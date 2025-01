Von Guineer ermordeter CDU-Politiker: Totschweigen und Übergang zur Tagesordnung

Der mörderische Wahnsinn der Massenmigrationspolitik, den die CDU 2015 entfesselte (und den sie aktuell zur Stunde mit einem vergifteten und unredlichen Antragspaket im Bundestag halbherzig erstmals zu korrigieren versucht), schlägt inzwischen auch auf sie selbst zurück. Die Erschütterung darüber, dass bekanntlich am 14. Januar dieses Jahres ihrem 24-jährigen Nachwuchspolitiker Christoph Rosenschon in seiner Wohnung im brandenburgischen Beelitz-Heilstätten von einem westafrikanischen “Geflüchteten” die Kehle durchgeschnitten wurde, ist parteiintern durchaus groß – doch es wird sogleich versucht, die Gemütsregungen zu kaschieren und zur Tagesordnung überzugehen. Die CDU, die gerade wieder erst der Großen Deutschlandzerstörerin huldigte und Angela Merkel in Düsseldorf minutenlange Standing Ovations darbrachte, beweist auch bei dieser Tragödie einmal mehr abstoßenden Zynismus und Rückgratlosigkeit: In Rosenschons Heimatort löschte die CDU seinen Namen kommentarlos von der Webseite – obwohl er eines seiner engagiertesten Mitglieder war.

Der Potsdamer Kreisverband rang sich lediglich einen knappen Nachruf mit den üblichen austauchbaren Phrasen ab, der des Landesverbandes Brandenburg fiel etwas länger aus. Aber kein einziger Landes- oder gar Bundespolitiker verlor öffentlich ein Wort über diesen völlig sinnlosen Mord, der mutmaßlich von einem Migranten verübt wurde, den die Behörden in einem 1.700-Einwoher-Dorf erst fassen konnten, als er beinahe einen zweiten beging. Bernhard Knuth, der parteilose Bürgermeister von Beelitz-Heilstätten, äußerte schmallippig, aber immerhin die (wenn auch vergebliche) Hoffnung „dass die politisch Verantwortlichen in unserem Land aus den Vorfällen der letzten Zeit die notwendigen Konsequenzen ziehen“. Diese Untaten und das verdruckste Gedenken bzw. erbärmliche Schweigen der CDU zeigen wie unter einem Brennglas den ganzen schauderhaften Zustand dieses Landes und seiner sogenannten politischen Eliten. Wenn es um die “falschen” Opfer geht, nehmen sich Union und linke Parteien nichts: Sie finden einfach nicht mehr statt – so wie die Toten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg. Selbst wenn es um eigene Parteikollegen geht.

Regelrecht massakriert

Laut einem Bekannten wurde Rosenschon von dem 23-jährigen Guineer Mahmadou-Alpha Barry regelrecht massakriert. Der Merkel-Gast wohnte seit 2016 in dem kleinen Ort und lebte zuletzt im selben Haus wie Rosenschon. Dabei galt er sogar als vermeintlich gut integrierter Ausnahmefall: Seit August 2022 absolvierte er eine Ausbildung als Pflegeassistent in einer Klinik. Entgegen dem bei solchen Taten üblichen Muster war Barry zudem auch weder vorbestraft noch ausreisepflichtig. Der Grund: Laut SPD-Innenministerin Katrin Lange hatte er keinen Duldungsstatus, wie es zunächst hieß, sondern eine Aufenthaltserlaubnis bis zum 23. Januar 2025, deren Verlängerung fristgerecht beantragt worden sei. Das ändert zwar nichts daran, dass er nach Asylgesetz grundsätzlich in Deutschland nichts verloren haben dürfte, doch gemessen an der sonstigen Rechtlosigkeit der deutschen Migrationspolitik bestanden bei ihm zumindest formale Voraussetzungen für sein Hiersein.

Den Mord an Rosenschon hat Barry inzwischen gestanden. Es war nicht seine einzige Bluttat: In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll er zudem versucht haben, eine 54-jährige Ukrainerin zu töten. Die Polizei konnte ihn noch am Tatort festnehmen; die genauen Hintergründe dieser Tat sind ebenso unklar wie beim Mord an Rosenschon. In den zwei Wochen zwischen den beiden Attacken war die Polizei jedenfalls offenbar nicht Willens oder in der Lage, Barry als Mordverdächtigen im Fall Rosenschon zu identifizieren. Dies hätte die 54-Jährige am Wochenende dann um ein Haar mit ihrem Leben bezahlt.