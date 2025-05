Von „Heute Abend wollen wir tanzen geh’n“ zu „Baller, baller“: Der ESC zwischen Zeitgeist und Perversion

Was waren das für Zeiten, als Nicole um „ein bisschen Frieden“ bat, Lena Valaitis mit „Johnny Blue“ den deutschen Schlager vertrat, Udo Jürgens „Merci Chérie“ trällerte und uns Katja Ebstein darauf hinwies: „Wunder gibt es immer wieder„! Der damals als “Grand Prix Eurovision de la Chanson” berühmte Musikwettbewerb war für viele Künstler ein Sprungbrett in die Karriere. Er galt als jene Großveranstaltung im Kalenderjahr, die eine besonders große Fangemeinde aller Gesellschaftsschichten vor die Bildschirme lockte – und weil damals noch Niveau, Leistung, Kultur, Anstand und Sitte galten, wollte man auch im kulturellen Betrieb bestehen und sich optimal präsentieren. Dieser Gegenentwurf einer “heilen Welt” zu so mancher frühen Verlotterungsentwicklung der Gesellschaft erfuhr auch deshalb großen Zuspruch, weil hier das Traditionelle, das eher Harmonische, das Verbindende gegenüber dem Laissez-Faire einer zunehmend dekadenten Wohlstandsgesellschaft lange die Oberhand hatte. Als dann dieses Hochamt der gehobenen Sangeskunst um die Jahrtausendwende mit seichten Amusements à la „Guildo hat euch alle lieb“ der „Orthopädischen Strümpfe“ allmählich – zunächst augenzwinkernd, dann mit voller Absicht – der Lächerlichkeit preisgegeben wurde, als die deutsche Sprache aus den deutschen Beiträgen nach und nach verschwand und der nationale Programmbeitrag schließlich in das nichtssagende und stakkatomäßig vorgetragene „Satellite“ einer Lena Meyer-Landrut abdriftete, konnte man bereits erahnen, dass die kulturellen Systemsprenger am Ziel waren und der Zeitgeist hier das nächste Großereignis gekapert hatte. Seither übertraf sich der ESC jedes Jahr mehr ins Negative und strotzte bald nur noch vor moralischer Verwahrlosung und ästhetischen Entgleisungen.

Spätestens als 2014 die Kunstfigur “Conchita Wurst” auf die Bühne trat und von einem Meer der Regenbogenflaggen umschwärmt wurde – und das nicht nur, weil sie bei ihrem Lied „Rise like a Phoenix“ nicht nur in die obersten Töne rutschte, sondern auch eine subversive Lebensart präsentierte, die vor allem bei geistig autarken Bevölkerungsteilen auf großen Jubel stieß –, war die ideologische Vereinnahmung des Wettbewerbs abgeschlossen. Dass man seine geschlechtliche Rolle durch Verkleidung und Maskerade ins Mystische und Deutbare verlagerte, entsprach der Mentalität von “Vielfalt” und “Toleranz”. Die Travestie spiegelte die Beliebigkeit wider, bei Bedarf täglich zwischen männlich, weiblich und divers wechseln und sich als alles identifizieren zu können. Mit Musik, geschweige den künstlerischer Leistung hatte das alles nichts mehr zu tun; der kreischende Applaus von LGBTIQ-Anhängern unterstrich eindrücklich die vollständige weltanschauliche Instrumentalisierung des ESC.

Am toten Punkt angelangt

Zwar hatte man dort auch zuvor schon politischen Botschaften die Bühne geboten – doch dabei ging noch, eher abstrakt, um Krieg, Umweltzerstörung, Gewalt oder Armut. Nun aber wurde der ESC zur Bühne für eine militant-schrille Wokeness; das Diktat jener hatte Einzug gehalten, die selbsternannten sexuellen “Minderheiten” plötzlich mehr Rechte zuschreiben wollten als der “Mehrheit”. Die Gehirnwäsche von Zuschauern, die bei diesem Contest einst auf gesangliche und melodische Virtuosität hoffen durften, gewann immer mehr an Fahrt. Der berieselten Masse vor den Fernsehern sollte klar gemacht werden, dass Traditionen, Zweigeschlechtlichkeit, künstlerische Schöpfungshöhe, Moral und Vernunft als “ewiggestrig” ausgedient haben – und einzig das Bunte, Schrille, Neurotische als modern zu gelten hat. Mittlerweile sind wir an einem toten Punkt angelangt.

Heute Abend ist es wieder so weit – und auch 2025 gleicht dieses aktuell in Basel stattfindende Spektakel einem Schaulaufen gescheiterter Existenzen, die auf dem Ozean der unendlichen Möglichkeiten nach ihrer Persönlichkeit, Wesenseinheit und Integrität suchen, von denen manche eher in die Therapie als auf die Bühne gehören. Die wenigsten sind hier anscheinend noch bereit, im Hafen biologischer Unverrückbarkeiten vor Anker zu gehen. Darüber hinaus ist es die Zumutung von Performanz und Aktion, die hier mit Horror und Grusel garniert werden, um am Ende nur noch Grunz- und Stöhnlaute statt Harmonie auszustoßen, zu musikalischen Zumutungen ohne Reiz und Charme. Von Brillanz oder künstlerischer Vollendung ist hier rein gar nichts mehr übrig. Stattdessen zählt die exhibitionische Entblößung vermeintlicher Extravaganz, die doch nur Perversion ist. Charaktere gehen hier ihren niederigen Trieben und Reizen nach, ohne auch noch einen Gedanken daran zu verschwenden, dass auf diesem Wettbewerb einst musikalische und gesangliche Leistung gewürdigt werden sollten. Letztlich ist diese Dramaturgie ein Spiegelbild der westlichen Zivilisation, die wie unter dem Brennglas all die Verderbtheit und Lasterhaftigkeit zeigt, indem sie die letzten Reste von verbindenden Normen und Konventionen aus den Angeln hebt. Damit tritt der ESC und die meisten seiner “gefeierten” Akteure alles mit Füßen, was uns Schöpfung und Evolution bewusst als Ordnungsgerüst an die Hand gaben, damit die Menschheit nicht ihren roten Faden verliert. Sie hat ihn verloren.