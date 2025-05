(Von) Deutschland verlassen: So viele Einheimische wie nie wollen hier nur noch auswandern

Die Zustände in Deutschland haben ein derart desolates Ausmaß erreicht, dass immer mehr Menschen mit dem Gedanken spielen, das Land zu verlassen. Eine Online-Umfrage von Statista und YouGov unter 2.069 Deutschen ergab, dass 49 Prozent der über 18-Jährigen sich vorstellen können, dauerhaft in ein anderes Land zu ziehen. Zu den beliebtesten gehören Spanien, die Schweiz, Österreich Schweden und Kanada. Die USA landeten auf dem 12. Platz von 20, hinter Australien, Thailand und den Niederlanden. Laut den Studienautoren hätten die USA „offensichtlich an Faszination verloren“ – angeblich –, und dies natürlich wegen der dortigen Politik . Zwar würden 32 Prozent dort Urlaub machen, aber nur neun Prozent ziehen einen dauerhaften Umzug in Betracht. Dies ist zweifellos zum Teil auf die permanente Anti-Trump-Horrorpropaganda in den deutschen Medien zurückzuführen, denn gerade mit Trumps Kampf gegen den woken Wahn werden die USA in Wahrheit noch einmal wesentlich lebenswerter.

Weitere Gründe für die Abneigung gegen eine Auswanderung in die USA sind laut Umfrage Kriminalität, Waffengewalt sowie die hohen Gesundheits- und Lebenshaltungskosten. Nur elf Prozent der Befragten würden in den USA arbeiten lediglich sieben Prozent dort studieren wollen. Auf den letzten Plätzen der beliebten Auswandererziele liegen die Türkei, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Belgien. Dass man in Belgien aus deutscher Sicht vom Regen in die Traufe käme, was Islamisierung betrifft, die dort sogar noch weiter fortgeschritten ist, hat sich offenbar herumgesprochen. “Die Daten zeigten, dass in Zeiten wachsender Unsicherheit politische Stabilität, soziale Sicherheit und Lebensqualität für Auswanderwillige an Bedeutung gewinnen. Sie lösen damit für viele Deutsche das einst so verlockende Versprechen von Abenteuer und grenzenloser Freiheit ab“, heißt es in der Studie.

Von der Reichsfluchtsteuer zur Wegzugssteuer

Allerdings hat der deutsche Linksstaat nach Kräften vorgesorgt, dass ihm seine biodeutschen steuerpflichtigen als Zahlesel und Untertanen erhalten bleiben, während die Neubevölkerung schleichend die Städte okkupiert – und dass auch im Ausland noch den vollen Zugriff auf sie behält, um sie weiter schröpfen zu können: Am 14. Januar dieses Jahres erst hatte der Bundesfinanzhof geurteilt, dass, wer Deutschland verlässt, auch danach noch 10 Jahre lang in Deutschland mit allen Einkunftsarten beschränkt steuerpflichtig bleibt, solange man nicht nachweisen kann, dass man seine Einkünfte tatsächlich von einer ausländischen Betriebsstätte aus erzielt. Wenn diese von dort aus nicht nachweisbar ist, müssen die entsprechenden Einkünfte weiterhin in Deutschland versteuert werden, sofern sie 16.500 Euro im Kalenderjahr übersteigen.

Diese faktisch extrem verschärfte Wegzugsteuer korrespondiert mit früheren ähnlichen Situationen der deutschen Geschichte, in denen politische und wirtschaftliche Krisen die Einheimischen ins Ausland trieben: Bereits mit der Reichsfluchtsteuer von 1931 machte die Weimarer Republik das Verlassen des Landes so schwer wie nur möglich. Bis heute gestaltet es sich immens kompliziert und vor allem kostspielig, diesem Staat zu entkommen. Und die Verhältnisse werden sich noch erheblich verschlimmern, da auch unter der neuen Regierung keinerlei Besserung in Sicht ist. Doch es gibt einen Unterschied zu früher: Damals – wie auch in der dann folgenden NS-Diktatur – waren die Motive der Emigranten andere, denn es bestand bei ihnen immer die Hoffnung, dass irgendwann wieder bessere Zeiten einkehrten und eine Rückkehr möglich wäre. Das ist heute anders: Wer Deutschland heute verlässt, tut es zumeist für immer – weil dieses Land verloren ist und über kurz oder lang kulturell nie mehr das Land der Deutschen sein wird.