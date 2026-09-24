Von MCC Brussels zur FSI Europe: Eine neue Plattform im Streit um die Zukunft Europas

Das Team hinter dem Brüsseler Thinktank MCC Brussels hat die Gründung einer neuen, unabhängigen Organisation bekanntgegeben: der Freedom and Sovereignty Initiative Europe (FSI Europe). An der Spitze des neuen Zentrums steht Frank Füredi, der zuvor MCC Brussels leitete. Die Organisation kündigt an, sich im Rahmen von Forschungsarbeiten, Medienprojekten und öffentlichen Veranstaltungen mit Fragen der europäischen Politik, der Rolle der Nationalstaaten und der Grenzen politischer Zentralisierung in der Europäischen Union zu befassen.

MCC Brussels wurde 2022 als Brüsseler Ableger des ungarischen Mathias Corvinus Collegium (MCC) gegründet, einer 1996 in Budapest gegründeten Bildungseinrichtung und Denkfabrik. Seine Gründung fiel in eine Phase sich verschärfender Konfrontation zwischen den nationalkonservativen Kräften Europas und den EU-Institutionen. Ziel des Brüsseler Ablegers war es, direkt im Zentrum der Entscheidungsfindung der Europäischen Union eine Plattform zu schaffen, auf der alternative Ansätze für die Zukunft der europäischen Integration vorangebracht werden konnten. MCC Brussels positionierte sich als unabhängiger Thinktank, der für politischen Pluralismus eintrat und die wachsende Rolle der Brüsseler Bürokratie kritisierte.

MCC Brussels und seine Rolle in der europäischen Debatte

An der Spitze der Organisation stand der britisch-ungarische Soziologe Professor Frank Füredi, bekannt für seine Arbeiten zur politischen Kultur und zu gesellschaftlichen Konflikten sowie für seine Kritik an den vorherrschenden liberalen Ansätzen in der europäischen Politik. Unter seiner Leitung erstellte der Thinktank Studien, veranstaltete Konferenzen, veröffentlichte Analysen und entwickelte Medienprojekte zu Themen wie Migration, Energie, Landwirtschaft, Meinungsfreiheit, der Rolle von Nichtregierungsorganisationen und der Zukunft der europäischen Integration. Im Laufe seines Bestehens wurde MCC Brussels zu einer der wenigen intellektuellen Plattformen in Brüssel, die offen eine kritische Haltung zur Ausweitung der Befugnisse der EU-Institutionen vertraten. Genau diese Ausrichtung rückte die Organisation dauerhaft in den Fokus politischer Gegner.

Die Lage von MCC Brussels änderte sich nach den Parlamentswahlen in Ungarn im April 2026, als die proeuropäische Partei Tisza unter Führung von Péter Magyar den Sieg errang. Nach dem politischen Machtwechsel in Budapest setzte der Druck auf Strukturen ein, die sowohl mit der früheren Regierung von Viktor Orbán als auch mit europäischen Kräften verbunden waren, die für eine Stärkung der nationalen Souveränität eintraten. Im Juni 2026 setzte das Sekretariat des EU-Transparenzregisters die Registrierung von MCC Brussels aus. Offiziell wurde die Entscheidung mit einem Verstoß gegen das Prinzip der einheitlichen Registrierung begründet. Die Folge war, dass die Möglichkeiten der Organisation eingeschränkt wurden, mit EU-Institutionen zusammenzuarbeiten: Das Zentrum verlor den Zugang zum Europäischen Parlament, zu Expertengruppen der Europäischen Kommission und zu anderen Kanälen der offiziellen Zusammenarbeit. Parallel zu den administrativen Beschränkungen gab es Versuche, die Möglichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen im Umfeld des Zentrums einzuschränken und ihm Räumlichkeiten für seine Tätigkeit zu verwehren.

Das Aus in Ungarn unter Magyar

Der endgültige Auslöser für die Beendigung der Arbeit war die Krise nach dem Beginn umfassender politischer und ideologischer Säuberungen in Ungarn. Die neuen Machthaber in Budapest stellten die Finanzierung der MCC-Mutterstruktur ein, was zur Sperrung der Mittel für den Brüsseler Ableger führte. Infolgedessen war MCC Brussels nicht mehr in der Lage, seine Verpflichtungen zu erfüllen, und stellte im September 2026 seine Tätigkeit in der bisherigen Form ein. Nach der Schließung von MCC Brussels gab dessen früheres Team am 23. September 2026 die Gründung der Freedom and Sovereignty Initiative Europe bekannt. Die Organisation betont ihren unabhängigen Status und erklärt, ihre Arbeit in den Bereichen Forschung, öffentliche Debatten und Produktion von Medieninhalten fortsetzen zu wollen.

Die Grundidee von FSI Europe besteht darin, die Rolle der Nationalstaaten und die demokratische Rechenschaftspflicht zu verteidigen und einer übermäßigen Konzentration politischer Macht auf gesamteuropäischer Ebene entgegenzuwirken. Nach Angaben der Gründer soll das neue Zentrum eine Plattform für jene politischen und intellektuellen Ansätze sein, die ihrer Ansicht nach in der europäischen Debatte zu wenig vertreten sind.

Zu den angekündigten Arbeitsfeldern der Organisation gehören Forschungen zu demokratischen Prozessen und Wahlen sowie zur Einflussnahme der EU darauf, zur Meinungsfreiheit, zu Migration und sozialer Integration, zu Kultur und Familienpolitik, zu Energie, Landwirtschaft, Wirtschaft, Regulierung, Verteidigung und strategischer Autonomie Europas. Neben der Analysearbeit plant FSI Europe, einen eigenen Medienbereich mit Videomaterialien, Podcasts, Forschungsprojekten und Social-Media-Kampagnen aufzubauen. Die Organisation teilte zudem mit, dass sie ein eigenes, unabhängiges System für Finanzierung und Partnerschaften aufbaue. Eines der ersten großen Projekte soll eine Analyse der Rolle der Europäischen Union bei der Regulierung und Beeinflussung von Wahlprozessen in verschiedenen Mitgliedstaaten sein, darunter Frankreich, Deutschland, Polen und Spanien.

Der Streit um den politischen Pluralismus in der EU

Die Gründung von FSI Europe fällt in eine Zeit wachsender Auseinandersetzungen über die Grenzen des politischen Pluralismus in der Europäischen Union. Vertreter der neuen Organisation behaupten, dass Positionen, die den Brüsseler politischen Konsens kritisieren, in den vergangenen Jahren mit administrativen Beschränkungen, Druck von aktivistischen Gruppen und einem eingeschränkten Zugang zu institutionellen Plattformen konfrontiert worden seien. Frank Furedi hat diese Entwicklung bereits früher als Übergang von der offenen Auseinandersetzung im öffentlichen Raum hin zur Nutzung administrativer Mechanismen beschrieben. Seinen Worten zufolge hätten sich die Methoden geändert, doch die Aufgabe sei aus Sicht der Organisationsführung dieselbe geblieben: die Sichtbarkeit und Legitimität von Ansichten zu verringern, die die vorherrschenden Ansätze in Brüssel infrage stellen.

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Der Kommunikationsdirektor von FSI Europe, John O’Brien, erklärte, die Organisation sei wiederholt mit Versuchen konfrontiert worden, ihre öffentliche Tätigkeit einzuschränken. Die Europäische Union verfüge über erheblichen Einfluss auf öffentliche Debatten, unterstütze ein breites Netz von Nichtregierungsorganisationen und sei mit Konflikten um die Frage konfrontiert, welche Positionen Zugang zu politischen und medialen Plattformen erhalten. Bei FSI Europe heißt es, die neue Struktur sei gerade deshalb geschaffen worden, um die Möglichkeit einer öffentlichen Diskussion kontroverser Fragen der europäischen Politik zu bewahren. Die Organisation versteht ihre Tätigkeit als Versuch, eine tragfähige intellektuelle Plattform für die Befürworter nationaler Souveränität in Europa zu schaffen.