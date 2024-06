Von RKI bis Klima: Die fügsame (und gekaufte) Wissenschaft

Die entschwärzten RKI-Protokolle zeigen immer deutlicher, wie blind und unterwürfig “die Wissenschaft” und ihre Gremien sich während Corona dem Diktat der politischen Entscheider unterordneten. Diese würdelose Selbstaufgabe ist kein Novum in der Geschichte, und sie findet auch heute noch statt. Und doch ist es schockierend, wie bereitwillig und wider besseres damals ausgewiesene Experten einknickten, einer Agenda folgten und Maßnahmen guthießen, von deren Notwendigkeit und Nutzen sie in keiner Weise überzeugt waren. “Gegen die Hysterie der Politik hatte das RKI keine Chance”, schreibt die “Welt”. Tatsächlich seien die Vorschläge aus dem Kanzleramt im Mai 2020 “so absurd” gewesen, dass die Experten im Robert-Koch-Institut erst gar nicht darüber diskutieren wollten.

Laut den Sitzungsprotokollen seien die RKI-Experten stattdessen auf ein anderes Thema ausgewichen: “Welche Konsequenzen drohten, wenn man sich der Forderung widersetze und die tatsächliche Sachlage hochhielte? Das Fazit der Runde: ‘Kommt das RKI der politischen Forderung nicht nach’, so heißt es im Protokoll, würden Konsequenzen drohen.” Am Ende, so zeigen es die nun freigegebenen Protokolle, knickten die Wissenschaftler dann “unter dem Druck der Politik” doch ein – weil sie das Risiko fürchteten, dass politische Entscheidungsträger „selbst Indikatoren entwickeln“, anhand derer sie ihre “Pandemie” aufrechterhielten, oder – davor scheint man besonders Angst gehabt zu haben – das RKI bei künftigen ähnlichen Aufträgen “nicht mehr einbinden”.”

Wenn die Spinner recht haben…

Was lernen wir daraus? Je näher ein Wissenschaftler der Politik steht, umso kritischer muss er beäugt werden. Das gilt nicht nur für Corona, sondern auch für das Klima, bei dem es heute haargenau wieder so abläuft. Nehmt doch mal für eine Sekunde an, was angebliche “Spinner” wie ich erzählen stimmt, und es gibt tatsächlich keine Klimakatastrophe (so wie wir “Spinner” ja auch damals von der relativen Gefährlichkeit des Virus nicht überzeugt waren und bestritten, dass Sars-CoV2 eine “Pandemie” bedeute). Glaubt wirklich irgendjemand ernsthaft, man würde in Deutschland dann noch Fördergelder von der Politik erhalten, um diese These zu beweisen? Natürlich nicht. Unsere Politiker haben auch bereits wieder – im Einklang mit globalen Narrativen – richtungsweisende, billionenschwere Entscheidungen auf Grundlage einer vermeintlichen “Katastrophe” getroffen. Keiner von denen will hören, dass sie wissenschaftlich grundfalsch liegen.

Die Tatsache, dass so etwas auch in anderen Bereichen passiert, entbindet das RKI allerdings überhaupt nicht von seiner Verantwortung. Nur, um das noch einmal zu verdeutlichen – was das RKI hier nun offenlegen musste, bedeutet im Prinzip sinngemäß Folgendes: “Wir haben wider besseren Wissens jahrelang mitgeholfen, die Bevölkerung einzusperren, Alte alleine sterben zu lassen und Kinder psychisch zu schädigen, weil wir Angst um unser Geld hatten.”

Es war ein Test

Da könnt Ihr wahrlich stolz auf Euch sein im Robert-Koch-Institut! Nochmals die “Welt”: “Damit fiel die letzte offizielle Instanz aus, die die Bundesregierung vor ihrer Fehlentscheidung hätte bewahren können.” Das scheint mir eine irreführende und geradezu komische Formulierung zu sein, in der Bundesregierung noch viel zu gut weg kommt. Die Politik hätte eigentlich gar nicht vor einer Fehlentscheidung bewahrt werden müssen; denn es nicht das RKI gewesen ist, das beispielsweise den “7-Tages-Inzidenzwert” gefordert hatte, wie kam dann die Bundesregierung darauf und warum war er ihr – ohne wissenschaftliche Empfehlung – so wichtig? Diese Frage sollte – neben vielen anderen – im Zuge der überfälligen Aufarbeitung in den Mittelpunkt rücken. Es wird immer offensichtlicher: Aus Sicht der Regierung waren all das keine Fehlentscheidungen; es war pure Absicht. Da es keine medizinische Grundlage gab, wurden hier offenkundig ganz andere Zwecke verfolgt – zu denen sich die Verantwortlichen baldmöglichst vor einem Richter äußern sollten.

Die naheliegende Erklärung lautet, wie damals schon befürchtet: Es war ein “Test”. Und ganz ähnlich wie Habeck mit seinem Heizungsgesetz wollte auch hier offensichtlich ausloten, wie weit man es mit dieser Gesellschaft treiben kann. Die Antwort ist erschreckend: Sehr weit.