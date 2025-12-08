Von kleinen falschen Propheten in Berlin

Ich gehe am Kudamm entlang. Prächtig gestaltete Schaufenster, Armbanduhren ab 40.000 Euro. Ob sie unsere Lebenszeit anhalten können? Weiter geht es, ohne Eile. Dann sehe ich dieses Plakat: “Vortrag: Wie das Universum dein Schicksal bestimmt. Eintritt 12 Euro. Donnerstag, 19.30 Uhr.” Ich bleibe stehen. Nicht, weil ich an Astrologie glaube, sondern weil ich wissen will, welchen Botschafter das Universum diesmal nach Berlin entsandt hat. Diese Neugier macht das Leben immer wieder überraschend spannend. Und da ich am Donnerstagabend tatsächlich Zeit habe, denke ich mir: Warum nicht hingehen?

Zwei Stationen mit der U-Bahn, dann ein kurzer Fußweg. Ich lande vor einem evangelischen Gemeindesaal mit Neonlicht. Es mutet an wie aus einer vergangenen Zeit. Der Eingang steht offen, der Raum ist gut gefüllt, sicher zweihundert Menschen. An der Abendkasse zahle ich meine 12 Euro und rechne im Kopf. Zweihundert mal zwölf ergibt 2.400 Euro – für einen einzigen Abend, und das laut Programm drei Mal die Woche. In diesem Moment wird klar: Das Universum arbeitet offenbar mit Kassenbon.

Nicht die Sterne bewegen die Menschen

Ich setze mich in die letzte Reihe. Weil ich beobachten möchte. Dann tritt die Rednerin auf. Eine warme Stimme, ein einstudiertes Lächeln und alle zehn Sekunden der Blick ins Manuskript. Ich frage mich, wie jemand das Schicksal der Menschheit erklären will, wenn er nicht einmal zehn Sätze frei sprechen kann. Doch niemand im Saal stört sich daran. Die Menschen nicken. Sie saugen jedes Wort auf, als hätten sie seit Wochen nach einer Botschaft gesucht, der ihnen endlich Orientierung geben kann. Und während ich in die vielen Gesichter schaue, wird mir klar, was hier eigentlich passiert: Nicht die Sterne bewegen die Menschen – ihre eigene Sehnsucht tut es. Ihre Unsicherheit. Ihre Müdigkeit, ihre stille Angst, dass ihnen niemand mehr erklärt, wie sie sich in dieser Welt zurechtfinden sollen. Und was ist nach dem Tod?

Und genau hier bäumt es sich in mir auf, hier setzt mein Vorwurf an diese Veranstaltung und an die Astrologie insgesamt an. Ich werfe der Referentin nicht nur das Geschäftsmodell vor. Ich werfe ihr vor, dass sie die Zuhörer verführt. Alles, was um uns passiert, soll angeblich an irgendwelchen Sternzeichen, Aszendenten und Ephemeren liegen. Wir sind also hilflos ausgeliefert, wenn uns Pluto Schnupfen bekommt. Dieses ganze System, das vorgibt, inneren Frieden zu bringen, ersetzt nur Substanz und Inhalte. Statt echter Fragen liefert man Sternbilder. Statt einer Antwort: Ein Haus im Jupiter. Statt Mut eine Zeitenwende. Die Menschen wollen Wahrheit – aber sie bekommen Nebel. Die Menschen wollen Halt – doch sie bekommen Horoskop-Poesie.

Schwarze Löcher in den Seelen

Es sind nicht die Sterne, die hier leuchten. Es sind die schwarzen Löcher in den Seelen der Zuhörer. Diese Löcher, die das Leben irgendwann schlägt, politische Enttäuschungen, kaputte Versprechen, Krankheit, ein Alltag, der zu viel verlangt. Die Suche nach Sinn, nach höherer Ordnung, nach spirituellem Erleben, nach innerer Einkehr. Es sind die Kirchen, die nicht mehr liefern – und genau dort, bei dieser Gottlosigkeit, setzt man an und liefert das Ersatzprogramm. Man gießt in die entstandene Leere den Zuckersirup des Universums hinein. Nicht um zu heilen – um zu füllen. Kurz. Oberflächlich. Gegen Eintrittsgeld.

Je länger ich zuhöre, desto klarer sehe ich: Falsche Propheten tragen heute keine Sandalen. Sie haben Mikrofone. Sie kennen ihre Zielgruppe besser als jeder Marktforscher. Sie wissen, dass Menschen nach Sinn hungern. Sie wissen, dass jede Krise einen Markt hat. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Falsche Propheten erkennt man daran, dass sie verschwurbelte Antworten verkaufen, die niemand prüfen kann. Und dass sie ihre Macht nicht aus Wahrheit ziehen, sondern aus der Verletzlichkeit ihrer Zuhörer. Sie versprechen einen Weg, doch sie führen nirgendwohin. Sie stopfen Löcher zu wie Amalgam, das glänzt, ohne zu heilen. Deshalb: Hütet euch vor falschen Propheten. Weil sie euch benutzen.