früher von Marschflugkörpern sprach, trägt nun Verantwortung. Die Sprache ist militärisch geworden. Die Herzen kälter. Der Wille zum Frieden? Verstummt im Getöse von Strategiepapiere und Rüstungsdeals. Was bleibt, ist ein Gefühl des Verrats: Am eigenen Gewissen. An der Geschichte. Am Volk. Doch wir können sprechen. Noch. Wer die Mahnung „Nie wieder Krieg“ im Herzen trägt, muss sie jetzt aussprechen. In Familien, in Betrieben, in Gemeinderäumen. Nicht leise, nicht trotzig, sondern klar. Der Frieden beginnt im Wort. Und er endet mit dem Schweigen. Wer heute schweigt, lädt morgen Schuld auf sich. Jeder Einzelne.